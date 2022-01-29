فورمولا إي: دا كوستا يلقى اللوم على قيادة تيكتوم "العدائية" في سباق الدرعية الافتتاحي

انتهى سباق دا كوستا خلال اللفة الأولى بعد سلسلة من سوء الحظ، تعرض خلاله إلى مشكلة في الطاقة ما كان يعني انطلاقه بشكل بطيء.

من ثم علق بين أوليفر أسكيو من الجهة اليسرى ودان تيكتوم من اليمنى في المنعطف الأول، حيث احتكت سيارة نيو 333 التي يقودها الأخير بسيارة تيتشيتا التي يقودها دا كوستا.

نتيجة لذلك تعرضت السيارة إلى ضرر دائم اضطر على إثرها للانسحاب مباشرة، حيث شعر أن قيادة تيكتوم كانت عدائية بشكل مفرط خلال الانطلاقة.

فقال: "حالما انطلقت، انطفأت السيارة، بسبب مشكلة برمجية ما، ومن ثم عادت للعمل".

وأكمل: "لكن من الواضح أنك تكون ضعيفاً جداً في مثل هذه المواقف، من ثم كان تيكتوم إلى جانبي وارتطم بي. ارتطمتُ بسائق آخر وكسرتُ نظام التعليق الأمامي الأيسر".

وأردف: "لم يحالفني الحظ، لأنني كنتُ بين سائقين ناشئين تيكتوم وأسكيو".

واسترسل: "أحدهما كان حذراً وهذه هي المقاربة الصحيحة برأيي، أوليفر، لقد قدم سباقاً جيداً".

واستكمل: "دان، دخل في مكان من دون مساحة، ولم يكن يجب أن يفعل ذلك، لأنها كانت قيادة عدائية بشكل مفرط، وذلك أنهى سباقي".

من جهته، عبر تيكتوم عن أسفه حيال الحادثة، لكنه أشار إلى أنه كان يركز على محاولة تقديم انطلاقة نظيفة قدر الإمكان.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت إلى الجهة الداخلية في المنعطف الأول".

وأكمل: "من الواضح أنه موقف مؤسف، أنا أكن الكثير من الاحترام إلى أنطونيو، لكنني لم أكن أعلم بوجود ثلاث سيارات جنباً إلى جنب".

وأردف: "حاولت التركيز على تقديم انطلاقة نظيفة، وهذا ما لم يحصل".

واسترسل: "من ثم أسكيو، بعد عدة لفات في المنعطفين 18 و21، أمضى أغلب وقته بالارتطام بي".

واستكمل: "من الواضح أنني كنت أحاول التركيز للاعتياد على كل شيء: إدارة الطاقة والأداء الثابت".

واختتم: "كنت أسرع من زميلي (أنطونيو) جوفينازي. أشعر بأنني لو لم أتعرض لمشاكل الانطلاقة كنت ربما لأحقق المركز 15".