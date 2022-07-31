فورمولا إي: دينيس يحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في لندن

تعادل كل من دينيس ودي غراسي في أزمنة اللفات خلال ربع النهائي ونصف النهائي، وبدا أنهما سيواصلان ذلك، لكن دينيس تغلب عليه بفارق 0.012 ثانية فقط مع نهاية المقطع الأول.

وبعد أن تمكن من التقدم بشكل طفيف، وجد دينيس عُشر ثانية في المقطع الثاني، لكن خطأ من قبل دي غراسي في المقطع الأخير منح سائق أفالانش أندريتي قطب الانطلاق الأول.

ووصف دينيس لفته تلك بأنها إحدى أفضل اللفات طوال تاريخه في البطولة الكهربائية، بعد التفوق على سائق فانتوري بفارق أكبر من ثانية نتيجة الخطأ الذي ارتكبه.

وكان دينيس قد تقدم على أنطونيو فيليكس دا كوستا كذلك، بعد تفوقه على سيباستيان بويمي في ربع النهائي.

أنطونيو جيوفينازي، دراغون تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من تصفياته الممتازة، لم يتمكن أنطونيو جيوفينازي من هزيمة لوكاس دي غراسي للنهائي، لكن زمن الإيطالي كافٍ لمنحه المركز الثالث أمام دا كوستا.

وتقدم دا كوستا على نيك كاسيدي، بينما واصل جيوفينازي تقديم المفاجآت حين حجز موقعه في نصف النهائي أمام نيك دي فريز.

وارتطم أوليفر أسكيو بالحائط في المنعطف الثامن في ربع النهائي أثناء منافسة دي غراسي، لينهي آماله مباشرة.

وبعد الإقصاءات في ربع النهائي، سينطلق دي فريز خامساً أمام بويمي، بينما حقق كاسيدي المركز السابع مجدداً أمام أسكيو.

بينما أكمل ماكسيميليان غونتر وجان-إريك فيرن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق: