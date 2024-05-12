فورمولا إي: دينيس يحرز البول بوزيشن لسباق برلين الثاني

قدّم البريطاني وفريقه أندريتي تحولًا مدهشًا في الأداء منذ الأمس، بعد أن تأهلا على الصف الأخير قبل أن ينسحبا من السباق الأول.

حيث نجح دينيس في التفوق على كاسيدي بـ 0.034 ثانية في المقطع الأول ضمن منافسات نهائي التصفيات، قبل أن يتوسع هذا الفارق غلى 0.241 ثانية خلال المقطع الأوسط.

لكن وبالرغم من تراجع دينيس بعض الشيء عند الخروج من المنعطف الأخير، لكنه تمكن من تسجيل البول بوزيشن بفارق 0.231 ثانية عن منافسه.

فيما شهدت منافسات نصف نهائي التصفيات مواجهة بين ثنائي جاغوار وأندريتي، حيث خسر ميتش إيفانز أمام كاسيدي، في حين وجد نورمان ناتو نفسه متأخرًا بفارق 0.022 ثانية خلف دينيس.

وكان دينيس قد تفوق على باسكال فيرلاين بفارق 0.168 ثانية في ربع النهائي بعد احتكاك سائق بورشه بالحواجز عند مخرج المنعطف الثاني. بينما تفوق ناتو على ستوفيل فاندورن بفارق بلغ 0.32 ثانية فقط.

هذا وكلّف مقطع أخير بطيء إدواردو مورتارا صاحب البول بوزيشن بالأمس معركته في ربع النهائي أمام كاسيدي، في الوقت الذي حافظ فيه إيفانز على تقدمه بعشر ثانية أمام ماكسيمليان غونتر سائق مازيراتي.

في المقابل، وبعد أن تواجدا بالمركز الأخير في مجموعتي التصفيات بالأمس، فقد تواجد ثنائي أندريتي دينيس وناتو في الصدارة المبكرة خلال حصة اليوم.

بينما خسر جان-إريك فيرن فرصة العبور، في حين تقدم فاندورن وفيرلاين إلى المنافسات الثنائية.

جويل إريكسون حل سادسًا أمام جيهان داروفالا، سيرجيو سيتي كامارا وساشا فينيستراز وتايلور برنارد.

أنطونيو فيلكس دا كوستا أخفق من جديد في العبور إلى المعارك الثنائية بعد حلوله خامسًا في مجموعة التصفيات الأولى، بينما تصدر كاسيدي الحصة أمام غونتر، إيفانز ومورتارا.

في حين أخفق في العبور إلى المنافسات الثنائية كل من لوكاس دي غراسي، جايك هيوز وأوليفر رولاند ودان ديكتوم وبول آرون.