فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني

حافظ خماسيّ الصدارة على مراكزهم عند الانطلاقة التي كانت هادئة نسبيًا في الأمام. وبقي الوضع ثابتًا في المقدّمة في ظلّ تقارب الأداء بين فيرن، ودا كوستا ودي غراسي، بينما بدأ مورتارا بالتراجع قليلًا خلفهم.

وبعد مرور 11 دقيقة، رُفع العلم الأصفر بعد توقّف سيارة سام بيرد سائق جاغوار إلى جانب المسار على شبكة الانطلاق، قبل أن تُقرّر إدارة السباق إقحام سيارة الأمان من أجل إبعادها.

لكنّ ذلك الانسحاب قلّص فرص بيرد في المنافسة على اللقب بعد أن دخل هذا السباق ثالثًا في الترتيب العام.

واستؤنفت الإثارة بعد بضع لفّات وكان دي فريز وفرينز قد وصلا حينها إلى المركزين الـ 15 والـ 16 على التوالي.

ومع انتصاف السباق بدا أنّ فريق دي اس تيشيتاه طلب من سائقَيه مبادلة مركزيهما، ما كان يعني تقدّم دا كوستا إلى الصدارة.

بالتوازي مع ذلك كان رينيه راست يُحلّق، فبعد انطلاقه من المركز الـ 12، استغلّ راست نظام "أتاك مود" ليصل إلى المركز الرابع، قبل أن يتمكّن هو وزميله دي غراسي من تجاوز فيرن إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتواصل تراجع فيرن إلى الخلف بعد أن تجاوزه مورتارا كذلك، حيث بدا أنّه يُعاني من مشكلة ما.

واستمرّ زحف آودي إلى الأمام بعد أن تمكّن دي غراسي وراست من تجاوز دا كوستا نحو الصدارة مع بقاء 19 دقيقة على التوالي.

وخسر دا كوستا مركزين إضافيين بعد أن تجاوزه مورتارا وكذلك ناتو سائقا فانتوري.

وتواصل الجنون بتقدّم مورتارا وناتو إلى الصدارة أمام دي غراسي وراست بعد تفعيل ثلاثي الصدارة لوضع "أتاك مود".

وبعد بضع لفّات نجح دي غراسي في استرجاع المركز الأوّل بعد تجاوزَين متتاليين على ثنائيّ فانتوري.

ولدى دخول السباق لفّته الأخيرة، عاد مورتارا للضغط على دي غراسي، لكنّ الأخير تشبّث حتّى الرمق الأخير ليعبر خطّ النهاية أوّلًا ويُحقّق الفوز.

وخطف ميتش إيفانز منصّة تتويج غير متوقّعة بحلوله ثالثًا بعد أن صمد أمام نورمان ناتو وجايك دينيس.

وذهب المركز السادس إلى فيرن الذي انتهى به المطاف أمام زميله دا كوستا، في حين أكمل ماكسيميليان غونتر ورينيه راست وأندريه لوتيرر ترتيب العشرة الأوائل.

وبناءً على هذه النتيجة فقد حافظ دي فريز على صدارة البطولة، وبالتالي تواجده مجدّدًا في المجموعة الأولى في تصفيات سباق الغد الحاسم رفقة مورتارا ودينيس.

نتيجة السباق: