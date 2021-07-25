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فورمولا إي / جائزة لندن 2 تقرير التجارب

فورمولا إي: دي غراسي يتقدّم على دينيس في التجارب الحرّة الأخيرة في لندن

وضع لوكاس دي غراسي المعيار في التجارب الحرّة الأخيرة قبيل السباق الثاني ضمن جائزة لندن للفورمولا إي متفوّقًا على جايك دينيس الفائز بالسباق الأوّل.

فورمولا إي: دي غراسي يتقدّم على دينيس في التجارب الحرّة الأخيرة في لندن

تقدّم سائق آودي إلى الصدارة بـ 1:20.001 دقيقة خلال الدقائق الأخيرة من الحصّة مستفيدًا من سرعته اللافتة في المقطع الأخير.

وتقدّم بذلك البرازيلي على دينيس سائق بي ام دبليو والفائز بسباق الأمس بفارق 0.232 ثانية.

وكان دينيس قد تذمّر من خسارته للطاقة لبرهة من الزمن، لكنّه تقدّم بالرغم من ذلك بعُشرٍ من الثانية على مواطنه أوليفر رولاند سائق نيسان الذي شُطبت نتيجته من سباق الأمس رفقة زميله سيباستيان بويمي لإفراطهما في استهلاك الطاقة.

وذهب المركز الرابع إلى نيك دي فريز سائق مرسيدس، الذي قفز إلى المركز الرابع في الترتيب العام بعد مركزه الثاني في سباق السبت، بينما حلّ المتصدّر سام بيرد خامسًا.

وحلّ أندريه لوتيرر سائق بورشه سادسًا أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار الآخر الذي كان الأخير ضمن مجال نصف ثانية عن الصدارة.

أمّا سيرجيو سيتي كامارا فقد تراجع إلى المركز الثامن مع نهاية الحصّة وتقدّم على ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي.

وأكمل نيك كاسيدي ترتيب العشرة الأوائل، لكنّ النيوزيلندي قدّم محاكاة رائعة للسباق في بداية الحصّة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 19 1:20.001     101.338
2 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 21 1:20.233 0.232 0.232 101.045
3 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 22 1:20.340 0.339 0.107 100.911
4 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 24 1:20.346 0.345 0.006 100.903
5 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 22 1:20.403 0.402 0.057 100.832
6 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 25 1:20.490 0.489 0.087 100.723
7 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 21 1:20.494 0.493 0.004 100.718
8 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 15 1:20.615 0.614 0.121 100.566
9 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 11 1:20.633 0.632 0.018 100.544
10 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:20.648 0.647 0.015 100.525
11 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 23 1:20.652 0.651 0.004 100.520
12 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 19 1:20.677 0.676 0.025 100.489
13 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 20 1:20.750 0.749 0.073 100.398
14 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 20 1:20.758 0.757 0.008 100.388
15 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:20.875 0.874 0.117 100.243
16 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 21 1:20.892 0.891 0.017 100.222
17 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 18 1:20.898 0.897 0.006 100.215
18 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 21 1:20.899 0.898 0.001 100.213
19 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 23 1:20.956 0.955 0.057 100.143
20 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 16 1:21.003 1.002 0.047 100.085
21 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 18 1:21.102 1.101 0.099 99.963
22 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 20 1:21.131 1.130 0.029 99.927
23 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 21 1:21.197 1.196 0.066 99.846
24 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 21 1:21.551 1.550 0.354 99.412
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