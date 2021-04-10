فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما

كان دينيس وجان-إريك فيرن بطل الفورمولا إي مرتين، يقفان على شبكة الانطلاق من أجل التمرن على الانطلاقة خلال التجارب الحرة الأولى، قبل أن يرتطم بهما تورفي.

ولم يكن تورفي يتوقع وجودهما، حيث ارتطم بهما في حادثة شملت ثلاث سيارات.

وقال دينيس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "دفاعاً عنه، كان هناك عمل ضعيف لناحية عدم وجود أي علم أحمر، أو أصفر. أو أي شيء".

وأكمل: "كان تورفي يضغط، وذلك واضح. برأيي هذا أمر غبي بعض الشيء".

وأردف: "بسرعته تلك، كان سيرتطم بسيارة ما، وحصل ذلك معي ومع فيرن".

وتابع: "لم يكن ذلك وضعاً جيداً لنا أثناء التمرن على الانطلاقة في التجارب الحرة".

واسترسل: "من الواضح أنه نسي، فريقه لم يخبره. والمنعطف ذلك لا يمنح السائق أي مجال للرؤية".

واستكمل: "خلال الحصة، كنت أقول في نفسي، لو تعرض أحد ما لحادثة، بالتأكيد سيرتطم بغيره. لم يكن بوسعه القيام بأي شيء عندما تمكن من رؤيتنا أمامه".

جايك دينيس، بي ام دبليو تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، يقدر دينيس أنه سيكون أبطأ بثانيتين خلال التصفيات كنتيجة إطارات جديدة غير مستعملة بسبب الحادثة التي أدت إلى ثلاثة انثقابات.

من جهته، قال روجر غريفيثز مدير فريق بي ام دبليو أندريتي: "لقد كانت حادثة صادمة. أن تكون واقفاً على المسار ومن ثم يصدمك أحد من الخلف".

وأكمل: "أعلم أنه وضع محير بعض الشيء. لكنها ليست المرة الأولى، يمكن القول أننا كنا بريئين تماماً مما حصل".

أما مارك بريستون مدير فرق "دي.أس تيتشيتا" فأوضح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن فيرن بحالة جيدة، بالرغم من أنه بدا متألماً بعض الشيء حين خرج من السيارة.

فقال: "قطع السائقون خط النهاية، وكانوا يعلمون أنها نهاية الحصة".

وأكمل: "الحادثة أضرت بالقسم الخلفي من السيارة".

واختتم: "لقد انتزعت الحادثة جهاز التعليق الخلفي وكل شيء ضمنه".