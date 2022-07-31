فورمولا إي: دي غراسي يحرم دينيس من الفوز في لندن وفاندورن يضع يده على معركة اللقب

القرار الممتاز بتطبيق وضع الهجوم "أتاك مود" مرتين متتاليتين منح دي غراسي الأفضلية لتجاوز جايك دينيس.

ومن ثم كان على دي غراسي ببساطة الانتظار حتى انتهاء وضع الهجوم للجميع كي يتقدم للأمام، قبل اتباع وتيرة محافظة بعد ضمان عدم قدرة دينيس على اللحاق به.

وتمكن دينيس من التشبث بالصدارة مع التوجه للمنعطف الأول، وبدا قادراً على إدارة أفضليته أمام دي غراسي في اللفات العشرة الأولى.

ومع اختلاف تفعيل وضع الهجوم مقارنة بالسباق الأول، حيث حصل السائقون على تفعيل للنظام لثلاث مرات، كل مرة لأربع دقائق، ما منح فرصة إجراء استراتيجيات مختلفة.

جايك دينيس، أندريتي موتورسبورت تصوير: صور موتورسبورت

استعمل دي غراسي وضع الهجوم للمرة الأولى في اللفة العاشرة، بينما رد دينيس عليه في اللفة التالية، لكن حالما انتهت فترة الدقائق الأربع، استعمل دي غراسي الوضع للمرة الثانية في اللفة 13، ما وضع دينيس في وضع صعب حيث اضطر لخفض سرعته قبل استعمال وضع الهجوم للمرة الثانية كذلك.

وبعد استعماله، اقترب من دي غراسي الذي كان قد انتزع الصدارة، وبالرغم من امتلاكه أفضلية المركز على المسار بعد التجاوز، لكنه واصل الدفاع حتى انتهاء فترة وضع الهجوم الأخير لـ دي غراسي، حيث طلب منه فريقه صرف المزيد من الطاقة لبناء فارق بهدف اقتناص الصدارة عند عودته إلى خط التسابق.

وسّع دينيس الفارق إلى 0.9 ثانية لكن دي غراسي أغلقها مجدداً ما أجبر دينيس على استعمال وضع الهجوم بفارق 0.4 ثانية فقط.

وهذا ما سمح لـ دي غراسي بالعودة للصدارة مجدداً حالما خرج دينيس لتفعيل النظام، حيث استغل الفرصة لزيادة فارق الصدارة.

وحالما انتهت فترة وضع الهجوم لدى دينيس، تمكن دي غراسي من توسيع فارق صدارته أكثر وخاض سباقاً مريحاً لبقية السباق، بينما واصل دينيس صد هجمات نيك دي فريز.

وخاض دي فريز معركة مع أنطونيو جيوفينازي وأنطونيو فيليكس دا كوستا خلال المراحل الأولى، لكن الأول تلقى عقوبة لاستعماله المفرط للطاقة، بينما تراجع دا كوستا خلف دي فريز في منتصف السباق.

ستوفيل فاندورن، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

أما ستوفيل فاندورن فشق طريقه من المركز 13 إلى الرابع بينما تعثر خصمه الرئيسي مرة أخرى للمرة الثانية، وهذا ما منحه 36 نقطة كفارق في الترتيب العام حيث أنهى ميتش إيفانز بالمركز الرابع.

ولم يتمكن إدواردو مورتارا أو جان-إريك فيرن من التسجيل، بالرغم من أن الأخير لم يخرج بعد من حسابات اللقب حيث يتأخر بـ 57 نقطة، مع بقاء 58 نقطة ممكنة من السباقين الأخيرين.

وأنهى دا كوستا سباقه خامساً، أمام سيباستيان بويمي الذي شق طريقه إلى مراكز النقاط، بينما حقق روبن فرينز المركز السابع.

سام بيرد منح جاغوار المركز الثامن متقدماً على سيرجيو سيتي كامارا، بينما أكمل باسكال فيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.