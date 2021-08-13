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فورمولا إي / جائزة برلين 1 تقرير التجارب

فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين

تصدّر جايك دينيس التجارب الحرّة الأولى لجولة برلين المزدوجة في الفورمولا إي التي شهدت تغطية عُشرٍ من الثانية للتسعة الأوائل.

فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين

كان الناشئ البريطاني، الذي فاز بسباقه الأوّل في الجولة الماضية في لندن، الأسرع لصالح فريقه بي ام دبليو أندريتي في ظلّ تجهّز الصانع الألماني لمغادرة البطولة بعد نهاية هذا الأسبوع.

وقدّم دينيس، الذي يحتلّ المركز الرابع في ترتيب البطولة، لفّة بالطاقة القصوى سجّل خلالها 1:06.949 دقيقة ليتفوّق بـ 0.014 ثانية على إدواردو مورتارا سائق فانتوري ريسينغ.

أمّا ماكسيميليان غونتر فقد ضمن تواجد سيارة بي ام دبليو أندريتي الثاني في المركز الثالث بعد أن كان أبطأ بـ 0.036 ثانية من زميله دينيس.

وحلّ أليكس لين رابعًا لصالح ماهيندرا ليُواصل تأدياته القويّة على صعيد اللفّة الواحد.

وذهب المركز الخامس إلى البطل الثنائيّ جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه الذي تقدّم على ستوفيل فاندورن أفضل سائقَي مرسيدس.

وأكمل ميتش إيفانز ترتيب السبعة الأوائل بعد أن كان على بُعد 0.086 ثانية عن دينيس.

أمّا سيباستيان بويمي فقد وضع سيارة نيسان إي.دامس في المركز الثامن، بينما أكمل باسكال فيرلاين وحامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى متصدّر الترتيب العام نيك دي فريز بالمركز الـ 14، بينما كان وصيفه روبن فرينز في المركز الـ 20.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 30 1:06.949     126.633
2 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 26 1:06.963 0.014 0.014 126.607
3 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 27 1:06.965 0.016 0.002 126.603
4 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 25 1:06.984 0.035 0.019 126.567
5 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 25 1:07.006 0.057 0.022 126.525
6 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 30 1:07.033 0.084 0.027 126.475
7 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 23 1:07.035 0.086 0.002 126.471
8 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 22 1:07.056 0.107 0.021 126.431
9 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 28 1:07.063 0.114 0.007 126.418
10 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 25 1:07.077 0.128 0.014 126.392
11 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 26 1:07.129 0.180 0.052 126.294
12 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 29 1:07.131 0.182 0.002 126.290
13 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 27 1:07.191 0.242 0.060 126.177
14 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 31 1:07.193 0.244 0.002 126.173
15 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 25 1:07.228 0.279 0.035 126.108
16 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 24 1:07.352 0.403 0.124 125.875
17 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 25 1:07.355 0.406 0.003 125.870
18 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 22 1:07.388 0.439 0.033 125.808
19 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 21 1:07.469 0.520 0.081 125.657
20 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 20 1:07.485 0.536 0.016 125.627
21 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 21 1:07.617 0.668 0.132 125.382
22 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 21 1:07.741 0.792 0.124 125.153
23 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 24 1:07.902 0.953 0.161 124.856
24 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 28 1:07.932 0.983 0.030 124.801
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