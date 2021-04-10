فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
24 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا إي
جائزة موناكو
08 مايو
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سيول
23 مايو
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
19 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن
24 يوليو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
25 يوليو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما
فورمولا إي / جائزة روما / أخبار

فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما

ألقى جايك دينيس باللوم على غياب العلمين الأصفر والأحمر خلال التجارب الحرة الأولى لجولة روما في الفورمولا إي، مشيراً إلى أنها أدت إلى الحادثة التي شملت ثلاث سيارات، والتي تسبب بها أوليفر تورفي.

فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما

كان دينيس وجان-إريك فيرن بطل الفورمولا إي مرتين، يقفان على شبكة الانطلاق من أجل التمرن على الانطلاقة خلال التجارب الحرة الأولى، قبل أن يرتطم بهما تورفي.

ولم يكن تورفي يتوقع وجودهما، حيث ارتطم بهما في حادثة شملت ثلاث سيارات.

وقال دينيس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "دفاعاً عنه، كان هناك عمل ضعيف لناحية عدم وجود أي علم أحمر، أو أصفر. أو أي شيء".

وأكمل: "كان تورفي يضغط، وذلك واضح. برأيي هذا أمر غبي بعض الشيء".

وأردف: "بسرعته تلك، كان سيرتطم بسيارة ما، وحصل ذلك معي ومع فيرن".

وتابع: "لم يكن ذلك وضعاً جيداً لنا أثناء التمرن على الانطلاقة في التجارب الحرة".

واسترسل: "من الواضح أنه نسي، فريقه لم يخبره. والمنعطف ذلك لا يمنح السائق أي مجال للرؤية".

واستكمل: "خلال الحصة، كنت أقول في نفسي، لو تعرض أحد ما لحادثة، بالتأكيد سيرتطم بغيره. لم يكن بوسعه القيام بأي شيء عندما تمكن من رؤيتنا أمامه".

جايك دينيس، بي ام دبليو

جايك دينيس، بي ام دبليو

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، يقدر دينيس أنه سيكون أبطأ بثانيتين خلال التصفيات كنتيجة إطارات جديدة غير مستعملة بسبب الحادثة التي أدت إلى ثلاثة انثقابات.

من جهته، قال روجر غريفيثز مدير فريق بي ام دبليو أندريتي: "لقد كانت حادثة صادمة. أن تكون واقفاً على المسار ومن ثم يصدمك أحد من الخلف".

وأكمل: "أعلم أنه وضع محير بعض الشيء. لكنها ليست المرة الأولى، يمكن القول أننا كنا بريئين تماماً مما حصل".

 

أما مارك بريستون مدير فرق "دي.أس تيتشيتا" فأوضح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن فيرن بحالة جيدة، بالرغم من أنه بدا متألماً بعض الشيء حين خرج من السيارة.

فقال: "قطع السائقون خط النهاية، وكانوا يعلمون أنها نهاية الحصة".

وأكمل: "الحادثة أضرت بالقسم الخلفي من السيارة".

واختتم: "لقد انتزعت الحادثة جهاز التعليق الخلفي وكل شيء ضمنه".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما

المقال السابق

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة روما
قائمة السائقين جايك دينيس , جون إيريك فيرن , أوليفر تورفي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

23س
2
فورمولا 1

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات

16س
3
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

5
فورمولا إي

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما

أحدث الأخبار
فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما
فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما
فورمولا إي

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما

فورمولا إي: دي غراسي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما التي انتهت بحادث كبير
فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما التي انتهت بحادث كبير

جاغوار أحدث المصنعين الملتزمين بحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي
فورمولا إي

جاغوار أحدث المصنعين الملتزمين بحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي

22س
مرسيدس: سنحسم القرار بشأن قوانين الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي "خلال الأسابيع القادمة"
فورمولا إي

مرسيدس: سنحسم القرار بشأن قوانين الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي "خلال الأسابيع القادمة"

23س
أحدث ملفات الفيديو
فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن 04:28
فورمولا إي
20س

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن

فورمولا إي - الحلقة الأولى: آمال كبيرة 06:12
فورمولا إي
20س

فورمولا إي - الحلقة الأولى: آمال كبيرة

عرض تشويقي: كيف بات حلم سباقات كهربائية بطولة عالمية؟ 01:12
فورمولا إي
20س

عرض تشويقي: كيف بات حلم سباقات كهربائية بطولة عالمية؟

جاغوار ريسينغ: يوم المرأة العالمي 01:17
فورمولا إي
10-03-2021

جاغوار ريسينغ: يوم المرأة العالمي

جاغوار ريسينغ: أهم مجريات سباقي الدرعية في الفورمولا إي 04:20
فورمولا إي
10-03-2021

جاغوار ريسينغ: أهم مجريات سباقي الدرعية في الفورمولا إي

More from
جايك دينيس
بلانبان للتحمل: فريق "آر-موتورسبورت" يحرز المركز الأول في سيلفرستون
بلانبان للتحمّل / تقرير السباق

بلانبان للتحمل: فريق "آر-موتورسبورت" يحرز المركز الأول في سيلفرستون

الكشف عن قائمة المشاركين في تجارب الفورمولا واحد في برشلونة
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الكشف عن قائمة المشاركين في تجارب الفورمولا واحد في برشلونة

أفضل 20 سائقاً ناشئاً في موسم 2016 - الجزء الأوّل
فورمولا 2 / مقالة خاصة

أفضل 20 سائقاً ناشئاً في موسم 2016 - الجزء الأوّل

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 أكثر صعوبة في دخول المنعطفات

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما

فيراري بحاجة لأربعة سباقات كي تتمكن من تقييم محركها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري بحاجة لأربعة سباقات كي تتمكن من تقييم محركها في 2021

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

أحدث الأخبار

فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب

الفورمولا إي تلغي التجارب الحرّة الثانية من جائزة روما

فورمولا إي: دي غراسي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما التي انتهت بحادث كبير
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب

فورمولا إي: دي غراسي في صدارة التجارب الحرة الأولى لجولة روما التي انتهت بحادث كبير

جاغوار أحدث المصنعين الملتزمين بحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

جاغوار أحدث المصنعين الملتزمين بحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.