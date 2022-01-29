فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية

بعد أن شقّ طريقه إلى النهاية ضمن صيغة تصفيات الإقصاء الجديدة، خسر دينيس مواجهته أمام ستوفيل فاندورن، ما كان يعني انطلاقه ثانيًا.

لكنّ معاناته من بعض التفاف الإطارات حول نفسها أدّى إلى تمتّع دي فريز بالأفضليّة عند الانطلاقة ليخطف المركز الثاني بالوقول إلى المنعطف الأوّل.

وقال دينيس حيال ذلك: "كلّ ما تخيّلت أنّه سيحدث قد حدث بالفعل".

وأضاف: "تخيّلت أنّ ستوفيل سيتحرّك إلى يميني وكان عليّ الكبح مبكّرًا، ومن ثمّ انغمس نيك من الجهة الخارجيّة، وذلك بالضبط ما حدث!".

وأكمل: "لم يُفاجئنِ ذلك على الإطلاق، لكنّ الوضع هدأ ضمن الأربعة الأوائل. تمتّعنا بوتيرة جيّدة جدًا، ومن الواضح أنّنا ابتعدنا عن بقيّة الركب".

وأردف: "من الواضح أنّ المشكلة الوحيدة في ابتعاد الرباعي هكذا هي أنّ صاحب المركز الرابع يحصل على امتياز تفعيل أتاك مود بشكلٍ مجاني ويتعيّن على البقيّة الاستجابة لما فعله (لوتيرر)".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّه كان خطأً أن أحاول البقاء أمامه، لكن انتهى بي المطاف بالعودة خلفه".

وكان دفاع لوتيرر على المركز الثالث صلبًا، وتعيّن على دينيس الإقدام على عدّة محاولات لاسترجاع مركزه الثالث بما فيها انغماسٌ متأخّرٌ وخروجٌ عن المسار.