فورمولا إي: دينيس يفوز بسباق فالنسيا الثاني بعد دفاعٍ شرس

بعد سُويعات قليلة من إحرازه قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في البطولة، أصبح دينيس أحدث الفائزين للمرّة الأولى في الفورمولا إي لصالح بي ام دبليو.

وتصدّر البريطاني جميع لفّات السباق وتمكّن من الدفاع بشكلٍ جيّد بالرغم من طبيعة حلبة فالنسيا التي تضرّ عادة بالمتصدّر كونه يجرّ من خلفه ويمنحهم أفضليّة عامل السحب.

وبالرغم من أنّ نورمان ناتو حلّ ثانيًا على المسار إلّا أنّ عقوبة 5 ثوانٍ لقاء احتكاكه بأليكس لين.

نتيجة لذلك فقد حلّ أندريه لوتيرر ثانيًا، بينما أكمل لين مراكز منصّة التتويج معوّضًا العديد من المراكز التي خسرها بسبب الاحتكاك خلال اللفّات الأخيرة.

وتواجد أوليفر رولاند في المركز الرابع، بينما انتهى المطاف بناتو خامسًا أمام كلٍ من رينيه راست وجون إريك فيرن.

وبعد منافسته في الأمام في منتصف السباق، تراجع أوليفر تورفي إلى المركز الثامن أمام إدواردو مورتارار، بينما أكمل لوكاس دي غراسي مراكز منصّة التتويج.

مجريات السباق

حافظ دينيس على الصدارة عند الانطلاقة بالرغم من هجمات لين، في حين تراجع بلومكفيست إلى الخلف بشكلٍ تدريجي.

وبدأ قطارٌ بالتشكّل قليلًا في الأمام في ظلّ مواصلة لين الضغط على دينيس الذي بدا أنّه لم يتمتّع بوتيرة قويّة للغاية.

بالتوازي مع ذلك تجاوز فيرن كلًا من لوتيرر وبلومكفيست ليتقدّم إلى المركز الخامس.

وبقي الوضع ثابتًا إلى حين تفعيل السائقين لنظام "أتاك مود" للمرّة الأولى بعد رُبع الساعة الأولى، وبالرغم من تقدّم تورفي إلى المركز الثاني نتيجة تفعيله المبكّر، إلّا أنّ الوضع عاد لطبيعته.

لكن مع بقاء 17 دقيقة على النهاية فقد احتكّ نورمان ناتو بأليكس لين وتسبّب في خروجه عن المسار عند المنعطف التاسع ليتراجع إلى السابع. ووجّه المراقبون لاحقًا عقوبة 5 ثوانٍ إلى ناتو لتسبّبه في الحادثة.

نتيجة لذلك فقد حصل دينيس المتصدّر على متنفّسٍ جيّد وبدأ بالابتعاد قليلًا في الأمام.

في ذات الوقت فقد كان رينيه راست بصدد تحقيق تقدّم كبير بعد انطلاقه من المركز الـ 14، حيث وصل إلى المركز الثالث في مرحلة ما قبل أن يتجاوزه لوتيرر بعد ذلك بقليل.

وجمعت حادثة إثر ذلك كلًا من ستوفيل فاندورن وبويمي، حيث حاول الأوّل حشر سيارته على الخطّ الداخليّ بالرغم من تأخّره بجانب بويمي، لكنّ جانب سيارته اصطدم بالجدار الجانبي ما كسر نظام تعليقه وتسبّب في انسحابه.

في الأثناء عاد لين للتقدّم تدريجيًا متجاوزًا فيرن، وراست، ورولاند ليصل إلى المركز الرابع مع بقاء دقيقتين على النهاية وهو ما كان يعني وراثته لآخر مراكز منصّة التتويج بعد تطبيق عقوبة ناتو.

وبقي الوضع ثابتًا إلى أن عبر دينيس خطّ النهاية محقّقًا فوزه الأوّل أمام لوتيرر، بينما ورث لين المركز الثالث ليُحقّق منصّة تتويجه الأولى في البطولة.

نتيجة السباق: