فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن

نجح دينيس في حصد أفضلية في المقطع الأول ضمن معركة النهائي في مواجهة فاندورن الذي اقترب للغاية من الاحتكاك بالحواجز عند المنعطف الثاني.

وتمكن دينيس من توسيع أفضليته أكثر، إذ وبالرُغم من أن انحرافه البسيط خلال المنعطفات الأخيرة قد منح فاندورن بعض الوقت، لكن سائق أفالانشي أندريتي قام بما يكفي لحصد قطب الانطلاق الثاني له في الفورمولا إي.

وكان السائق البريطاني قد حرم مرسيدس من نهائي خالص بين ثنائيها بعد تسجيله دقيقة و13.005 ثانية ليُطيح بنيك دي فريز الذي أحرز المركز الثالث على شبكة الانطلاق بعد تسجيله الزمن الأسرع في نصف النهائي في مواجهة سيرجيو سيتي كامارا.

فيما لم يتمكن سيتي كامارا رغم ظهوره المفاجئ في نصف النهائي من التغلب على فاندورن الذي سجل دقيقة و13.131 ثانية.

وهذا بعدما نجح البلجيكي في التقدم على أندريه لوتيرر في ربع النهائي، حيث أخفق الأخير في الحفاظ على وتيرته وبدأ بالتراجع خلف غريمه الذي تقدم بحوالي 4 أعشار من الثانية.

وكان دي فريز قد نجح بوضع ثنائي مرسيدس في نصف النهائي بعد تغلبه على نيك كاسيدي بفارق 0.4 ثانية.

في حين سجّل دينيس أسرع زمن في ربع النهائي مع دقيقة و13.225 ثانية في مواجهة ماكسيمليان غونتر.

هذا وكان زمن أوليفر أسكيو كافيًا له ليحتل المركز الخامس على شبكة الانطلاق بعد معركته مع سيتي كامارا، حيث سينطلق أمام غونتر، في حين يتواجد كاسيدي أمام لوتيرر على صف الانطلاق الرابع.

وقد أكمل إدواردو مورتارا وربون فرينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق: