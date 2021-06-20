فورمولا إي: دي غراسي يرث الفوز ويتقدّم ثنائية آودي في المكسيك

على نحوٍ مفاجئ للجميع، تم سلب الفوز الأول لفيرلاين وفريقه بورشه ليرثه دي غراسي ويحقق انتصاره الثالث في المكسيك أمام زميله راست.

وتواجد فيرلاين بأريحية في صدارة السباق منطلقًا من المركز الأول لأول جائزة فورمولا إي على الإطلاق في بويبلا، حيث عبر خط النهاية بفارق بلغ 3.6 ثانية، لكن تمت الإطاحة به إلى مؤخرة الترتيب إثر عدم التصريح بإطاراته من قِبَل فريقه، ما حرمهما من أول فوز لكل منهما في السلسلة.

ليعتلي بذلك دي غراسي العتبة العليا لمنصة التتويج مسجلًا الفوز الأول له ولآودي منذ جولة برلين 2019.

وقد أكمل راست السباق بفارق 0.497 ثانية فقط مسجلًا منصة تتويجه الأولى والثنائية الثالثة للفريق في الفورمولا إي قُبيل خروجها المخطط له من البطولة نهاية هذا الموسم.

فيما أكمل إدواردو مورتارا مراكز منصة التتويج لصالح فريقه فينتوري.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد وجد فيرلاين هواء نظيفًا على الانطلاقة عندما تراجع أوليفر رولاند من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، وذلك إثر دخوله السباق من دون تواصل لا سلكي مع الفريق، إذ تراجع إلى المركز الـ 14.

وبينما اضطر جان-إريك فيرن إلى تفادي الاصطدام بسيارة نيسان إي.دامس البطيئة التي يقود رولاند، استفاد المنطلق خامسًا ماكسيمليان غونتر من ذلك ليقفز إلى المركز الثالث عند المنعطف الأول خلف جاك دينيس.

لكن السباق سرعان ما شهد دخول سيارة الأمان إثر اصطدام نيك كاسيدي بالحاجز الخرصاني.

ومع إعادة الانطلاقة، انطلق فيرلاين بشكل مبكر.

فيما دخلت سيارة الأمان مرة أخرى لتنظيف الأشلاء المتناثرة إثر حادثة سام بيرد الذي اصطدم هو الآخر بالحواجز.

وفي إعادة الانطلاقة، تمكن دي غراسي من تجاوز أليكسندر سيمز نحو المركز السادس من دون وضع الهجوم، قبل اقتناصه المركز الخامس من ميتش إيفانز ومن ثم الاستفادة من بطء غونتر الذي كان ضمن معركة مع مورتارار ليقفز البرازيلي إلى المركز الثاني، قبل أن يرث فوزه الثالث في المكسيك.

المركز الرابع في السباق ذهب إلى سيمز أمام دينيس، بينما عاد أنطونيو فيلكس دا كوستا من المركز الـ 13 ليحصد المركز السادس أمام ستوفيل فاندورن.

في حين أكمل إيفانز، نيك دي فريز ولين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: