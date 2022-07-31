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فورمولا إي / جائزة لندن 2 أخبار

فورمولا إي: دينيس يحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في لندن

أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي له لسباق لندن في الفورمولا إي، متقدماً على لوكاس دي غراسي.

فورمولا إي: دينيس يحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في لندن

تعادل كل من دينيس ودي غراسي في أزمنة اللفات خلال ربع النهائي ونصف النهائي، وبدا أنهما سيواصلان ذلك، لكن دينيس تغلب عليه بفارق 0.012 ثانية فقط مع نهاية المقطع الأول.

وبعد أن تمكن من التقدم بشكل طفيف، وجد دينيس عُشر ثانية في المقطع الثاني، لكن خطأ من قبل دي غراسي في المقطع الأخير منح سائق أفالانش أندريتي قطب الانطلاق الأول.

ووصف دينيس لفته تلك بأنها إحدى أفضل اللفات طوال تاريخه في البطولة الكهربائية، بعد التفوق على سائق فانتوري بفارق أكبر من ثانية نتيجة الخطأ الذي ارتكبه.

وكان دينيس قد تقدم على أنطونيو فيليكس دا كوستا كذلك، بعد تفوقه على سيباستيان بويمي في ربع النهائي.

أنطونيو جيوفينازي، دراغون

أنطونيو جيوفينازي، دراغون

تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من تصفياته الممتازة، لم يتمكن أنطونيو جيوفينازي من هزيمة لوكاس دي غراسي للنهائي، لكن زمن الإيطالي كافٍ لمنحه المركز الثالث أمام دا كوستا.

وتقدم دا كوستا على نيك كاسيدي، بينما واصل جيوفينازي تقديم المفاجآت حين حجز موقعه في نصف النهائي أمام نيك دي فريز.

وارتطم أوليفر أسكيو بالحائط في المنعطف الثامن في ربع النهائي أثناء منافسة دي غراسي، لينهي آماله مباشرة.

وبعد الإقصاءات في ربع النهائي، سينطلق دي فريز خامساً أمام بويمي، بينما حقق كاسيدي المركز السابع مجدداً أمام أسكيو.

بينما أكمل ماكسيميليان غونتر وجان-إريك فيرن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق:

 

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت    
2 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري    
3 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ    
4 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه    
5 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس    
6 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس    
7 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ    
8 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت    
9 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس    
10 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه    
11 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ    
12 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه    
13 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس    
14 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ    
15 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ    
16 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو    
17 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري    
18 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ    
19 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ    
20 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو    
21 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه    
22 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ    
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