تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / فورمولا إي: فاندورن يتقبّل اللوم على خطأ تفعيل "أتاك مود" في سباق الدرعيّة التالي / فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر
فورمولا إي / جائزة الدرعيّة 1 أخبار

فورمولا إي: دا كوستا يلقى اللوم على قيادة تيكتوم "العدائية" في سباق الدرعية الافتتاحي

من قبل:
, محرر

تعرض أنطونيو فيليكس دا كوستا إلى مشكلة برمجية خلال بداية سباق الدرعية الافتتاحي لموسم الفورمولا إي الثامن في الفورمولا إي، ما تركه "ضعيفاً" أمام هجمات دان تيكتوم "العدائية بشكل مفرط".

فورمولا إي: دا كوستا يلقى اللوم على قيادة تيكتوم "العدائية" في سباق الدرعية الافتتاحي

انتهى سباق دا كوستا خلال اللفة الأولى بعد سلسلة من سوء الحظ، تعرض خلاله إلى مشكلة في الطاقة ما كان يعني انطلاقه بشكل بطيء.

من ثم علق بين أوليفر أسكيو من الجهة اليسرى ودان تيكتوم من اليمنى في المنعطف الأول، حيث احتكت سيارة نيو 333 التي يقودها الأخير بسيارة تيتشيتا التي يقودها دا كوستا.

نتيجة لذلك تعرضت السيارة إلى ضرر دائم اضطر على إثرها للانسحاب مباشرة، حيث شعر أن قيادة تيكتوم كانت عدائية بشكل مفرط خلال الانطلاقة.

فقال: "حالما انطلقت، انطفأت السيارة، بسبب مشكلة برمجية ما، ومن ثم عادت للعمل".

وأكمل: "لكن من الواضح أنك تكون ضعيفاً جداً في مثل هذه المواقف، من ثم كان تيكتوم إلى جانبي وارتطم بي. ارتطمتُ بسائق آخر وكسرتُ نظام التعليق الأمامي الأيسر".

وأردف: "لم يحالفني الحظ، لأنني كنتُ بين سائقين ناشئين تيكتوم وأسكيو".

واسترسل: "أحدهما كان حذراً وهذه هي المقاربة الصحيحة برأيي، أوليفر، لقد قدم سباقاً جيداً".

واستكمل: "دان، دخل في مكان من دون مساحة، ولم يكن يجب أن يفعل ذلك، لأنها كانت قيادة عدائية بشكل مفرط، وذلك أنهى سباقي".

اقرأ أيضاً:

من جهته، عبر تيكتوم عن أسفه حيال الحادثة، لكنه أشار إلى أنه كان يركز على محاولة تقديم انطلاقة نظيفة قدر الإمكان.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت إلى الجهة الداخلية في المنعطف الأول".

وأكمل: "من الواضح أنه موقف مؤسف، أنا أكن الكثير من الاحترام إلى أنطونيو، لكنني لم أكن أعلم بوجود ثلاث سيارات جنباً إلى جنب".

وأردف: "حاولت التركيز على تقديم انطلاقة نظيفة، وهذا ما لم يحصل".

واسترسل: "من ثم أسكيو، بعد عدة لفات في المنعطفين 18 و21، أمضى أغلب وقته بالارتطام بي".

واستكمل: "من الواضح أنني كنت أحاول التركيز للاعتياد على كل شيء: إدارة الطاقة والأداء الثابت".

واختتم: "كنت أسرع من زميلي (أنطونيو) جوفينازي. أشعر بأنني لو لم أتعرض لمشاكل الانطلاقة كنت ربما لأحقق المركز 15".

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: فاندورن يتقبّل اللوم على خطأ تفعيل "أتاك مود" في سباق الدرعيّة
المقال السابق

فورمولا إي: فاندورن يتقبّل اللوم على خطأ تفعيل "أتاك مود" في سباق الدرعيّة
المقال التالي

فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر

فورمولا إي: فيرلاين يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في الدرعيّة بعد العلم الأحمر
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
إيفانز: صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا إي تزيد من صعوبة الفوز بالسباقات جائزة الدرعيّة 1
فورمولا إي

إيفانز: صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا إي تزيد من صعوبة الفوز بالسباقات

دي فريز: إضافة الوقت للسباقات في الفورمولا إي قد يؤدي إلى غياب المنافسة
فورمولا إي

دي فريز: إضافة الوقت للسباقات في الفورمولا إي قد يؤدي إلى غياب المنافسة

فورمولا إي: قوانين التصفيات الجديدة "العادلة" تضمن "موثوقية" النتائج جائزة الدرعيّة 1
فورمولا إي

فورمولا إي: قوانين التصفيات الجديدة "العادلة" تضمن "موثوقية" النتائج

أنطونيو فيليكس دا كوستا More from
أنطونيو فيليكس دا كوستا
دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة ألغارف
دبليو إي سي

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو جائزة موناكو
فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي سباق روما الثاني
فورمولا إي

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

أحدث الأخبار

دي فريز: معاناتي في سباق الدرعية الثاني بسبب الافتقار للوتيرة وتأخّر "أتاك مود"
فورمولا إي فورمولا إي

دي فريز: معاناتي في سباق الدرعية الثاني بسبب الافتقار للوتيرة وتأخّر "أتاك مود"

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس "تخيّل" أنّه سيخسر المركز الثاني لصالح دي فريز في انطلاقة سباق الدرعية

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.