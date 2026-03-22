فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

انضم زميله ميتش إيفانز إليه على منصة التتويج في المركز الثاني، بينما أكمل سائق بورشه باسكال فيرلاين المراكز الثلاثة الأولى بعد صراع متأخر مع دان تيكتوم.

وعند الانطلاق، حافظ نيك كاسيدي على الصدارة على متن سيارته سيتروين، متقدمًا على نيك دي فريز ودا كوستا. وخلفهم، شهدت المراكز الأخرى العديد من التجاوزات، حيث تقدم فيرلاين من المركز السادس إلى الرابع، بينما حقق تيكتوم أفضل انطلاقة بصعوده من التاسع إلى الخامس.

لكن الهدوء في المقدمة لم يدم طويلًا، إذ حاول دي فريز، الذي كان قد تراجع عدة مراكز، تجاوز فيرلاين بحركة مفرطة في الطموح، لينتهي به الأمر بالاصطدام بمؤخرة سيارة بورشه، ما أدى إلى كسر جناحه الأمامي وتراجعه إلى مؤخرة الترتيب، إلى جانب تلقيه عقوبة خمس ثوانٍ.

وفي الأثناء، واصل تيكتوم تقدمه اللافت ليصل إلى المركز الثاني بعد تجاوزه فيرلاين، الذي حافظ بدوره على وتيرة قوية رغم الحادث، ليستعيد لاحقًا مركزه. وفي المقدمة، لم يتمكن كاسيدي من توسيع الفارق، لكنه تمسك بالصدارة.

وكان فيليبي دروغوفيتش أول من فعّل "وضع الهجوم" من مؤخرة الترتيب، وتمكن خلال بضع لفات من تجاوز جميع منافسيه ليتصدر السباق في اللفة الثامنة من أصل 23.

كما استخدم بيبي مارتي وضع الهجوم لاحقًا وقدم عودة قوية على أرضه، ليتصدر السباق مؤقتًا، رغم إدراكه أنّه قد يفقد المركز لاحقًا مع تراجع دروغوفيتش التدريجي. وفي مرحلة ما، تصدرت سيارتا كوبرا كيرو الترتيب بعد تجاوز تيكتوم لكاسيدي.

وفي اللفة 12، بدأت توقفات "Pit Boost" من مؤخرة الشبكة، حيث تقدم لوكاس دي غراسي إلى الصدارة مستفيدًا من وضع الهجوم، قبل أن يدخل إلى الحظيرة سريعًا، ليعيد الصدارة إلى مارتي.

وفي اللفة 14، دخل السائقون الخمسة الأوائل (مارتي، كاسيدي، جيك دينيس، نيكو مولر، وجويل إريكسون) إلى الحظيرة تباعًا، ما منح الصدارة مؤقتًا لكل من إيفانز وأوليفر رولاند بانتظار توقفاتهما.

وبعد اكتمال جميع التوقفات، دار صراع قوي على الصدارة بين ماكسيميليان غونتر ودا كوستا، حيث انتزع غونتر المركز الأول، فيما كان فيرلاين خلفهما في المركز الثالث.

ومع تقلص عدد اللفات، اشتدت المنافسة في المقدمة، وبدأ السائقون الذين لم يفعلوا "وضع الهجوم" باستخدامه في اللفة 17، ما أدى إلى تغييرات مستمرة داخل المراكز العشرة الأولى.

وتمكن دا كوستا من استعادة الصدارة، واستغل الفرصة لتفعيل "وضع الهجوم" والدفاع عن مركزه، بينما صعد سيباستيان بويمي إلى المركز الثاني، متقدمًا على مولر وفيرلاين وكاسيدي وتيكتوم وإيدواردو مورتارا وإيفانز ونورمان ناتو.

وفي اللفات الأخيرة، كانت المعارك في الصدارة محتدمة، لكن دا كوستا أحسن استغلال "وضع الهجوم" ليعبر خط النهاية أولًا، فيما حسم إيفانز المركز الثاني ليكمل ثنائية جاغوار، بينما انتزع فيرلاين المركز الثالث بعد تجاوزه تيكتوم عند المنعطف الأخير.