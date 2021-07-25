فورمولا إي: دي غراسي يتقدّم على دينيس في التجارب الحرّة الأخيرة في لندن
وضع لوكاس دي غراسي المعيار في التجارب الحرّة الأخيرة قبيل السباق الثاني ضمن جائزة لندن للفورمولا إي متفوّقًا على جايك دينيس الفائز بالسباق الأوّل.
تقدّم سائق آودي إلى الصدارة بـ 1:20.001 دقيقة خلال الدقائق الأخيرة من الحصّة مستفيدًا من سرعته اللافتة في المقطع الأخير.
وتقدّم بذلك البرازيلي على دينيس سائق بي ام دبليو والفائز بسباق الأمس بفارق 0.232 ثانية.
وكان دينيس قد تذمّر من خسارته للطاقة لبرهة من الزمن، لكنّه تقدّم بالرغم من ذلك بعُشرٍ من الثانية على مواطنه أوليفر رولاند سائق نيسان الذي شُطبت نتيجته من سباق الأمس رفقة زميله سيباستيان بويمي لإفراطهما في استهلاك الطاقة.
وذهب المركز الرابع إلى نيك دي فريز سائق مرسيدس، الذي قفز إلى المركز الرابع في الترتيب العام بعد مركزه الثاني في سباق السبت، بينما حلّ المتصدّر سام بيرد خامسًا.
وحلّ أندريه لوتيرر سائق بورشه سادسًا أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار الآخر الذي كان الأخير ضمن مجال نصف ثانية عن الصدارة.
أمّا سيرجيو سيتي كامارا فقد تراجع إلى المركز الثامن مع نهاية الحصّة وتقدّم على ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي.
وأكمل نيك كاسيدي ترتيب العشرة الأوائل، لكنّ النيوزيلندي قدّم محاكاة رائعة للسباق في بداية الحصّة.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|19
|1:20.001
|101.338
|2
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|21
|1:20.233
|0.232
|0.232
|101.045
|3
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|22
|1:20.340
|0.339
|0.107
|100.911
|4
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|24
|1:20.346
|0.345
|0.006
|100.903
|5
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|22
|1:20.403
|0.402
|0.057
|100.832
|6
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|25
|1:20.490
|0.489
|0.087
|100.723
|7
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|21
|1:20.494
|0.493
|0.004
|100.718
|8
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|15
|1:20.615
|0.614
|0.121
|100.566
|9
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|11
|1:20.633
|0.632
|0.018
|100.544
|10
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|17
|1:20.648
|0.647
|0.015
|100.525
|11
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|23
|1:20.652
|0.651
|0.004
|100.520
|12
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|19
|1:20.677
|0.676
|0.025
|100.489
|13
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|20
|1:20.750
|0.749
|0.073
|100.398
|14
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|20
|1:20.758
|0.757
|0.008
|100.388
|15
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|17
|1:20.875
|0.874
|0.117
|100.243
|16
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|21
|1:20.892
|0.891
|0.017
|100.222
|17
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|18
|1:20.898
|0.897
|0.006
|100.215
|18
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|21
|1:20.899
|0.898
|0.001
|100.213
|19
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|23
|1:20.956
|0.955
|0.057
|100.143
|20
|6
|جويل إريكسون
|دراغون ريسينغ
|16
|1:21.003
|1.002
|0.047
|100.085
|21
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|18
|1:21.102
|1.101
|0.099
|99.963
|22
|8
|أوليفر تورفي
|نيو
|20
|1:21.131
|1.130
|0.029
|99.927
|23
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|21
|1:21.197
|1.196
|0.066
|99.846
|24
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|21
|1:21.551
|1.550
|0.354
|99.412
المقال السابق
فورمولا إي: دينيس يُقدّم أداء باهرًا ليُحقّق الفوز في سباق لندن الأوّل
المقال التالي
فورمولا إي: فاندورن يتفوّق بـ 0.041 ثانية على رولاند وينطلق أوّلًا في سباق لندن الثاني