فورمولا إي: دينيس يفوز بسباق سانيا مع انسحاب إيفانز متصدر البطولة

احتكر فريق أندريتي المزود بمحركات بورشه الصف الأول على الحلبة الصينية، حيث انطلق دينيس من المركز الأول أمام زميله فيليبي دروغوفيتش. ورغم حصول عدد من منافسيهما على فرصة لتصدر السباق، فقد نجح الفريق في النهاية في تحقيق ثنائية تاريخية.

واتسمت اللفات الأولى بالحذر الشديد من جانب جميع السائقين، إلى أن بدأ باسكال فيرلاين بالضغط اعتبارًا من اللفة السادسة. وبعد انطلاقه من المركز السابع، تجاوز سائق بورشه كلاً من دان تيكتوم وإيفانز ودروغوفيتش لينتزع الصدارة من دينيس في اللفة الثامنة.

وتبادل فيرلاين ودينيس المركز الأول لعدة لفات، قبل أن يتقدم نيك كاسيدي وإيدواردو مورتارا إلى الصدارة بفضل وضعية الهجوم، وذلك رغم تعرض سيارة ماهيندرا الخاصة بمورتارا لأضرار في الجناح الأمامي إثر احتكاك مع أوليفر رولاند.

وشهد السباق حادثًا أكبر عندما اصطدم تيكتوم بمؤخرة سيارة إيفانز، ما تسبب بأضرار كبيرة للسيارتين، قبل وقوع حادث جماعي ضم سيارتي جاغوار وكل من تيكتوم وزين مالوني، وهو ما أدى إلى رفع العلم الأحمر. واضطر متصدر البطولة إيفانز إلى الانسحاب بعدما اعتبرت إدارة السباق أنّ الضرر الذي تعرض له جناحه الخلفي عقب حادثه الأول مع تيكتوم كبير جدًا.

وعند إعادة الانطلاق الثابتة الثانية، احتل دينيس ودروغوفيتش الصف الأول مجددًا أمام فيرلاين، لكن حامل اللقب أوليفر رولاند انطلق من المركز الثاني عشر ليصل إلى الصدارة خلال بضع لفات مستفيدًا من وضعية الهجوم.

لكن سائق نيسان تراجع إلى المركز السابع، قبل أن يفقد السيطرة أثناء صراع مع أحد منافسيه قبيل نهاية السباق ويصطدم بحاجز تيكبرو، بينما كان زميله نورمان ناتو قد تعرض للدفع نحو الجدار من قبل فيرلاين قبل ذلك بعدة لفات.

وفي اللفة الثلاثين، كان أنطونيو فيليكس دا كوستا في الصدارة، لكنه تلقى عقوبة خمس ثوانٍ بسبب حادث سابق، كما تجاوزه دينيس على الحلبة ليحقق الفوز.

وأدت عقوبة دا كوستا إلى صعود دروغوفيتش إلى المركز الثاني، ليحقق أندريتي أول ثنائية في تاريخه ضمن بطولة الفورمولا إي، بينما احتل بيبي مارتي المركز الثالث، وحل نيك دي فريس رابعًا.

وجاء ماكسيميليان غونثر، ونيكو مولر، وجان-إيريك فيرن، وتايلور بارنارد، ولوكاس دي غراسي في بقية المراكز التي منحت النقاط.

وأصبحت المنافسة على البطولة أكثر تقاربًا بعد انسحاب كل من إيفانز ورولاند ومورتارا، حيث توقف السويسري مورتارا في منطقة الهروب في اللفة 25، بينما أنهى فيرلاين السباق في المركز الرابع عشر.

وبذلك، ما يزال إيفانز يتصدر البطولة برصيد 128 نقطة، متقدمًا على رولاند صاحب 109 نقاط، ومورتارا صاحب 103 نقاط، وفيرلاين صاحب 101 نقطة. وقفز دينيس من المركز الثامن إلى السادس برصيد 94 نقطة، متقدمًا بفارق ضئيل على دا كوستا (90 نقطة) ومولر (89 نقطة).

وستعود بطولة الفورمولا إي إلى الصين مجددًا في 4 و5 يوليو/تموز المقبل، من خلال الجولة المزدوجة في شنغهاي.