فورمولا إي: دا كوستا ينجو من مشاكل الطاقة ويفوز بأولى سباقات برلين
نجا أنطونيو فيليكس دا كوستا من مشاكل الطاقة المتأخرة ليفوز بأولى سباقات الفورمولا إي في برلين لهذا الموسم، في حين تراجع زميله ضمن صفوف "دي اس تيتشيتاه" والمنطلق ثانيًا جان-إيرك فيرن إلى المركز الـ 20.
حقق دا كوستا الفوز الثاني له على التوالي بفارق 5.5 ثانية أمام الوصيف أندريه لوتيرر، على الرُغم من عبوره خط النهاية بقدر ضئيل متبقٍ من الطاقة على سيارته.
قدّم ثنائي "دي اس تيتشيتاه" انطلاقة جيّدة، بينما أجبرت انطلاقة سيباستيان بويمي القوية لوتيرر على الدخول في وضع الدفاع على متن سيارته بورشه.
وقد سمح ذلك لداكوستا وفيرن بتوسيع صدارتهما إلى ثانيتين في نهاية اللفة الأولى.
لكنّ روبن فرينز تسبب بدخول سيارة الأمان في اللفة التاسعة بعد اصطدام سيارته "إنفيجن فيرجن ريسينغ" بالحواجز عند مخرج المنعطف الثاني بينما كان يحاول تجاوز ماكسيميليان غونتر.
وبالرُغم من محاولة فرينز العودة إلى خط الحظائر، لكنّه صعد على الحفف الجانبية ليُلحق ضررًا بالغًا بنظام التعليق تسبب في انسحابه.
ومع استنئاف السباق، لم يتمكن أحد من مقارعة ثتائي "دي اس تيتشيتاه". ورغم محاولاته لتجاوز دا كوستا، إلّا أنّ فيرن أخفق ذلك قبل أن يبدأ فجأة بالتراجع، ما سمح لزميله بتحقيق الفوز الثالث له في الفورمولا إي مسجلًا أسرع لفة في السباق، ما يُضاف إلى نقاط المكافأة له إثر تصدّر مجموعة التصفيات والسوبربول، وهو أول تحقيق للعلامة الكاملة على الإطلاق في البطولة، ليتصدّر داكوستا الترتيب الآن بفارق 41 نقطة.
في المقابل، تمكّن لوتيرر من صد هجمات سام بيرد ليحسم مركز الوصافة لصالح بورشه.
نيك دي فرييز نجح في الحفاظ على المركز الرابع لصالح مرسيدس بعد حادثته مع فيرن، حيث تقدم أمام ثنائي ماهيندرا القادم بقوة من الخلف يتقدّمه جيروم دامبروسيو أمام ستوفيل فاندورن.
المركز السابع كان من نصيب بويمي أمام غونتر، بينما أكمل لوكاس دي غراسي وأليكسندر سيمز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|36
|47:08.261
|2
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|36
|47:13.706
|5.445
|3
|2
|سام بيرد
|فيرجن ريسينغ
|36
|47:14.787
|6.526
|4
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|36
|47:15.172
|6.911
|5
|64
|جيروم دامبروسيو
|ماهيندرا ريسينغ
|36
|47:21.473
|13.212
|6
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|36
|47:21.915
|13.654
|7
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|36
|47:23.187
|14.926
|8
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|36
|47:24.434
|16.173
|9
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|36
|47:25.572
|17.311
|10
|27
|ألكسندر سيمز
|أندريتي أوتوسبورت
|36
|47:25.934
|17.673
|11
|66
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|36
|47:27.113
|18.852
|12
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|36
|47:29.026
|20.765
|13
|18
|نيل ياني
|فريق بورشه
|36
|47:29.300
|21.039
|14
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|36
|47:29.864
|21.603
|15
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|36
|47:30.743
|22.482
|16
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|36
|47:31.469
|23.208
|17
|51
|جيمس كالادو
|جاغوار ريسينغ
|36
|47:37.167
|28.906
|18
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|36
|47:39.377
|31.116
|19
|33
|دانيال أبت
|نيو
|36
|47:42.543
|34.282
|20
|6
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|36
|47:53.678
|45.417
|nc
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|36
|47:45.176
|36.915
|nc
|7
|نيكو مولر
|دراغون ريسينغ
|36
|50:10.716
|3:02.455
|dnf
|19
|فيليبي ماسا
|فانتوري
|22
|29:17.314
|14 Laps
|dnf
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|8
|9:39.944
|28 Laps
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