فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين
تصدّر جايك دينيس التجارب الحرّة الأولى لجولة برلين المزدوجة في الفورمولا إي التي شهدت تغطية عُشرٍ من الثانية للتسعة الأوائل.
كان الناشئ البريطاني، الذي فاز بسباقه الأوّل في الجولة الماضية في لندن، الأسرع لصالح فريقه بي ام دبليو أندريتي في ظلّ تجهّز الصانع الألماني لمغادرة البطولة بعد نهاية هذا الأسبوع.
وقدّم دينيس، الذي يحتلّ المركز الرابع في ترتيب البطولة، لفّة بالطاقة القصوى سجّل خلالها 1:06.949 دقيقة ليتفوّق بـ 0.014 ثانية على إدواردو مورتارا سائق فانتوري ريسينغ.
أمّا ماكسيميليان غونتر فقد ضمن تواجد سيارة بي ام دبليو أندريتي الثاني في المركز الثالث بعد أن كان أبطأ بـ 0.036 ثانية من زميله دينيس.
وحلّ أليكس لين رابعًا لصالح ماهيندرا ليُواصل تأدياته القويّة على صعيد اللفّة الواحد.
وذهب المركز الخامس إلى البطل الثنائيّ جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه الذي تقدّم على ستوفيل فاندورن أفضل سائقَي مرسيدس.
وأكمل ميتش إيفانز ترتيب السبعة الأوائل بعد أن كان على بُعد 0.086 ثانية عن دينيس.
أمّا سيباستيان بويمي فقد وضع سيارة نيسان إي.دامس في المركز الثامن، بينما أكمل باسكال فيرلاين وحامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا ترتيب العشرة الأوائل.
في المقابل اكتفى متصدّر الترتيب العام نيك دي فريز بالمركز الـ 14، بينما كان وصيفه روبن فرينز في المركز الـ 20.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|30
|1:06.949
|126.633
|2
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|26
|1:06.963
|0.014
|0.014
|126.607
|3
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|27
|1:06.965
|0.016
|0.002
|126.603
|4
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|25
|1:06.984
|0.035
|0.019
|126.567
|5
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|25
|1:07.006
|0.057
|0.022
|126.525
|6
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|30
|1:07.033
|0.084
|0.027
|126.475
|7
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|23
|1:07.035
|0.086
|0.002
|126.471
|8
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|22
|1:07.056
|0.107
|0.021
|126.431
|9
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|28
|1:07.063
|0.114
|0.007
|126.418
|10
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|25
|1:07.077
|0.128
|0.014
|126.392
|11
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|26
|1:07.129
|0.180
|0.052
|126.294
|12
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|29
|1:07.131
|0.182
|0.002
|126.290
|13
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|27
|1:07.191
|0.242
|0.060
|126.177
|14
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|31
|1:07.193
|0.244
|0.002
|126.173
|15
|8
|أوليفر تورفي
|نيو
|25
|1:07.228
|0.279
|0.035
|126.108
|16
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|24
|1:07.352
|0.403
|0.124
|125.875
|17
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|25
|1:07.355
|0.406
|0.003
|125.870
|18
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|22
|1:07.388
|0.439
|0.033
|125.808
|19
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|21
|1:07.469
|0.520
|0.081
|125.657
|20
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|20
|1:07.485
|0.536
|0.016
|125.627
|21
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|21
|1:07.617
|0.668
|0.132
|125.382
|22
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|21
|1:07.741
|0.792
|0.124
|125.153
|23
|6
|جويل إريكسون
|دراغون ريسينغ
|24
|1:07.902
|0.953
|0.161
|124.856
|24
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|28
|1:07.932
|0.983
|0.030
|124.801