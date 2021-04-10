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فورمولا إي: دي غراسي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما التي انتهت بحادث كبير

خرج لوكاس دي غراسي سائق أودي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما في الفورمولا إي، بعد أن تسببت إجراءات التمرن على الانطلاقة بحادث عنيف مرة أخرى.

فورمولا إي: دي غراسي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما التي انتهت بحادث كبير

استعمل دي غراسي وضع "الهجوم" ليسجل دقيقة و38.785 ثانية بفارق 0.062 ثانية أمام ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس، حيث لم تفصل بين المراكز الـ 11 الأولى إلا ثانية واحدة.

لكن، جمع حادث كبير وعنيف ثلاثة سيارات: جان-إريك فيرن، أوليفر تورفي وجاك دينيس، وذلك مع بداية المقطع المستقيم.

وحدث ذلك بعد أن اصطفت السيارات على شبكة الانطلاق للتمرن على الانطلاقة.

في السعودية، تعرض إدواردو مورتارا سائق فانتوري إلى مشكلة في الكبح السلكي، ولم يفلح بإبطاء سيارته ليرتطم بعنف بالحاجز، ويُنقل إلى المستشفى كإجراء احترازي.

أما في إيطاليا اليوم، كانت السيارات تُبطئ من سرعتها، لكن أوليفر تورفي سائق "نيو 333" لم يكن يدري على ما يبدو أن السيارات تصطف للتمرن على الانطلاقة.

حيث اصطدمت سيارته بسيارة بي ام دبليو أندريتي التي يقودها دينيس، وكذلك بسيارة فيرن حامل اللقب مرتين.

وبدا على فيرن بعض التألّم حين خروجه من سيارته بسبب ما حصل.

 

كما أن ضرراً كبيراً لحق بسيارته "دي.أس تيتشيتا" ما يعني أن الفريق بات تحت خطر عدم إمكانية المشاركة في التصفيات بسبب الوقت المطلوب للإصلاح.

وكان توم بلومكفيست زميل تورفي قد تسبب برفع العلم الأحمر الذي أدى لتوقف الحصة قبل خمس دقائق ونصف من نهايتها.

وخلال التجارب الأولى وفي المنعطف 14، وبينما كان يلاحق تورفي، تعرض بلومكفيست إلى قفل لإطاره الخلفي ليتجه خارجاً نحو الحائط.

وعانى عدة سائقين من بعض المشاكل أثناء الكبح مثل بلومكفيست وفيرن دفعتهما إلى اختصار المنعطف عبر منطقة الخروج الآمن.

بالمقابل، سجل روبن فرينز سائق إنفيجن ثالث أسرع الأزمنة متفوقاً على سيرجيو سيتي كامارا سائق بينسكي.

التجارب الحرة الأولى لجولة روما

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق الفاصل
1 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:38.785    
2 Belgium ستوفيل فاندورن مرسيدس 1:38.847 0.062 0.062
3 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:39.031 0.246 0.184
4 Brazil سيرجيو كامارا دراغون - بينسكي 1:39.044 0.259 0.013
5 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:39.139 0.354 0.095
6 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:39.140 0.355 0.001
7 United Kingdom سام بيرد جاغوار 1:39.270 0.485 0.130
8 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:39.558 0.773 0.288
9 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:39.587 0.802 0.029
10 New Zealand ميتش إيفانز جاغوار 1:39.607 0.822 0.020
11 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:39.616 0.831 0.009
12 Switzerland نيكو مولر دراغون - بينسكي 1:39.853 1.068 0.237
13 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:39.905 1.120 0.052
14 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:39.940 1.155 0.035
15 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:40.039 1.254 0.099
16 Netherlands نيك دي فريز مرسيدس 1:40.139 1.354 0.100
17 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:40.277 1.492 0.138
18 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:40.416 1.631 0.139
19 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:40.490 1.705 0.074
20 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:40.699 1.914 0.209
21 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:40.741 1.956 0.042
22 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:41.708 2.923 0.967
23 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:42.631 3.846 0.923
24 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:42.932 4.147 0.301
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