فورمولا إي: دا كوستا يواصل مسيرته مع "دي اس تيتشيتاه" في 2022

برزت تكهنات تربط دا كوستا بانتقال محتمل إلى فرق مثل مرسيدس، وذلك في حال كان تم ضمّ نيك دي فريز إلى صفوف ويليامز في الفورمولا واحد، بينما أشيعت عودته إلى أندريتي أوتوسبورت بعدما سعت شركة "سيكا" المالكة لفريق تيتشيتاه لجلب استثمارات في أعقاب جائحة كورونا.

ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ذلك الوضع أدّى إلى خوض دا كوستا وزميله جان-إريك فيرن - واللذين انتهى عقداهما مع الفريق نهاية الموسم الماضي - لفترات طويلة من دون راتب.

فيما فشلت صفقة شراكة مع مصنّع السيارات "دي اس" كانت تتضمّن شراء الفريق وإعادة تسميته، ما ترك مستقبل الفريق وسائقيه معلقًا في الهواء.

لكن السائق البرتغالي أكّد الآن وجود صفقة لبقائه في الموسم المُقبل مع الفريق الذي فاز معه بلقب السائقين في موسم 2019/2020.

وضمن معرض حديثه عن مستقبله في الفورمولا إي مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عشية السباق الختامي لموسم "دبليو إي سي" في البحرين - حيث ينافس على لقب فئة "ال ام بي2" مع فريق جوتا - قال دا كوستا: "لم يتمّ الإعلان عن بقائي في الفريق بعد، لكن أظن بأنّ ذلك سرّ لا يمكن إخفاؤه. كل الأمور تسير على نحوٍ جيّد".

وأضاف: "أتطلّع للعودة إلى ذات المنظمة وذات الأشخاص للعام الثالث. دومًا ما قلت بأنه أحد أقوى الفرق في الفورمولا إي".

وتابع: "لديهم الكثير من البطولات باسمهم، لذلك أنا سعيد جدًا بالعودة، كما أن كل التحضيرات تسير على نحوٍ جيّد".

وأكمل: "سنتواجد في فالنسيا في غضون بضعة أسابيع (للتجارب الشتوية)، لذلك أتطلّع للعودة وخوض التجارب مع الفريق".

جديرٌ بالذكر أنّ فريق "دي اس تيتشيتاه" أكمل موسم 2021 في المركز الثالث، بينما حل دا كوستا في المركز الثامن فقط ضمن ترتيب السائقين، بفارق مركزين أمام زميله والبطل مرتين فيرن.