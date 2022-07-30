فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن
أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول لسباق لندن الافتتاحي في الفورمولا إي، حيث أثار الإعجاب على أرضه وأمام جماهيره بينما تفوق على متصدر الترتيب ستوفيل فاندورن في نهائي التصفيات.
نجح دينيس في حصد أفضلية في المقطع الأول ضمن معركة النهائي في مواجهة فاندورن الذي اقترب للغاية من الاحتكاك بالحواجز عند المنعطف الثاني.
وتمكن دينيس من توسيع أفضليته أكثر، إذ وبالرُغم من أن انحرافه البسيط خلال المنعطفات الأخيرة قد منح فاندورن بعض الوقت، لكن سائق أفالانشي أندريتي قام بما يكفي لحصد قطب الانطلاق الثاني له في الفورمولا إي.
وكان السائق البريطاني قد حرم مرسيدس من نهائي خالص بين ثنائيها بعد تسجيله دقيقة و13.005 ثانية ليُطيح بنيك دي فريز الذي أحرز المركز الثالث على شبكة الانطلاق بعد تسجيله الزمن الأسرع في نصف النهائي في مواجهة سيرجيو سيتي كامارا.
فيما لم يتمكن سيتي كامارا رغم ظهوره المفاجئ في نصف النهائي من التغلب على فاندورن الذي سجل دقيقة و13.131 ثانية.
وهذا بعدما نجح البلجيكي في التقدم على أندريه لوتيرر في ربع النهائي، حيث أخفق الأخير في الحفاظ على وتيرته وبدأ بالتراجع خلف غريمه الذي تقدم بحوالي 4 أعشار من الثانية.
وكان دي فريز قد نجح بوضع ثنائي مرسيدس في نصف النهائي بعد تغلبه على نيك كاسيدي بفارق 0.4 ثانية.
في حين سجّل دينيس أسرع زمن في ربع النهائي مع دقيقة و13.225 ثانية في مواجهة ماكسيمليان غونتر.
هذا وكان زمن أوليفر أسكيو كافيًا له ليحتل المركز الخامس على شبكة الانطلاق بعد معركته مع سيتي كامارا، حيث سينطلق أمام غونتر، في حين يتواجد كاسيدي أمام لوتيرر على صف الانطلاق الرابع.
وقد أكمل إدواردو مورتارا وربون فرينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|1
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|2
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|3
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|4
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|5
|28
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
|6
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|7
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|8
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|9
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|10
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|11
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|12
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|13
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|14
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|15
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|16
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|17
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|18
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|19
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|20
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
فورمولا إي: دينيس يتفوّق على رولاند ويتصدر التجارب الحرة في لندن
فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي
أحدث الأخبار
فورمولا إي: دينيس يهيمن ويفوز بسباق لندن الافتتاحي
حصد جاك دينيس فوزًا مستحقًا بجائزة لندن بعد هيمنته على السباق من البداية وحتى النهاية متفوقًا على ستوفيل فاندورن الذي عزّز من صدارته لترتيب الفورمولا إي لصالح مرسيدس.
فورمولا إي: دينيس يُثير حماس جمهور موطنه ويسجل قطب الانطلاق الأول في لندن
أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول لسباق لندن الافتتاحي في الفورمولا إي، حيث أثار الإعجاب على أرضه وأمام جماهيره بينما تفوق على متصدر الترتيب ستوفيل فاندورن في نهائي التصفيات.
فورمولا إي: دينيس يتفوّق على رولاند ويتصدر التجارب الحرة في لندن
سجّل جايك دينيس الزمن الأسرع في التجارب الحرة لسباق لندن الافتتاحي في الفورمولا إي مع دقيقة و13.661 ثانية ليتفوق على مواطنه البريطاني أوليفر رولاند في الحصة الثانية.
فورمولا إي: أبت ستستعمل وحدات طاقة ماهيندرا
سيستعمل فريق أبت للفورمولا إي وحدات طاقة من ماهيندرا لعودته الموسم المقبل، حيث بات المصنع الهندي مزوداً لوحدات الطاقة للمرة الأولى له.