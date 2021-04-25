فورمولا إي: دينيس ينطلق أوّلًا للمرّة الأولى في مسيرته في جولة فالنسيا الثانية

أقيمت التصفيات على حلبة رطبة بعض الشيء هذا اليوم بعد دراما سباق الأمس الذي أثار غضب الكثير من السائقين.

ونتيجة للأجواء المخادعة فقد أسفرت مرحلة المجموعات عن عبور كلٍ من نورمان ناتو، وأوليفر تورفي وطوم بلومكفيست وأليكس لين وأندريه لوتيرر وجايك دينيس إلى مرحلة السوبر بول.

وجاء ذلك في ظلّ غياب مرسيدس عن مرحلة السوبر والعديد من الأسماء البارزة على غير المتوقّع.

وكان الأداء متقاربًا للغاية في المرحلة الحاسمة وذلك بعد أن فصلت 0.086 ثانية بين تورفي وناتو ما نهاية لفّتيهما.

لكنّ بلومكفيست نجح في التقدّم عليهم بعُشرين من الثانية مُسجّلًا 1:30.202 دقيقة.

ومن ثمّ جاء دور أليكس لين الذي تمكّن من تسجيل الزمن الأسرع كاسرًا حاجز الـ 90 ثانية وبفارقٍ قارب النصف ثانية عن بلومكفيست.

وتواصل تحسّن الأزمنة عند دخول أندريه لوتيرر سائق بورشه إلى الحلبة تاليًا مُسجّلًا 1:29.411 دقيقة بالرغم من ارتكابه العديد من الأخطاء.

وقال الألماني عبر اللاسلكي: "لا تزال العديد من المناطق رطبة على الحلبة".

وقدّم دينيس الأداء الأفضل في هذه التصفيات بلفّة نظيفة متفوّقًا بثمانية أعشارٍ من الثانية عن لوتيرر بعد أن سجّل دقيقة واحدة و28.548 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل ضمن سباقه الخامس فقط في البطولة.

وسينطلق لوتيرر ثانيًا أمام لين وبلومكفيست، بينما أكمل تورفي وناتو ترتيب الستّة الأوائل.

وسيبدأ بطل العالم مرّتين جون إريك فيرن سباقه من المركز السابع مباشرة أمام ثنائيّ نيسان أوليفر رولاند وسيباستيان بويمي.

أمّا سيرجيو سيتي كامارا فسينطلق من المركز العاشر.

في المقابل اكتفى ثنائيّ مرسيدس ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز بالمركزين الـ 19 والـ 20 على التوالي.

ترتيب شبكة الانطلاق: