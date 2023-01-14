فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك

تصدّر لوكاس دي غراسي سائق ماهيندرا السباق منطلقًا من المركز الأول أمام دينيس سائق أندريتي وجايك هيوز سائق مكلارين.

لكن شهد السباق دخول سيارة الأمان في وقت مبكر إثر اصطدام روبن فرينز سائق آبت مع نورمان ناتو سائق نيسان عند المنعطف المزدوج الجديد على الحلبة، ما تسبب بتعرضه لكسر في يده اليسرى.

فيما عادت سيارة الأمان للدخول مرة أخرى عندما كسر سام بيرد سائق جاغوار الغيار على سيارته التي توقفت وكانت بحاجة للإبعاد من على جانب المسار.

في الأثناء تمكن دينيس من انتزاع الصدارة من دي غراسي في اللفة 12، ليتقدم في الأمام وينجح ببناء فارق بلغ 4 ثوان بحلول نصف مسافة السباق، لكن تقدمه تعثّر إثر دخول سيارة الأمان للمرة الثالثة بسبب حادثة إدواردو مورتارا سائق مازيراتي عند المنعطف الأول.

مع ذلك، تمكن دينيس من العودة وإعادة بناء أفضليته ليحسم الفوز لصالحه بفارق تجاوز الـ 7 ثوانٍ، بينما تراجع دي غراسي في المراحل الأخيرة من السباق إثر معاناته مع مستوى الطاقة.

فيما انتزع باسكال فيرلاين سائق بورشه المركز الثالث من هيوز بينما كان يفعّل وضع الهجوم لديه، قبل أن يتقدم لاحقًا ويتجاوز دي غراسي إلى المركز الثاني.

دي غراسي اكتفى بالمركز الثالث بعد دفاع رائع أمام هيوز وأندريه لوتيرر على متن سيارة أندريتي الثاية، فيما تقدم لوتيرر على هيوز في اللفة الأخيرة لينتزع المركز الرابع.

المركز السادس كان من نصيب سيباستيان بويمي (فيرجن ريسينغ) أمام أنطونيو فيلكس دا كوستا (بورشه) وميتش إيفانز (جاغوار).

بينما أكمل نيك كاسيدي وستوفيل فاندورن ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فيرجن ريسينغ ودي اس بينسكي على الترتيب.

ترتيب السباق: