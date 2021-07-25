فورمولا إي: دي غراسي يتقدّم على دينيس في التجارب الحرّة الأخيرة في لندن

تقدّم سائق آودي إلى الصدارة بـ 1:20.001 دقيقة خلال الدقائق الأخيرة من الحصّة مستفيدًا من سرعته اللافتة في المقطع الأخير.

وتقدّم بذلك البرازيلي على دينيس سائق بي ام دبليو والفائز بسباق الأمس بفارق 0.232 ثانية.

وكان دينيس قد تذمّر من خسارته للطاقة لبرهة من الزمن، لكنّه تقدّم بالرغم من ذلك بعُشرٍ من الثانية على مواطنه أوليفر رولاند سائق نيسان الذي شُطبت نتيجته من سباق الأمس رفقة زميله سيباستيان بويمي لإفراطهما في استهلاك الطاقة.

وذهب المركز الرابع إلى نيك دي فريز سائق مرسيدس، الذي قفز إلى المركز الرابع في الترتيب العام بعد مركزه الثاني في سباق السبت، بينما حلّ المتصدّر سام بيرد خامسًا.

وحلّ أندريه لوتيرر سائق بورشه سادسًا أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار الآخر الذي كان الأخير ضمن مجال نصف ثانية عن الصدارة.

أمّا سيرجيو سيتي كامارا فقد تراجع إلى المركز الثامن مع نهاية الحصّة وتقدّم على ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي.

وأكمل نيك كاسيدي ترتيب العشرة الأوائل، لكنّ النيوزيلندي قدّم محاكاة رائعة للسباق في بداية الحصّة.

نتيجة الحصّة: