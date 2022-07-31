فورمولا إي: دينيس يحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في لندن
أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي له لسباق لندن في الفورمولا إي، متقدماً على لوكاس دي غراسي.
تعادل كل من دينيس ودي غراسي في أزمنة اللفات خلال ربع النهائي ونصف النهائي، وبدا أنهما سيواصلان ذلك، لكن دينيس تغلب عليه بفارق 0.012 ثانية فقط مع نهاية المقطع الأول.
وبعد أن تمكن من التقدم بشكل طفيف، وجد دينيس عُشر ثانية في المقطع الثاني، لكن خطأ من قبل دي غراسي في المقطع الأخير منح سائق أفالانش أندريتي قطب الانطلاق الأول.
ووصف دينيس لفته تلك بأنها إحدى أفضل اللفات طوال تاريخه في البطولة الكهربائية، بعد التفوق على سائق فانتوري بفارق أكبر من ثانية نتيجة الخطأ الذي ارتكبه.
وكان دينيس قد تقدم على أنطونيو فيليكس دا كوستا كذلك، بعد تفوقه على سيباستيان بويمي في ربع النهائي.
أنطونيو جيوفينازي، دراغون
تصوير: صور موتورسبورت
وبالرغم من تصفياته الممتازة، لم يتمكن أنطونيو جيوفينازي من هزيمة لوكاس دي غراسي للنهائي، لكن زمن الإيطالي كافٍ لمنحه المركز الثالث أمام دا كوستا.
وتقدم دا كوستا على نيك كاسيدي، بينما واصل جيوفينازي تقديم المفاجآت حين حجز موقعه في نصف النهائي أمام نيك دي فريز.
وارتطم أوليفر أسكيو بالحائط في المنعطف الثامن في ربع النهائي أثناء منافسة دي غراسي، لينهي آماله مباشرة.
وبعد الإقصاءات في ربع النهائي، سينطلق دي فريز خامساً أمام بويمي، بينما حقق كاسيدي المركز السابع مجدداً أمام أسكيو.
بينما أكمل ماكسيميليان غونتر وجان-إريك فيرن ترتيب المراكز العشرة الأولى.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|2
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|3
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|4
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|5
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|6
|سيباستيان بويمي
|دامس
|7
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|8
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
|9
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|10
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|11
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|12
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|13
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|14
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|15
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|16
|دان تيكتوم
|نيو
|17
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|18
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|19
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|20
|أوليفر تورفي
|نيو
|21
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|22
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|شاهد كامل النتائج
فورمولا إي: كاسيدي يخطف الصدارة في التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن
فورمولا إي: دي غراسي يحرم دينيس من الفوز في لندن وفاندورن يضع يده على معركة اللقب
أحدث الأخبار
فورمولا إي: دي غراسي يحرم دينيس من الفوز في لندن وفاندورن يضع يده على معركة اللقب
حرم لوكاس دي غراسي خصمه جايك دينيس من الفوز بسباق لندن للفورمولا إي عبر استراتيجية محكمة، بينما باتت قبضة ستوفيل فاندورن محكمة على معركة اللقب بالتوجه إلى جولة سيول الختامية.
فورمولا إي: دينيس يحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في لندن
أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي له لسباق لندن في الفورمولا إي، متقدماً على لوكاس دي غراسي.
فورمولا إي: كاسيدي يخطف الصدارة في التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن
تصدر نيك كاسيدي أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة لندن في الفورمولا إي متقدماً على أنطونيو فيليكس دا كوستا صباح اليوم الأحد.
فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي
حصد جاك دينيس فوزًا مستحقًا بجائزة لندن بعد هيمنته على السباق من البداية وحتى النهاية متفوقًا على ستوفيل فاندورن الذي عزّز من صدارته لترتيب الفورمولا إي لصالح مرسيدس.