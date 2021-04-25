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فورمولا إي / جائزة فالنسيا 2 / تقرير السباق

فورمولا إي: دينيس يفوز بسباق فالنسيا الثاني بعد دفاعٍ شرس

أحرز جايك دينيس انتصاره الأوّل في بطولة الفورمولا إي بعد سيطرة محكمة على المركز الأوّل منذ انطلاقة السباق الثاني لجولة فالنسيا المزدوجة وتشبّثه بالرغم من ضغط منافسيه.

فورمولا إي: دينيس يفوز بسباق فالنسيا الثاني بعد دفاعٍ شرس

بعد سُويعات قليلة من إحرازه قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في البطولة، أصبح دينيس أحدث الفائزين للمرّة الأولى في الفورمولا إي لصالح بي ام دبليو.

وتصدّر البريطاني جميع لفّات السباق وتمكّن من الدفاع بشكلٍ جيّد بالرغم من طبيعة حلبة فالنسيا التي تضرّ عادة بالمتصدّر كونه يجرّ من خلفه ويمنحهم أفضليّة عامل السحب.

وبالرغم من أنّ نورمان ناتو حلّ ثانيًا على المسار إلّا أنّ عقوبة 5 ثوانٍ لقاء احتكاكه بأليكس لين.

نتيجة لذلك فقد حلّ أندريه لوتيرر ثانيًا، بينما أكمل لين مراكز منصّة التتويج معوّضًا العديد من المراكز التي خسرها بسبب الاحتكاك خلال اللفّات الأخيرة.

وتواجد أوليفر رولاند في المركز الرابع، بينما انتهى المطاف بناتو خامسًا أمام كلٍ من رينيه راست وجون إريك فيرن.

وبعد منافسته في الأمام في منتصف السباق، تراجع أوليفر تورفي إلى المركز الثامن أمام إدواردو مورتارار، بينما أكمل لوكاس دي غراسي مراكز منصّة التتويج.

مجريات السباق

حافظ دينيس على الصدارة عند الانطلاقة بالرغم من هجمات لين، في حين تراجع بلومكفيست إلى الخلف بشكلٍ تدريجي.

وبدأ قطارٌ بالتشكّل قليلًا في الأمام في ظلّ مواصلة لين الضغط على دينيس الذي بدا أنّه لم يتمتّع بوتيرة قويّة للغاية.

بالتوازي مع ذلك تجاوز فيرن كلًا من لوتيرر وبلومكفيست ليتقدّم إلى المركز الخامس.

وبقي الوضع ثابتًا إلى حين تفعيل السائقين لنظام "أتاك مود" للمرّة الأولى بعد رُبع الساعة الأولى، وبالرغم من تقدّم تورفي إلى المركز الثاني نتيجة تفعيله المبكّر، إلّا أنّ الوضع عاد لطبيعته.

لكن مع بقاء 17 دقيقة على النهاية فقد احتكّ نورمان ناتو بأليكس لين وتسبّب في خروجه عن المسار عند المنعطف التاسع ليتراجع إلى السابع. ووجّه المراقبون لاحقًا عقوبة 5 ثوانٍ إلى ناتو لتسبّبه في الحادثة.

نتيجة لذلك فقد حصل دينيس المتصدّر على متنفّسٍ جيّد وبدأ بالابتعاد قليلًا في الأمام.

في ذات الوقت فقد كان رينيه راست بصدد تحقيق تقدّم كبير بعد انطلاقه من المركز الـ 14، حيث وصل إلى المركز الثالث في مرحلة ما قبل أن يتجاوزه لوتيرر بعد ذلك بقليل.

وجمعت حادثة إثر ذلك كلًا من ستوفيل فاندورن وبويمي، حيث حاول الأوّل حشر سيارته على الخطّ الداخليّ بالرغم من تأخّره بجانب بويمي، لكنّ جانب سيارته اصطدم بالجدار الجانبي ما كسر نظام تعليقه وتسبّب في انسحابه.

في الأثناء عاد لين للتقدّم تدريجيًا متجاوزًا فيرن، وراست، ورولاند ليصل إلى المركز الرابع مع بقاء دقيقتين على النهاية وهو ما كان يعني وراثته لآخر مراكز منصّة التتويج بعد تطبيق عقوبة ناتو.

وبقي الوضع ثابتًا إلى أن عبر دينيس خطّ النهاية محقّقًا فوزه الأوّل أمام لوتيرر، بينما ورث لين المركز الثالث ليُحقّق منصّة تتويجه الأولى في البطولة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 30 46:32.002    
2   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 30 46:33.485 1.483 1.483
3   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 30 46:34.430 2.428 0.945
4   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 30 46:34.872 2.870 0.442
5   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 30 46:37.813 5.811 2.941
6   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 30 46:40.124 8.122 2.311
7   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 30 46:40.784 8.782 0.660
8   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 30 46:43.294 11.292 2.510
9   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 30 46:44.016 12.014 0.722
10   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 30 46:44.407 12.405 0.391
11   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 30 46:45.297 13.295 0.890
12   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 30 46:45.596 13.594 0.299
13   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 30 46:46.331 14.329 0.735
14   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 30 46:47.153 15.151 0.822
15   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 30 46:49.215 17.213 2.062
16   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 30 46:50.446 18.444 1.231
17   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 30 46:50.887 18.885 0.441
18   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 30 46:51.276 19.274 0.389
19   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 30 46:51.758 19.756 0.482
20   6 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 30 46:53.071 21.069 1.313
21   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 30 47:04.081 32.079 11.010
22   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 30 47:31.700 59.698 27.619
23   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 30 47:36.279 1:04.277 4.579
  dnf 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 20 31:42.623 10 Laps 10 Laps
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دا كوستا: الفورمولا إي ستكون "أضحوكة الأسبوع" بعد مهزلة سباق فالنسيا الأول

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