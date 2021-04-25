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فورمولا إي / جائزة فالنسيا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دينيس ينطلق أوّلًا للمرّة الأولى في مسيرته في جولة فالنسيا الثانية

أحرز البريطاني جايك دينيس قطب الانطلاق الأوّل ضمن مشاركته الخامسة فقط في الفورمولا إي وذلك ضمن حصّة تصفيات على حلبة رطبة ضمن جولة فالنسيا الثانية في إسبانيا.

فورمولا إي: دينيس ينطلق أوّلًا للمرّة الأولى في مسيرته في جولة فالنسيا الثانية

أقيمت التصفيات على حلبة رطبة بعض الشيء هذا اليوم بعد دراما سباق الأمس الذي أثار غضب الكثير من السائقين.

ونتيجة للأجواء المخادعة فقد أسفرت مرحلة المجموعات عن عبور كلٍ من نورمان ناتو، وأوليفر تورفي وطوم بلومكفيست وأليكس لين وأندريه لوتيرر وجايك دينيس إلى مرحلة السوبر بول.

وجاء ذلك في ظلّ غياب مرسيدس عن مرحلة السوبر والعديد من الأسماء البارزة على غير المتوقّع.

وكان الأداء متقاربًا للغاية في المرحلة الحاسمة وذلك بعد أن فصلت 0.086 ثانية بين تورفي وناتو ما نهاية لفّتيهما.

لكنّ بلومكفيست نجح في التقدّم عليهم بعُشرين من الثانية مُسجّلًا 1:30.202 دقيقة.

ومن ثمّ جاء دور أليكس لين الذي تمكّن من تسجيل الزمن الأسرع كاسرًا حاجز الـ 90 ثانية وبفارقٍ قارب النصف ثانية عن بلومكفيست.

وتواصل تحسّن الأزمنة عند دخول أندريه لوتيرر سائق بورشه إلى الحلبة تاليًا مُسجّلًا 1:29.411 دقيقة بالرغم من ارتكابه العديد من الأخطاء.

وقال الألماني عبر اللاسلكي: "لا تزال العديد من المناطق رطبة على الحلبة".

وقدّم دينيس الأداء الأفضل في هذه التصفيات بلفّة نظيفة متفوّقًا بثمانية أعشارٍ من الثانية عن لوتيرر بعد أن سجّل دقيقة واحدة و28.548 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل ضمن سباقه الخامس فقط في البطولة.

وسينطلق لوتيرر ثانيًا أمام لين وبلومكفيست، بينما أكمل تورفي وناتو ترتيب الستّة الأوائل.

وسيبدأ بطل العالم مرّتين جون إريك فيرن سباقه من المركز السابع مباشرة أمام ثنائيّ نيسان أوليفر رولاند وسيباستيان بويمي.

أمّا سيرجيو سيتي كامارا فسينطلق من المركز العاشر.

في المقابل اكتفى ثنائيّ مرسيدس ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز بالمركزين الـ 19 والـ 20 على التوالي.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:28.548   220.314
2 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:29.411 0.863 218.187
3 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:29.737 1.189 217.395
4 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:30.202 1.654 216.274
5 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:30.403 1.855 215.793
6 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:30.489 1.941 215.588
7 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:33.198 4.650 209.322
8 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:33.336 4.788 209.012
9 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:33.390 4.842 208.891
10 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:33.452 4.904 208.753
11 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:33.479 4.931 208.692
12 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:33.604 5.056 208.414
13 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:33.745 5.197 208.100
14 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:33.879 5.331 207.803
15 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:33.898 5.350 207.761
16 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:34.115 5.567 207.282
17 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:34.166 5.618 207.170
18 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:34.378 5.830 206.704
19 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:34.416 5.868 206.621
20 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:34.419 5.871 206.615
21 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:34.480 5.932 206.481
22 6 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:34.588 6.040 206.246
23 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:34.610 6.062 206.198
24 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:41.980 13.432 191.296
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