فورمولا إي جولة مدريد

فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

حقق أنطونيو فيليكس دا كوستا فوزًا لصالح جاغوار في نهاية مثيرة للنسخة الافتتاحية من سباق مدريد للفورمولا إي على حلبة خاراما.

أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاغوار

أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاغوار

انضم زميله ميتش إيفانز إليه على منصة التتويج في المركز الثاني، بينما أكمل سائق بورشه باسكال فيرلاين المراكز الثلاثة الأولى بعد صراع متأخر مع دان تيكتوم.

وعند الانطلاق، حافظ نيك كاسيدي على الصدارة على متن سيارته سيتروين، متقدمًا على نيك دي فريز ودا كوستا. وخلفهم، شهدت المراكز الأخرى العديد من التجاوزات، حيث تقدم فيرلاين من المركز السادس إلى الرابع، بينما حقق تيكتوم أفضل انطلاقة بصعوده من التاسع إلى الخامس.

لكن الهدوء في المقدمة لم يدم طويلًا، إذ حاول دي فريز، الذي كان قد تراجع عدة مراكز، تجاوز فيرلاين بحركة مفرطة في الطموح، لينتهي به الأمر بالاصطدام بمؤخرة سيارة بورشه، ما أدى إلى كسر جناحه الأمامي وتراجعه إلى مؤخرة الترتيب، إلى جانب تلقيه عقوبة خمس ثوانٍ.

وفي الأثناء، واصل تيكتوم تقدمه اللافت ليصل إلى المركز الثاني بعد تجاوزه فيرلاين، الذي حافظ بدوره على وتيرة قوية رغم الحادث، ليستعيد لاحقًا مركزه. وفي المقدمة، لم يتمكن كاسيدي من توسيع الفارق، لكنه تمسك بالصدارة.

وكان فيليبي دروغوفيتش أول من فعّل "وضع الهجوم" من مؤخرة الترتيب، وتمكن خلال بضع لفات من تجاوز جميع منافسيه ليتصدر السباق في اللفة الثامنة من أصل 23.

كما استخدم بيبي مارتي وضع الهجوم لاحقًا وقدم عودة قوية على أرضه، ليتصدر السباق مؤقتًا، رغم إدراكه أنّه قد يفقد المركز لاحقًا مع تراجع دروغوفيتش التدريجي. وفي مرحلة ما، تصدرت سيارتا كوبرا كيرو الترتيب بعد تجاوز تيكتوم لكاسيدي.

وفي اللفة 12، بدأت توقفات "Pit Boost" من مؤخرة الشبكة، حيث تقدم لوكاس دي غراسي إلى الصدارة مستفيدًا من وضع الهجوم، قبل أن يدخل إلى الحظيرة سريعًا، ليعيد الصدارة إلى مارتي.

وفي اللفة 14، دخل السائقون الخمسة الأوائل (مارتي، كاسيدي، جيك دينيس، نيكو مولر، وجويل إريكسون) إلى الحظيرة تباعًا، ما منح الصدارة مؤقتًا لكل من إيفانز وأوليفر رولاند بانتظار توقفاتهما.

وبعد اكتمال جميع التوقفات، دار صراع قوي على الصدارة بين ماكسيميليان غونتر ودا كوستا، حيث انتزع غونتر المركز الأول، فيما كان فيرلاين خلفهما في المركز الثالث.

ومع تقلص عدد اللفات، اشتدت المنافسة في المقدمة، وبدأ السائقون الذين لم يفعلوا "وضع الهجوم" باستخدامه في اللفة 17، ما أدى إلى تغييرات مستمرة داخل المراكز العشرة الأولى.

وتمكن دا كوستا من استعادة الصدارة، واستغل الفرصة لتفعيل "وضع الهجوم" والدفاع عن مركزه، بينما صعد سيباستيان بويمي إلى المركز الثاني، متقدمًا على مولر وفيرلاين وكاسيدي وتيكتوم وإيدواردو مورتارا وإيفانز ونورمان ناتو.

وفي اللفات الأخيرة، كانت المعارك في الصدارة محتدمة، لكن دا كوستا أحسن استغلال "وضع الهجوم" ليعبر خط النهاية أولًا، فيما حسم إيفانز المركز الثاني ليكمل ثنائية جاغوار، بينما انتزع فيرلاين المركز الثالث بعد تجاوزه تيكتوم عند المنعطف الأخير.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س النقاط الانسحاب
1 Portugal أ. فيليكس دا كوستا جاغوار ريسينغ 13 23

38:26.706

   141.2 25  
2 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 23

+0.386

38:27.092

 0.386 141.2 18  
3 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94 23

+0.799

38:27.505

 0.413 141.2 15  
4 United Kingdom د. تيكتوم Cupra Kiro 33 23

+0.985

38:27.691

 0.186 141.2 12  
5 Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 23

+1.570

38:28.276

 0.585 141.1 10  
6 Switzerland س. بويمي فيرجن ريسينغ 16 23

+1.922

38:28.628

 0.352 141.1 8  
7 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 27 23

+3.760

38:30.466

 1.838 141.0 6  
8 Switzerland ن. مولر فريق بورشه 51 23

+3.884

38:30.590

 0.124 141.0 4  
9
P. Martí Cupra Kiro
 3 23

+4.117

38:30.823

 0.233 141.0 2  
10 Sweden ج. إريكسون فيرجن ريسينغ 14 23

+6.576

38:33.282

 2.459 140.8 1  
11 France ن. ناتو نيسان إي.دامس 23 23

+7.182

38:33.888

 0.606 140.8    
12 Brazil ل. دي غراسي LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 23

+10.216

38:36.922

 3.034 140.6    
13 Germany م. غونتر دراغون ريسينغ 7 23

+15.686

38:42.392

 5.470 140.3    
14 France ج. فيرن Citroën Racing 25 23

+16.345

38:43.051

 0.659 140.2    
15 Brazil ف. دروغوفيتش Andretti Formula E 28 23

+26.016

38:52.722

 9.671 139.6    
16 United Kingdom أ. رولاند نيسان إي.دامس 1 23

+26.917

38:53.623

 0.901 139.6    
17 New Zealand ن. كاسيدي Citroën Racing 37 23

+29.372

38:56.078

 2.455 139.4    
18 Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21 23

+53.664

39:20.370

 24.292 138.0    
19 United Kingdom ت. بارنارد دراغون ريسينغ 77 23

+55.751

39:22.457

 2.087 137.9    
20 Barbados ز. مالوني LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 23

+55.889

39:22.595

 0.138 137.9    
أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فورمولا إي
FE فورمولا إي
جولة مدريد
فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1