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فورمولا إي: دينيس يُقدّم أداء باهرًا ليُحقّق الفوز في سباق لندن الأوّل

أحرز البريطاني الشاب جايك دينيس الفوز على أرضه وأمام جماهيره ضمن السباق الأوّل من جائزة لندن للفورمولا إي بعد سيطرة محكمة منذ منتصف السباق.

فورمولا إي: دينيس يُقدّم أداء باهرًا ليُحقّق الفوز في سباق لندن الأوّل

حافظ أليكس لين على صدارته عند الانطلاقة أمام دينيس، في حين تقدّم أندريه لوتيرر على سيتي كامارا نحو المركز الرابع.

في الأثناء تعرّض أليكسندر سيمز لحادث بعد تزاحم الكثير من السيارات في المنعطف الرابع بالخروج من القسم المغطّى من المسار واضطرّ للانسحاب من السباق.

كما تراجع سام بيرد متصدّر الترتيب العام إلى المركز الأخير قبل أن ينسحب من السباق.

وبعد اعتماد نظام العلم الأصفر على كامل المسار لإبعاد سيارة ماهيندرا وتنظيف الحلبة من الأشلاء، استؤنف السباق مع بقاء 41 دقيقة ونصف، لكنّ الوضع بقي هادئًا في الأمام.

وأقدم المتصدّر لين على تفعيل "أتاك مود" للمرّة الثانية مع انتصاف السباق وعاد مباشرة خلف دينيس، وبالرغم من الطاقة المتاحة له فإنّه لم يكن قادرًا على تجاوز دينيس على المسار.

أمّا خلفهما فقد أخطأ لوتيرر في عبوره لمنطقة تفعيل "أتاك مود" وخسر وقتًا ومركزًا لصالح دي فريز من دون تفعيله.

بالعودة إلى الأمام ومع بقاء 19 دقيقة على النهاية ارتكب لين خطأً عند الكبح للمنعطف العاشر وخسر 1.5 ثانية حينها وهو ما دفع بي ام دبليو للطلب من دينيس تفعيل نظام "أتاك مود" وذلك ما قام به بالفعل وتمكّن من الإبقاء على الصدارة.

بالتزامن مع ذلك واصل دي فريز تقدّمه إلى الأمام، ونجح في الوصول إلى المركز الثالث بتجاوزه بويمي مع بقاء 12 دقيقة على النهاية، ووضع عينيه نصب لين الذي لم يتمكّن من مجاراة دينيس الذي حلّق وحيدًا في الأمام.

وبالفعل استغلّ دي فريز نظام "فان بوست" المتاح له ليتجاوز لين الذي كان يُعاني مع قسمه الخلفي مع بقاء 3 دقائق على نهاية السباق.

وبقي الترتيب على ذلك النحو إلى أن عبر دينيس خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز وقافزًا إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

وذهب المركز الثاني إلى دي فريز سائق مرسيدس، في حين أكمل لين ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وحلّ بويمي رابعًا لصالح نيسان وتقدّم على أندريه لوتيرر سائق بورشه.

وتفوّق رينيه راسل على زميله في آودي لوكاس دي غراسي ليحلّ سادسًا، في حين تواجد ستوفيل فاندورن ثامنًا ليُساعد على تقريب مرسيدس من معركة لقب الفرق مجدّدًا.

وأكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا وأوليفر رولاند ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 33 46:50.048    
2   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 33 46:55.389 5.341 5.341
3   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 33 46:56.994 6.946 1.605
4   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 33 46:58.056 8.008 1.062
5   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 33 47:00.747 10.699 2.691
6   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 33 47:01.475 11.427 0.728
7   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 33 47:02.281 12.233 0.806
8   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 33 47:07.429 17.381 5.148
9   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 33 47:08.505 18.457 1.076
10   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 33 47:18.233 28.185 9.728
11   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 33 47:20.772 30.724 2.539
12   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 33 47:28.288 38.240 7.516
13   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 33 47:33.523 43.475 5.235
14   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 33 47:38.073 48.025 4.550
15   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 33 47:41.085 51.037 3.012
16   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 33 47:45.153 55.105 4.068
17   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 33 47:47.627 57.579 2.474
18   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 33 47:48.672 58.624 1.045
19   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 33 47:49.993 59.945 1.321
20   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 33 47:50.484 1:00.436 0.491
  انسحب 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 33 48:34.755 1:44.707 44.271
  انسحب 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 25 47:57.240 8 لفّة 8 لفّة
  انسحب 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1 2:04.864 32 لفّة 24 لفّة
  انسحب 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 0 0.000    
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