فورمولا إي: دينيس يتفوّق على رولاند ويتصدر التجارب الحرة في لندن

حصل دينيس سائق أفالانشي أندريتي على فرصة كافية للإطاحة بنيك دي فريز من الصدارة إثر رفع العلم الأحمر في وقت متأخر من الحصة - بسبب دان تيكتوم - حيث تمكن زمنه من تفادي أيّة تحسينات متأخرة.

وكان روبن فرينز في الصدارة بعد الأزمنة السريعة الأولى، قبل أن يزيحه رولاند مع تواجد الثنائي في نطاق الدقيقة و15 ثانية.

لكن لاحقًا، تمكن متصدر التجارب الحرة الأولى سيرجيو سيتي كامارا من وضع نفسه في الصدارة بفارق نصف عشر من الثانية أمام رولاند، قبل أن تتم الإطاحة بالبرازيلي من قبل جايك دينيس - والذي بدوره تمت إزاحته من قمة جدول الأزمنة على يد أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا.

فيما كان ميتش إيفانز أول من تجاوز حاجز الدقيقة و15 ثانية، قبل أن يسجل دينيس لفة صاروخية مع دقيقة و14.270 ثانية ليعتلي قمة جدول الأزمنة.

لكن ثنائي مرسيدس قدما لفتين واعدتين ما ضمن لستوفيل فاندورن فترة صدارة وجيزة مع دقيقة و13.933 ثانية، قبل أن يطيح به زميله دي فريز مع دقيقة و13.767 ثانية، الزمن الذي ظل صامدًا لفترة لا بأس بها.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، تم رفع العلم الأحمر إثر انحراف تيكتوم سائق نيو333 عن المسار عند المنعطف السادس واحتياجه للمساعدة بعد توقف سيارته.

وتم استئناف الحصة قبل 3 دقائق من النهاية، حيث تقدم دينيس وسجّل دقيقة و13.661 ثانية ليتقدم على دي فريز ويحتل الصدارة.

فيما بدا أندريه لوتيرر بوتيرة جيدة لمقارعة دينيس، لكنه اكتفي بالمركز الثاني الذي تحول إلى المركز الثالث بعد محاولة رولاند الأخيرة.

المركز الخامس كان من نصيب لوكاس دي غراسي خلف دي فريز، بينما كان زمن إيفانز كافيًا لتجاوز ماكسيمليان غونتر إلى المركز السادس.

وقد أكمل فاندورن متصدر الترتيب، سيتي كامارا وأوليفر أسكيو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة: