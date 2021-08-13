فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين

كان الناشئ البريطاني، الذي فاز بسباقه الأوّل في الجولة الماضية في لندن، الأسرع لصالح فريقه بي ام دبليو أندريتي في ظلّ تجهّز الصانع الألماني لمغادرة البطولة بعد نهاية هذا الأسبوع.

وقدّم دينيس، الذي يحتلّ المركز الرابع في ترتيب البطولة، لفّة بالطاقة القصوى سجّل خلالها 1:06.949 دقيقة ليتفوّق بـ 0.014 ثانية على إدواردو مورتارا سائق فانتوري ريسينغ.

أمّا ماكسيميليان غونتر فقد ضمن تواجد سيارة بي ام دبليو أندريتي الثاني في المركز الثالث بعد أن كان أبطأ بـ 0.036 ثانية من زميله دينيس.

وحلّ أليكس لين رابعًا لصالح ماهيندرا ليُواصل تأدياته القويّة على صعيد اللفّة الواحد.

وذهب المركز الخامس إلى البطل الثنائيّ جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه الذي تقدّم على ستوفيل فاندورن أفضل سائقَي مرسيدس.

وأكمل ميتش إيفانز ترتيب السبعة الأوائل بعد أن كان على بُعد 0.086 ثانية عن دينيس.

أمّا سيباستيان بويمي فقد وضع سيارة نيسان إي.دامس في المركز الثامن، بينما أكمل باسكال فيرلاين وحامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى متصدّر الترتيب العام نيك دي فريز بالمركز الـ 14، بينما كان وصيفه روبن فرينز في المركز الـ 20.

نتيجة الحصّة: