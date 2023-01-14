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فورمولا إي / جائزة المكسيك تقرير السباق

فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك

أحرز جايك دينيس الفوز بسباق المكسيك الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا إي، والذي شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.

فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك

تصدّر لوكاس دي غراسي سائق ماهيندرا السباق منطلقًا من المركز الأول أمام دينيس سائق أندريتي وجايك هيوز سائق مكلارين.

لكن شهد السباق دخول سيارة الأمان في وقت مبكر إثر اصطدام روبن فرينز سائق آبت مع نورمان ناتو سائق نيسان عند المنعطف المزدوج الجديد على الحلبة، ما تسبب بتعرضه لكسر في يده اليسرى.

فيما عادت سيارة الأمان للدخول مرة أخرى عندما كسر سام بيرد سائق جاغوار الغيار على سيارته التي توقفت وكانت بحاجة للإبعاد من على جانب المسار.

في الأثناء تمكن دينيس من انتزاع الصدارة من دي غراسي في اللفة 12، ليتقدم في الأمام وينجح ببناء فارق بلغ 4 ثوان بحلول نصف مسافة السباق، لكن تقدمه تعثّر إثر دخول سيارة الأمان للمرة الثالثة بسبب حادثة إدواردو مورتارا سائق مازيراتي عند المنعطف الأول.

مع ذلك، تمكن دينيس من العودة وإعادة بناء أفضليته ليحسم الفوز لصالحه بفارق تجاوز الـ 7 ثوانٍ، بينما تراجع دي غراسي في المراحل الأخيرة من السباق إثر معاناته مع مستوى الطاقة.

فيما انتزع باسكال فيرلاين سائق بورشه المركز الثالث من هيوز بينما كان يفعّل وضع الهجوم لديه، قبل أن يتقدم لاحقًا ويتجاوز دي غراسي إلى المركز الثاني.

دي غراسي اكتفى بالمركز الثالث بعد دفاع رائع أمام هيوز وأندريه لوتيرر على متن سيارة أندريتي الثاية، فيما تقدم لوتيرر على هيوز في اللفة الأخيرة لينتزع المركز الرابع.

المركز السادس كان من نصيب سيباستيان بويمي (فيرجن ريسينغ) أمام أنطونيو فيلكس دا كوستا (بورشه) وميتش إيفانز (جاغوار).

بينما أكمل نيك كاسيدي وستوفيل فاندورن ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فيرجن ريسينغ ودي اس بينسكي على الترتيب.

ترتيب السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 41 58:25.974  
2   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 41 58:33.790 7.816
3   11 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 41 58:44.585 18.611
4   36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 41 58:45.135 19.161
5   5 United Kingdom جايك هيوز مكلارين 41 58:46.263 20.289
6   16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 41 58:46.688 20.714
7   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 41 58:47.025 21.051
8   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 41 58:50.732 24.758
9   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 41 58:55.124 29.150
10   1 Belgium ستوفيل فاندورن دي اس بينسكي 41 58:55.636 29.662
11   7 Germany ماكسيميليان غونتر مازيراتي 41 58:56.250 30.276
12   25 France جون إيريك فيرن دي اس بينسكي 41 58:57.115 31.141
13   8 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 41 58:57.511 31.537

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فورمولا إي: دي غراسي يستفيد من خطأ دينيس ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك
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فورمولا إي: دي غراسي يستفيد من خطأ دينيس ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك

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أحرز جايك دينيس الفوز بسباق المكسيك الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا إي، والذي شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.

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