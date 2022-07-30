فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي

بعد إحرازه قطب الانطلاق الأول أمام فاندورن في وقت سابق من اليوم السبت، تمكن دينيس من التشبّث بالصدارة على الانطلاقة وإبقاء البلجيكي في الخلف على مدار السباق، حيث نجح بإدارة وتيرته وطاقته لضمن الفوز بفارق 2.2 ثانية.

وقطع دينيس المسار أمام فاندورن على الانطلاقة ليحافظ على صدارته بالتوجه إلى المنعطف الأول، ليبدأ بعد ذلك بإدارة وتيرته وفرض سيطرته على السباق مثلما فعل العام الماضي.

هذا وتواجد دي فريز خلف زميله فاندورن، حيث حاول ثنائي مرسيدس البقاء أمام سيرجيو سيتي كامارا على الانطلاقة، لكن كامارا تقدم من الجهة الداخلية لدي فريز في اللفة الخامسة لينتزع المركز الثالث.

وتمكن البرازيلي من الحفاظ على وتيرته خلف فاندورن، لكنه خسر مركزه لصالح دي فريز الذي تمكن من إنجاح "الآندركت" خلفه مع أول وضع هجوم يستخدمه في اللفة الثامنة.

فيما تمكن فاندورن من تقليص الفارق مع دينيس في الدقائق الـ 15 الأخيرة إلى حدود الثانية، لكنه ظل متأخرًا بواحد في المئة على صعيد الطاقة بينما واصل سائق أفالانشي أندريتي إدارة وتيرته أمام البلجيكي الذي أخبره فريقه بألا يخاطر.

وكان ذلك كافيًا لدينيس ليسجل فوزًا مستحقًا هو الثاني له في لندن خلال مسيرته في الفورمولا إي، كمل سجّل أسرع لفة ليُكمل الغراند سلام لهذه الجولة.

فاندورن اكتفى بالمركز الثاني ليعزز صدارته للترتيب، بينما حل دي فريز ثالثًا أمام نيك كاسيدي وأوليفر أسكيو.

المركز السادس كان من نصيب ميتش إيفانز أمام أنطونيو فيلكس دا كوستا، بينما أكمل ماكسيمليان غونتر، لوكاس دي غراسي وباسكال فيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: