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فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني

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أحيا البرازيلي لوكاس دي غراسي آماله بالمنافسة على لقب هذا الموسم من بطولة الفورمولا إي بعد انتصاره في السباق الأوّل من جائزة برلين الختاميّة، وذلك في يوم فشل فيه المتصدّرون في تحقيق النقاط بالرغم من بقائهم في الصدارة.

فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني

حافظ خماسيّ الصدارة على مراكزهم عند الانطلاقة التي كانت هادئة نسبيًا في الأمام. وبقي الوضع ثابتًا في المقدّمة في ظلّ تقارب الأداء بين فيرن، ودا كوستا ودي غراسي، بينما بدأ مورتارا بالتراجع قليلًا خلفهم.

وبعد مرور 11 دقيقة، رُفع العلم الأصفر بعد توقّف سيارة سام بيرد سائق جاغوار إلى جانب المسار على شبكة الانطلاق، قبل أن تُقرّر إدارة السباق إقحام سيارة الأمان من أجل إبعادها.

لكنّ ذلك الانسحاب قلّص فرص بيرد في المنافسة على اللقب بعد أن دخل هذا السباق ثالثًا في الترتيب العام.

واستؤنفت الإثارة بعد بضع لفّات وكان دي فريز وفرينز قد وصلا حينها إلى المركزين الـ 15 والـ 16 على التوالي.

ومع انتصاف السباق بدا أنّ فريق دي اس تيشيتاه طلب من سائقَيه مبادلة مركزيهما، ما كان يعني تقدّم دا كوستا إلى الصدارة.

بالتوازي مع ذلك كان رينيه راست يُحلّق، فبعد انطلاقه من المركز الـ 12، استغلّ راست نظام "أتاك مود" ليصل إلى المركز الرابع، قبل أن يتمكّن هو وزميله دي غراسي من تجاوز فيرن إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتواصل تراجع فيرن إلى الخلف بعد أن تجاوزه مورتارا كذلك، حيث بدا أنّه يُعاني من مشكلة ما.

واستمرّ زحف آودي إلى الأمام بعد أن تمكّن دي غراسي وراست من تجاوز دا كوستا نحو الصدارة مع بقاء 19 دقيقة على التوالي.

وخسر دا كوستا مركزين إضافيين بعد أن تجاوزه مورتارا وكذلك ناتو سائقا فانتوري.

وتواصل الجنون بتقدّم مورتارا وناتو إلى الصدارة أمام دي غراسي وراست بعد تفعيل ثلاثي الصدارة لوضع "أتاك مود".

وبعد بضع لفّات نجح دي غراسي في استرجاع المركز الأوّل بعد تجاوزَين متتاليين على ثنائيّ فانتوري.

ولدى دخول السباق لفّته الأخيرة، عاد مورتارا للضغط على دي غراسي، لكنّ الأخير تشبّث حتّى الرمق الأخير ليعبر خطّ النهاية أوّلًا ويُحقّق الفوز.

وخطف ميتش إيفانز منصّة تتويج غير متوقّعة بحلوله ثالثًا بعد أن صمد أمام نورمان ناتو وجايك دينيس.

وذهب المركز السادس إلى فيرن الذي انتهى به المطاف أمام زميله دا كوستا، في حين أكمل ماكسيميليان غونتر ورينيه راست وأندريه لوتيرر ترتيب العشرة الأوائل.

وبناءً على هذه النتيجة فقد حافظ دي فريز على صدارة البطولة، وبالتالي تواجده مجدّدًا في المجموعة الأولى في تصفيات سباق الغد الحاسم رفقة مورتارا ودينيس.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 38 46:22.528    
2   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 38 46:22.669 0.141 0.141
3   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 38 46:28.027 5.499 5.358
4   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 38 46:28.117 5.589 0.090
5   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 38 46:28.358 5.830 0.241
6   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 38 46:28.939 6.411 0.581
7   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 38 46:29.305 6.777 0.366
8   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 38 46:30.090 7.562 0.785
9   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 38 46:30.326 7.798 0.236
10   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 38 46:36.652 14.124 6.326
11   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 38 46:38.074 15.546 1.422
12   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 38 46:38.742 16.214 0.668
13   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 38 46:39.342 16.814 0.600
14   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 38 46:39.445 16.917 0.103
15   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 38 46:43.806 21.278 4.361
16   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 38 46:46.194 23.666 2.388
17   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 38 46:51.547 29.019 5.353
18   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 38 46:53.490 30.962 1.943
19   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 38 46:55.727 33.199 2.237
20   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 38 46:55.966 33.438 0.239
21   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 38 46:56.309 33.781 0.343
22   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 37 46:40.147 1 لفة 1 لفة
  انسحب 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 32 47:05.116 6 لفة 5 لفة
  انسحب 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 8 9:33.037 30 لفة 24 لفة
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فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين

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