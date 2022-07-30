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فورمولا إي / جائزة لندن 1 تقرير السباق

فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي

حصد جاك دينيس فوزًا مستحقًا بجائزة لندن بعد هيمنته على السباق من البداية وحتى النهاية متفوقًا على ستوفيل فاندورن الذي عزّز من صدارته لترتيب الفورمولا إي لصالح مرسيدس.

فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي

بعد إحرازه قطب الانطلاق الأول أمام فاندورن في وقت سابق من اليوم السبت، تمكن دينيس من التشبّث بالصدارة على الانطلاقة وإبقاء البلجيكي في الخلف على مدار السباق، حيث نجح بإدارة وتيرته وطاقته لضمن الفوز بفارق 2.2 ثانية.

وقطع دينيس المسار أمام فاندورن على الانطلاقة ليحافظ على صدارته بالتوجه إلى المنعطف الأول، ليبدأ بعد ذلك بإدارة وتيرته وفرض سيطرته على السباق مثلما فعل العام الماضي.

هذا وتواجد دي فريز خلف زميله فاندورن، حيث حاول ثنائي مرسيدس البقاء أمام سيرجيو سيتي كامارا على الانطلاقة، لكن كامارا تقدم من الجهة الداخلية لدي فريز في اللفة الخامسة لينتزع المركز الثالث.

وتمكن البرازيلي من الحفاظ على وتيرته خلف فاندورن، لكنه خسر مركزه لصالح دي فريز الذي تمكن من إنجاح "الآندركت" خلفه مع أول وضع هجوم يستخدمه في اللفة الثامنة.

فيما تمكن فاندورن من تقليص الفارق مع دينيس في الدقائق الـ 15 الأخيرة إلى حدود الثانية، لكنه ظل متأخرًا بواحد في المئة على صعيد الطاقة بينما واصل سائق أفالانشي أندريتي إدارة وتيرته أمام البلجيكي الذي أخبره فريقه بألا يخاطر.

وكان ذلك كافيًا لدينيس ليسجل فوزًا مستحقًا هو الثاني له في لندن خلال مسيرته في الفورمولا إي، كمل سجّل أسرع لفة ليُكمل الغراند سلام لهذه الجولة.

فاندورن اكتفى بالمركز الثاني ليعزز صدارته للترتيب، بينما حل دي فريز ثالثًا أمام نيك كاسيدي وأوليفر أسكيو.

المركز السادس كان من نصيب ميتش إيفانز أمام أنطونيو فيلكس دا كوستا، بينما أكمل ماكسيمليان غونتر، لوكاس دي غراسي وباسكال فيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 37 46:56.557  
2   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 37 46:58.780 2.223
3   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 37 47:08.924 12.367
4   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 37 47:09.220 12.663
5   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 37 47:11.461 14.904
6   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 37 47:13.685 17.128
7   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 37 47:14.290 17.733
8   22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 37 47:18.624 22.067
9   11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 37 47:28.696 32.139
10   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 37 47:30.904 34.347
11   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 37 47:31.864 35.307
12   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 37 47:32.065 35.508
13   25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 37 47:32.614 36.057
14   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 37 47:36.902 40.345
15   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 37 47:37.850 41.293
16   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 37 47:40.580 44.023

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فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن
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فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن

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فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي
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فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي

حصد جاك دينيس فوزًا مستحقًا بجائزة لندن بعد هيمنته على السباق من البداية وحتى النهاية متفوقًا على ستوفيل فاندورن الذي عزّز من صدارته لترتيب الفورمولا إي لصالح مرسيدس.

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