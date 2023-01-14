فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك
أحرز جايك دينيس الفوز بسباق المكسيك الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا إي، والذي شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.
تصدّر لوكاس دي غراسي سائق ماهيندرا السباق منطلقًا من المركز الأول أمام دينيس سائق أندريتي وجايك هيوز سائق مكلارين.
لكن شهد السباق دخول سيارة الأمان في وقت مبكر إثر اصطدام روبن فرينز سائق آبت مع نورمان ناتو سائق نيسان عند المنعطف المزدوج الجديد على الحلبة، ما تسبب بتعرضه لكسر في يده اليسرى.
فيما عادت سيارة الأمان للدخول مرة أخرى عندما كسر سام بيرد سائق جاغوار الغيار على سيارته التي توقفت وكانت بحاجة للإبعاد من على جانب المسار.
في الأثناء تمكن دينيس من انتزاع الصدارة من دي غراسي في اللفة 12، ليتقدم في الأمام وينجح ببناء فارق بلغ 4 ثوان بحلول نصف مسافة السباق، لكن تقدمه تعثّر إثر دخول سيارة الأمان للمرة الثالثة بسبب حادثة إدواردو مورتارا سائق مازيراتي عند المنعطف الأول.
مع ذلك، تمكن دينيس من العودة وإعادة بناء أفضليته ليحسم الفوز لصالحه بفارق تجاوز الـ 7 ثوانٍ، بينما تراجع دي غراسي في المراحل الأخيرة من السباق إثر معاناته مع مستوى الطاقة.
فيما انتزع باسكال فيرلاين سائق بورشه المركز الثالث من هيوز بينما كان يفعّل وضع الهجوم لديه، قبل أن يتقدم لاحقًا ويتجاوز دي غراسي إلى المركز الثاني.
دي غراسي اكتفى بالمركز الثالث بعد دفاع رائع أمام هيوز وأندريه لوتيرر على متن سيارة أندريتي الثاية، فيما تقدم لوتيرر على هيوز في اللفة الأخيرة لينتزع المركز الرابع.
المركز السادس كان من نصيب سيباستيان بويمي (فيرجن ريسينغ) أمام أنطونيو فيلكس دا كوستا (بورشه) وميتش إيفانز (جاغوار).
بينما أكمل نيك كاسيدي وستوفيل فاندورن ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فيرجن ريسينغ ودي اس بينسكي على الترتيب.
ترتيب السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|41
|58:25.974
|2
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|41
|58:33.790
|7.816
|3
|11
|لوكاس دي غراسي
|ماهيندرا ريسينغ
|41
|58:44.585
|18.611
|4
|36
|أندريه لوتيرر
|أندريتي أوتوسبورت
|41
|58:45.135
|19.161
|5
|5
|جايك هيوز
|مكلارين
|41
|58:46.263
|20.289
|6
|16
|سيباستيان بويمي
|فيرجن ريسينغ
|41
|58:46.688
|20.714
|7
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|فريق بورشه
|41
|58:47.025
|21.051
|8
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|41
|58:50.732
|24.758
|9
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|41
|58:55.124
|29.150
|10
|1
|ستوفيل فاندورن
|دي اس بينسكي
|41
|58:55.636
|29.662
|11
|7
|ماكسيميليان غونتر
|مازيراتي
|41
|58:56.250
|30.276
|12
|25
|جون إيريك فيرن
|دي اس بينسكي
|41
|58:57.115
|31.141
|13
|8
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|41
|58:57.511
|31.537
أحدث الأخبار
فاولز: لن أحوّل ويليامز إلى فريق "مرسيدس مصغّر"
قال جايمس فاولز المعيّن حديثًا مديرًا فريق ويليامز في الفورمولا واحد أنّه لن يسعى إلى تحويل الحظيرة البريطانيّة إلى فريق "مرسيدس مصغّر" عند انضمامه الشهر المقبل.
وولف: محاولة أندريتي لدخول الفورمولا واحد بالشراكة مع كاديلاك "إيجابيّة"
خفّف توتو وولف مدير فريق مرسيدس من حدّة موقفه بشأن انضمام أندريتي إلى الفورمولا واحد، حيث اعترف بأنّ شراكته مع جينيرال موتورز عبر علامة كاديلاك "أمرٌ إيجابيٌ بالتأكيد" ويُمثّل "بيانًا".
رالي داكار: العطيّة يُتوّج باللقب وشيشري يفوز بالمرحلة الأخيرة
تُوّج القطري ناصر العطيّة بلقب نسخة هذا العام من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك في الوقت الذي أحرز فيه غيرلان شيشري الفوز بالمرحلة الأخيرة.
فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك
أحرز جايك دينيس الفوز بسباق المكسيك الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا إي، والذي شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.