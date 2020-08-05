فورمولا إي: دا كوستا ينجو من مشاكل الطاقة ويفوز بأولى سباقات برلين

حقق دا كوستا الفوز الثاني له على التوالي بفارق 5.5 ثانية أمام الوصيف أندريه لوتيرر، على الرُغم من عبوره خط النهاية بقدر ضئيل متبقٍ من الطاقة على سيارته.

قدّم ثنائي "دي اس تيتشيتاه" انطلاقة جيّدة، بينما أجبرت انطلاقة سيباستيان بويمي القوية لوتيرر على الدخول في وضع الدفاع على متن سيارته بورشه.

وقد سمح ذلك لداكوستا وفيرن بتوسيع صدارتهما إلى ثانيتين في نهاية اللفة الأولى.

لكنّ روبن فرينز تسبب بدخول سيارة الأمان في اللفة التاسعة بعد اصطدام سيارته "إنفيجن فيرجن ريسينغ" بالحواجز عند مخرج المنعطف الثاني بينما كان يحاول تجاوز ماكسيميليان غونتر.

وبالرُغم من محاولة فرينز العودة إلى خط الحظائر، لكنّه صعد على الحفف الجانبية ليُلحق ضررًا بالغًا بنظام التعليق تسبب في انسحابه.

ومع استنئاف السباق، لم يتمكن أحد من مقارعة ثتائي "دي اس تيتشيتاه". ورغم محاولاته لتجاوز دا كوستا، إلّا أنّ فيرن أخفق ذلك قبل أن يبدأ فجأة بالتراجع، ما سمح لزميله بتحقيق الفوز الثالث له في الفورمولا إي مسجلًا أسرع لفة في السباق، ما يُضاف إلى نقاط المكافأة له إثر تصدّر مجموعة التصفيات والسوبربول، وهو أول تحقيق للعلامة الكاملة على الإطلاق في البطولة، ليتصدّر داكوستا الترتيب الآن بفارق 41 نقطة.

في المقابل، تمكّن لوتيرر من صد هجمات سام بيرد ليحسم مركز الوصافة لصالح بورشه.

نيك دي فرييز نجح في الحفاظ على المركز الرابع لصالح مرسيدس بعد حادثته مع فيرن، حيث تقدم أمام ثنائي ماهيندرا القادم بقوة من الخلف يتقدّمه جيروم دامبروسيو أمام ستوفيل فاندورن.

المركز السابع كان من نصيب بويمي أمام غونتر، بينما أكمل لوكاس دي غراسي وأليكسندر سيمز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: