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فورمولا إي / جائزة برلين 1 / تقرير السباق

فورمولا إي: دا كوستا ينجو من مشاكل الطاقة ويفوز بأولى سباقات برلين

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فورمولا إي: دا كوستا ينجو من مشاكل الطاقة ويفوز بأولى سباقات برلين
05-08-2020

نجا أنطونيو فيليكس دا كوستا من مشاكل الطاقة المتأخرة ليفوز بأولى سباقات الفورمولا إي في برلين لهذا الموسم، في حين تراجع زميله ضمن صفوف "دي اس تيتشيتاه" والمنطلق ثانيًا جان-إيرك فيرن إلى المركز الـ 20.

حقق دا كوستا الفوز الثاني له على التوالي بفارق 5.5 ثانية أمام الوصيف أندريه لوتيرر، على الرُغم من عبوره خط النهاية بقدر ضئيل متبقٍ من الطاقة على سيارته.

قدّم ثنائي "دي اس تيتشيتاه" انطلاقة جيّدة، بينما أجبرت انطلاقة سيباستيان بويمي القوية لوتيرر على الدخول في وضع الدفاع على متن سيارته بورشه.

وقد سمح ذلك لداكوستا وفيرن بتوسيع صدارتهما إلى ثانيتين في نهاية اللفة الأولى.

لكنّ روبن فرينز تسبب بدخول سيارة الأمان في اللفة التاسعة بعد اصطدام سيارته "إنفيجن فيرجن ريسينغ" بالحواجز عند مخرج المنعطف الثاني بينما كان يحاول تجاوز ماكسيميليان غونتر.

وبالرُغم من محاولة فرينز العودة إلى خط الحظائر، لكنّه صعد على الحفف الجانبية ليُلحق ضررًا بالغًا بنظام التعليق تسبب في انسحابه.

ومع استنئاف السباق، لم يتمكن أحد من مقارعة ثتائي "دي اس تيتشيتاه". ورغم محاولاته لتجاوز دا كوستا، إلّا أنّ فيرن أخفق ذلك قبل أن يبدأ فجأة بالتراجع، ما سمح لزميله بتحقيق الفوز الثالث له في الفورمولا إي مسجلًا أسرع لفة في السباق، ما يُضاف إلى نقاط المكافأة له إثر تصدّر مجموعة التصفيات والسوبربول، وهو أول تحقيق للعلامة الكاملة على الإطلاق في البطولة، ليتصدّر داكوستا الترتيب الآن بفارق 41 نقطة.

في المقابل، تمكّن لوتيرر من صد هجمات سام بيرد ليحسم مركز الوصافة لصالح بورشه.

نيك دي فرييز نجح في الحفاظ على المركز الرابع لصالح مرسيدس بعد حادثته مع فيرن، حيث تقدم أمام ثنائي ماهيندرا القادم بقوة من الخلف يتقدّمه جيروم دامبروسيو أمام ستوفيل فاندورن.

المركز السابع كان من نصيب بويمي أمام غونتر، بينما أكمل لوكاس دي غراسي وأليكسندر سيمز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 36 47:08.261  
2   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 36 47:13.706 5.445
3   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 36 47:14.787 6.526
4   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 36 47:15.172 6.911
5   64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 36 47:21.473 13.212
6   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 36 47:21.915 13.654
7   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 36 47:23.187 14.926
8   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 36 47:24.434 16.173
9   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 36 47:25.572 17.311
10   27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 36 47:25.934 17.673
11   66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 36 47:27.113 18.852
12   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 36 47:29.026 20.765
13   18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 36 47:29.300 21.039
14   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 36 47:29.864 21.603
15   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 47:30.743 22.482
16   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 36 47:31.469 23.208
17   51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 47:37.167 28.906
18   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 36 47:39.377 31.116
19   33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 36 47:42.543 34.282
20   6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 36 47:53.678 45.417
  nc 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 36 47:45.176 36.915
  nc 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 36 50:10.716 3:02.455
  dnf 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 22 29:17.314 14 Laps
  dnf 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 8 9:39.944 28 Laps
فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين

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