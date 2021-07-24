فورمولا إي: دينيس يُقدّم أداء باهرًا ليُحقّق الفوز في سباق لندن الأوّل

حافظ أليكس لين على صدارته عند الانطلاقة أمام دينيس، في حين تقدّم أندريه لوتيرر على سيتي كامارا نحو المركز الرابع.

في الأثناء تعرّض أليكسندر سيمز لحادث بعد تزاحم الكثير من السيارات في المنعطف الرابع بالخروج من القسم المغطّى من المسار واضطرّ للانسحاب من السباق.

كما تراجع سام بيرد متصدّر الترتيب العام إلى المركز الأخير قبل أن ينسحب من السباق.

وبعد اعتماد نظام العلم الأصفر على كامل المسار لإبعاد سيارة ماهيندرا وتنظيف الحلبة من الأشلاء، استؤنف السباق مع بقاء 41 دقيقة ونصف، لكنّ الوضع بقي هادئًا في الأمام.

وأقدم المتصدّر لين على تفعيل "أتاك مود" للمرّة الثانية مع انتصاف السباق وعاد مباشرة خلف دينيس، وبالرغم من الطاقة المتاحة له فإنّه لم يكن قادرًا على تجاوز دينيس على المسار.

أمّا خلفهما فقد أخطأ لوتيرر في عبوره لمنطقة تفعيل "أتاك مود" وخسر وقتًا ومركزًا لصالح دي فريز من دون تفعيله.

بالعودة إلى الأمام ومع بقاء 19 دقيقة على النهاية ارتكب لين خطأً عند الكبح للمنعطف العاشر وخسر 1.5 ثانية حينها وهو ما دفع بي ام دبليو للطلب من دينيس تفعيل نظام "أتاك مود" وذلك ما قام به بالفعل وتمكّن من الإبقاء على الصدارة.

بالتزامن مع ذلك واصل دي فريز تقدّمه إلى الأمام، ونجح في الوصول إلى المركز الثالث بتجاوزه بويمي مع بقاء 12 دقيقة على النهاية، ووضع عينيه نصب لين الذي لم يتمكّن من مجاراة دينيس الذي حلّق وحيدًا في الأمام.

وبالفعل استغلّ دي فريز نظام "فان بوست" المتاح له ليتجاوز لين الذي كان يُعاني مع قسمه الخلفي مع بقاء 3 دقائق على نهاية السباق.

وبقي الترتيب على ذلك النحو إلى أن عبر دينيس خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز وقافزًا إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

وذهب المركز الثاني إلى دي فريز سائق مرسيدس، في حين أكمل لين ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وحلّ بويمي رابعًا لصالح نيسان وتقدّم على أندريه لوتيرر سائق بورشه.

وتفوّق رينيه راسل على زميله في آودي لوكاس دي غراسي ليحلّ سادسًا، في حين تواجد ستوفيل فاندورن ثامنًا ليُساعد على تقريب مرسيدس من معركة لقب الفرق مجدّدًا.

وأكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا وأوليفر رولاند ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: