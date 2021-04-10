فورمولا إي: دي غراسي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما التي انتهت بحادث كبير

استعمل دي غراسي وضع "الهجوم" ليسجل دقيقة و38.785 ثانية بفارق 0.062 ثانية أمام ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس، حيث لم تفصل بين المراكز الـ 11 الأولى إلا ثانية واحدة.

لكن، جمع حادث كبير وعنيف ثلاثة سيارات: جان-إريك فيرن، أوليفر تورفي وجاك دينيس، وذلك مع بداية المقطع المستقيم.

وحدث ذلك بعد أن اصطفت السيارات على شبكة الانطلاق للتمرن على الانطلاقة.

في السعودية، تعرض إدواردو مورتارا سائق فانتوري إلى مشكلة في الكبح السلكي، ولم يفلح بإبطاء سيارته ليرتطم بعنف بالحاجز، ويُنقل إلى المستشفى كإجراء احترازي.

أما في إيطاليا اليوم، كانت السيارات تُبطئ من سرعتها، لكن أوليفر تورفي سائق "نيو 333" لم يكن يدري على ما يبدو أن السيارات تصطف للتمرن على الانطلاقة.

حيث اصطدمت سيارته بسيارة بي ام دبليو أندريتي التي يقودها دينيس، وكذلك بسيارة فيرن حامل اللقب مرتين.

وبدا على فيرن بعض التألّم حين خروجه من سيارته بسبب ما حصل.

كما أن ضرراً كبيراً لحق بسيارته "دي.أس تيتشيتا" ما يعني أن الفريق بات تحت خطر عدم إمكانية المشاركة في التصفيات بسبب الوقت المطلوب للإصلاح.

وكان توم بلومكفيست زميل تورفي قد تسبب برفع العلم الأحمر الذي أدى لتوقف الحصة قبل خمس دقائق ونصف من نهايتها.

وخلال التجارب الأولى وفي المنعطف 14، وبينما كان يلاحق تورفي، تعرض بلومكفيست إلى قفل لإطاره الخلفي ليتجه خارجاً نحو الحائط.

وعانى عدة سائقين من بعض المشاكل أثناء الكبح مثل بلومكفيست وفيرن دفعتهما إلى اختصار المنعطف عبر منطقة الخروج الآمن.

بالمقابل، سجل روبن فرينز سائق إنفيجن ثالث أسرع الأزمنة متفوقاً على سيرجيو سيتي كامارا سائق بينسكي.

التجارب الحرة الأولى لجولة روما