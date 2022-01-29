تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر التالي / فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني
فورمولا إي أخبار عاجلة

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية

قال جايك دينيس أنّه توقّع خسارة مركزه في انطلاقة سباق جائزة الدرعيّة للفورمولا إي لصالح نيك دي فريز، حيث شعر بأنّ المركز الثالث كان أقصى ما يُمكنه تحقيقه.

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية

بعد أن شقّ طريقه إلى النهاية ضمن صيغة تصفيات الإقصاء الجديدة، خسر دينيس مواجهته أمام ستوفيل فاندورن، ما كان يعني انطلاقه ثانيًا.

لكنّ معاناته من بعض التفاف الإطارات حول نفسها أدّى إلى تمتّع دي فريز بالأفضليّة عند الانطلاقة ليخطف المركز الثاني بالوقول إلى المنعطف الأوّل.

وقال دينيس حيال ذلك: "كلّ ما تخيّلت أنّه سيحدث قد حدث بالفعل".

وأضاف: "تخيّلت أنّ ستوفيل سيتحرّك إلى يميني وكان عليّ الكبح مبكّرًا، ومن ثمّ انغمس نيك من الجهة الخارجيّة، وذلك بالضبط ما حدث!".

وأكمل: "لم يُفاجئنِ ذلك على الإطلاق، لكنّ الوضع هدأ ضمن الأربعة الأوائل. تمتّعنا بوتيرة جيّدة جدًا، ومن الواضح أنّنا ابتعدنا عن بقيّة الركب".

وأردف: "من الواضح أنّ المشكلة الوحيدة في ابتعاد الرباعي هكذا هي أنّ صاحب المركز الرابع يحصل على امتياز تفعيل أتاك مود بشكلٍ مجاني ويتعيّن على البقيّة الاستجابة لما فعله (لوتيرر)".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّه كان خطأً أن أحاول البقاء أمامه، لكن انتهى بي المطاف بالعودة خلفه".

وكان دفاع لوتيرر على المركز الثالث صلبًا، وتعيّن على دينيس الإقدام على عدّة محاولات لاسترجاع مركزه الثالث بما فيها انغماسٌ متأخّرٌ وخروجٌ عن المسار.

اقرأ أيضاً:
المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر
المقال السابق

فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر
المقال التالي

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

دي فريز: معاناتي في سباق الدرعية الثاني بسبب الافتقار للوتيرة وتأخّر "أتاك مود"
فورمولا إي فورمولا إي

دي فريز: معاناتي في سباق الدرعية الثاني بسبب الافتقار للوتيرة وتأخّر "أتاك مود"

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.