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فورمولا إي / جائزة بويبلا 1 تقرير السباق

فورمولا إي: دي غراسي يرث الفوز ويتقدّم ثنائية آودي في المكسيك

حقق لوكاس دي غراسي الفوز بسباق جائزة بويبلا في الفورمولا إي، متقدمًا ثنائية آودي أمام زميله رينيه راست، وذلك بعدما ورث الفوز إثر شطب نتيجة باسكال فيرلاين الذي هيمن على مجريات الحدث إثر خرقٍ تقني.

فورمولا إي: دي غراسي يرث الفوز ويتقدّم ثنائية آودي في المكسيك

على نحوٍ مفاجئ للجميع، تم سلب الفوز الأول لفيرلاين وفريقه بورشه ليرثه دي غراسي ويحقق انتصاره الثالث في المكسيك أمام زميله راست.

وتواجد فيرلاين بأريحية في صدارة السباق منطلقًا من المركز الأول لأول جائزة فورمولا إي على الإطلاق في بويبلا، حيث عبر خط النهاية بفارق بلغ 3.6 ثانية، لكن تمت الإطاحة به إلى مؤخرة الترتيب إثر عدم التصريح بإطاراته من قِبَل فريقه، ما حرمهما من أول فوز لكل منهما في السلسلة.

ليعتلي بذلك دي غراسي العتبة العليا لمنصة التتويج مسجلًا الفوز الأول له ولآودي منذ جولة برلين 2019.

وقد أكمل راست السباق بفارق 0.497 ثانية فقط مسجلًا منصة تتويجه الأولى والثنائية الثالثة للفريق في الفورمولا إي قُبيل خروجها المخطط له من البطولة نهاية هذا الموسم.

فيما أكمل إدواردو مورتارا مراكز منصة التتويج لصالح فريقه فينتوري.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد وجد فيرلاين هواء نظيفًا على الانطلاقة عندما تراجع أوليفر رولاند من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، وذلك إثر دخوله السباق من دون تواصل لا سلكي مع الفريق، إذ تراجع إلى المركز الـ 14.

وبينما اضطر جان-إريك فيرن إلى تفادي الاصطدام بسيارة نيسان إي.دامس البطيئة التي يقود رولاند، استفاد المنطلق خامسًا ماكسيمليان غونتر من ذلك ليقفز إلى المركز الثالث عند المنعطف الأول خلف جاك دينيس.

لكن السباق سرعان ما شهد دخول سيارة الأمان إثر اصطدام نيك كاسيدي بالحاجز الخرصاني.

ومع إعادة الانطلاقة، انطلق فيرلاين بشكل مبكر.

فيما دخلت سيارة الأمان مرة أخرى لتنظيف الأشلاء المتناثرة إثر حادثة سام بيرد الذي اصطدم هو الآخر بالحواجز.

وفي إعادة الانطلاقة، تمكن دي غراسي من تجاوز أليكسندر سيمز نحو المركز السادس من دون وضع الهجوم، قبل اقتناصه المركز الخامس من ميتش إيفانز ومن ثم الاستفادة من بطء غونتر الذي كان ضمن معركة مع مورتارار ليقفز البرازيلي إلى المركز الثاني، قبل أن يرث فوزه الثالث في المكسيك.

المركز الرابع في السباق ذهب إلى سيمز أمام دينيس، بينما عاد أنطونيو فيلكس دا كوستا من المركز الـ 13 ليحصد المركز السادس أمام ستوفيل فاندورن.

في حين أكمل إيفانز، نيك دي فريز ولين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 28 47:40.772  
2   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 28 47:41.269 0.497
3   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 28 47:43.546 2.774
4   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 28 47:51.215 10.443
5   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 28 47:52.245 11.473
6   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 28 47:52.396 11.624
7   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 28 47:52.794 12.022
8   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 28 47:53.123 12.351
9   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 28 47:53.708 12.936
10   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 28 47:53.926 13.154
11   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 28 47:55.320 14.548
12   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 28 47:56.029 15.257
13   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 28 47:56.214 15.442
14   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 28 47:56.528 15.756
15   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 28 47:57.743 16.971
16   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 28 47:58.714 17.942
17   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 28 47:59.057 18.285
  dnf 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 15 25:47.889 13 Laps
  dnf 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 12 22:15.809 16 Laps
  dnf 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 0    
  dq 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 28 47:36.856  
  dq 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 28 47:57.444 16.672
  dq 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 28 47:57.899 17.127
  dq 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 24 42:32.593 4 Laps
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فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على رولاند بـ 0.058 ثانية وينطلق أوّلًا في المكسيك

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