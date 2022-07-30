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فورمولا إي / جائزة لندن 1 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن

أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول لسباق لندن الافتتاحي في الفورمولا إي، حيث أثار الإعجاب على أرضه وأمام جماهيره بينما تفوق على متصدر الترتيب ستوفيل فاندورن في نهائي التصفيات.

فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن

نجح دينيس في حصد أفضلية في المقطع الأول ضمن معركة النهائي في مواجهة فاندورن الذي اقترب للغاية من الاحتكاك بالحواجز عند المنعطف الثاني.

وتمكن دينيس من توسيع أفضليته أكثر، إذ وبالرُغم من أن انحرافه البسيط خلال المنعطفات الأخيرة قد منح فاندورن بعض الوقت، لكن سائق أفالانشي أندريتي قام بما يكفي لحصد قطب الانطلاق الثاني له في الفورمولا إي.

وكان السائق البريطاني قد حرم مرسيدس من نهائي خالص بين ثنائيها بعد تسجيله دقيقة و13.005 ثانية ليُطيح بنيك دي فريز الذي أحرز المركز الثالث على شبكة الانطلاق بعد تسجيله الزمن الأسرع في نصف النهائي في مواجهة سيرجيو سيتي كامارا.

فيما لم يتمكن سيتي كامارا رغم ظهوره المفاجئ في نصف النهائي من التغلب على فاندورن الذي سجل دقيقة و13.131 ثانية.

وهذا بعدما نجح البلجيكي في التقدم على أندريه لوتيرر في ربع النهائي، حيث أخفق الأخير في الحفاظ على وتيرته وبدأ بالتراجع خلف غريمه الذي تقدم بحوالي 4 أعشار من الثانية.

وكان دي فريز قد نجح بوضع ثنائي مرسيدس في نصف النهائي بعد تغلبه على نيك كاسيدي بفارق 0.4 ثانية.

في حين سجّل دينيس أسرع زمن في ربع النهائي مع دقيقة و13.225 ثانية في مواجهة ماكسيمليان غونتر.

هذا وكان زمن أوليفر أسكيو كافيًا له ليحتل المركز الخامس على شبكة الانطلاق بعد معركته مع سيتي كامارا، حيث سينطلق أمام غونتر، في حين يتواجد كاسيدي أمام لوتيرر على صف الانطلاق الرابع.

وقد أكمل إدواردو مورتارا وربون فرينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
2 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
3 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
4 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
5 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت
6 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
7 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
8 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
9 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
10 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
11 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه
12 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
13 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه
14 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
15 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
16 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
17 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
18 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
19 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ
20 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو

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فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي

فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي

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فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي

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فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن

أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول لسباق لندن الافتتاحي في الفورمولا إي، حيث أثار الإعجاب على أرضه وأمام جماهيره بينما تفوق على متصدر الترتيب ستوفيل فاندورن في نهائي التصفيات.

فورمولا إي: دينيس يتفوّق على رولاند ويتصدر التجارب الحرة في لندن
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس يتفوّق على رولاند ويتصدر التجارب الحرة في لندن

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