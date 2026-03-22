فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد
حقق أنطونيو فيليكس دا كوستا فوزًا لصالح جاغوار في نهاية مثيرة للنسخة الافتتاحية من سباق مدريد للفورمولا إي على حلبة خاراما.
انضم زميله ميتش إيفانز إليه على منصة التتويج في المركز الثاني، بينما أكمل سائق بورشه باسكال فيرلاين المراكز الثلاثة الأولى بعد صراع متأخر مع دان تيكتوم.
وعند الانطلاق، حافظ نيك كاسيدي على الصدارة على متن سيارته سيتروين، متقدمًا على نيك دي فريز ودا كوستا. وخلفهم، شهدت المراكز الأخرى العديد من التجاوزات، حيث تقدم فيرلاين من المركز السادس إلى الرابع، بينما حقق تيكتوم أفضل انطلاقة بصعوده من التاسع إلى الخامس.
لكن الهدوء في المقدمة لم يدم طويلًا، إذ حاول دي فريز، الذي كان قد تراجع عدة مراكز، تجاوز فيرلاين بحركة مفرطة في الطموح، لينتهي به الأمر بالاصطدام بمؤخرة سيارة بورشه، ما أدى إلى كسر جناحه الأمامي وتراجعه إلى مؤخرة الترتيب، إلى جانب تلقيه عقوبة خمس ثوانٍ.
وفي الأثناء، واصل تيكتوم تقدمه اللافت ليصل إلى المركز الثاني بعد تجاوزه فيرلاين، الذي حافظ بدوره على وتيرة قوية رغم الحادث، ليستعيد لاحقًا مركزه. وفي المقدمة، لم يتمكن كاسيدي من توسيع الفارق، لكنه تمسك بالصدارة.
وكان فيليبي دروغوفيتش أول من فعّل "وضع الهجوم" من مؤخرة الترتيب، وتمكن خلال بضع لفات من تجاوز جميع منافسيه ليتصدر السباق في اللفة الثامنة من أصل 23.
كما استخدم بيبي مارتي وضع الهجوم لاحقًا وقدم عودة قوية على أرضه، ليتصدر السباق مؤقتًا، رغم إدراكه أنّه قد يفقد المركز لاحقًا مع تراجع دروغوفيتش التدريجي. وفي مرحلة ما، تصدرت سيارتا كوبرا كيرو الترتيب بعد تجاوز تيكتوم لكاسيدي.
وفي اللفة 12، بدأت توقفات "Pit Boost" من مؤخرة الشبكة، حيث تقدم لوكاس دي غراسي إلى الصدارة مستفيدًا من وضع الهجوم، قبل أن يدخل إلى الحظيرة سريعًا، ليعيد الصدارة إلى مارتي.
وفي اللفة 14، دخل السائقون الخمسة الأوائل (مارتي، كاسيدي، جيك دينيس، نيكو مولر، وجويل إريكسون) إلى الحظيرة تباعًا، ما منح الصدارة مؤقتًا لكل من إيفانز وأوليفر رولاند بانتظار توقفاتهما.
وبعد اكتمال جميع التوقفات، دار صراع قوي على الصدارة بين ماكسيميليان غونتر ودا كوستا، حيث انتزع غونتر المركز الأول، فيما كان فيرلاين خلفهما في المركز الثالث.
ومع تقلص عدد اللفات، اشتدت المنافسة في المقدمة، وبدأ السائقون الذين لم يفعلوا "وضع الهجوم" باستخدامه في اللفة 17، ما أدى إلى تغييرات مستمرة داخل المراكز العشرة الأولى.
وتمكن دا كوستا من استعادة الصدارة، واستغل الفرصة لتفعيل "وضع الهجوم" والدفاع عن مركزه، بينما صعد سيباستيان بويمي إلى المركز الثاني، متقدمًا على مولر وفيرلاين وكاسيدي وتيكتوم وإيدواردو مورتارا وإيفانز ونورمان ناتو.
وفي اللفات الأخيرة، كانت المعارك في الصدارة محتدمة، لكن دا كوستا أحسن استغلال "وضع الهجوم" ليعبر خط النهاية أولًا، فيما حسم إيفانز المركز الثاني ليكمل ثنائية جاغوار، بينما انتزع فيرلاين المركز الثالث بعد تجاوزه تيكتوم عند المنعطف الأخير.
السباق
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|الانسحاب
|1
|أ. فيليكس دا كوستا جاغوار ريسينغ
|13
|23
|
38:26.706
|141.2
|25
|2
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|23
|
+0.386
38:27.092
|0.386
|141.2
|18
|3
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|23
|
+0.799
38:27.505
|0.413
|141.2
|15
|4
|د. تيكتوم Cupra Kiro
|33
|23
|
+0.985
38:27.691
|0.186
|141.2
|12
|5
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|23
|
+1.570
38:28.276
|0.585
|141.1
|10
|6
|س. بويمي فيرجن ريسينغ
|16
|23
|
+1.922
38:28.628
|0.352
|141.1
|8
|7
|ج. دينيس Andretti Formula E
|27
|23
|
+3.760
38:30.466
|1.838
|141.0
|6
|8
|ن. مولر فريق بورشه
|51
|23
|
+3.884
38:30.590
|0.124
|141.0
|4
|9
|
P. Martí Cupra Kiro
|3
|23
|
+4.117
38:30.823
|0.233
|141.0
|2
|10
|ج. إريكسون فيرجن ريسينغ
|14
|23
|
+6.576
38:33.282
|2.459
|140.8
|1
|11
|ن. ناتو نيسان إي.دامس
|23
|23
|
+7.182
38:33.888
|0.606
|140.8
|12
|ل. دي غراسي LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|23
|
+10.216
38:36.922
|3.034
|140.6
|13
|م. غونتر دراغون ريسينغ
|7
|23
|
+15.686
38:42.392
|5.470
|140.3
|14
|ج. فيرن Citroën Racing
|25
|23
|
+16.345
38:43.051
|0.659
|140.2
|15
|ف. دروغوفيتش Andretti Formula E
|28
|23
|
+26.016
38:52.722
|9.671
|139.6
|16
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|1
|23
|
+26.917
38:53.623
|0.901
|139.6
|17
|ن. كاسيدي Citroën Racing
|37
|23
|
+29.372
38:56.078
|2.455
|139.4
|18
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|23
|
+53.664
39:20.370
|24.292
|138.0
|19
|ت. بارنارد دراغون ريسينغ
|77
|23
|
+55.751
39:22.457
|2.087
|137.9
|20
|ز. مالوني LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|23
|
+55.889
39:22.595
|0.138
|137.9
|شاهد كامل النتائج
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات