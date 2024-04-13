فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه
أحرز أنطونيو فيلكس دا كوستا الفوز الأول له في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي من بوابة أولى جولات السلسلة في ميزانو بعد تجاوز متأخّر على أوليفر رولاند في سباق شهد إثارة كبيرة ولم يخلُ من الفوضى كذلك.
اليستر ستالي / صور لات
تقدّم سائق بورشه إلى صدارة السباق قبل 3 لفات من النهاية بعد تجاوز على رولاند بالتوجه إلى المنعطف الخامس - الحركة التي كانت حاسمة في توقيتها حيث أحرز الفوز بفارق أقل من نصف ثانية والأول له منذ سباق كايب تاون الموسم الماضي.
وبالعودة إلى مجريات السباق، فكما كان متوقعًا من أول سباق على حلبة ميزانو، لم يرغب العديد من السائقين في التواجد على الصدارة على المقاطع المستقيمة الطويلة، ليشهد الحدث تجاوزات لا نهائية.
وعلى الفور ومنذ البداية بدا نمط السباق واضحًا، حيث تقدم سيباستيان بويمي سائق إنفيجن من المركز الثامن إلى الصدارة بالوصول إلى منتصف اللفة الأولى، حيث تناوب نصف السائقين تقريبًا على الصدارة في مرحلة ما.
وشهد السباق تبعات لتلك المنافسات القريبة، حيث حصلت بعض الحوادث التي كانت حاسمة في معركة البطولة، مع توقّف كل من متصدر الترتيب العام باسكال فيرلاين ونيك كاسيدس لتغيير الجناح الأمامي على سيارتيهما إثر حادثتيهما مع جان-إريك فيرن الذي تلقى عقوبة 5 ثوان.
هذا وكان سام بيرد أول سائق يستعين بتفعيلّي وضع الهجوم لديه بحلول اللفة الثامنة، حيث تقدم إلى الصدارة قبل منتصف السباق قبل أن يعزّز من وتيرته أكثر.
جان-إريك فيرن، نيك كاسيدي وأنطونيو فيلكس دا كوستا في سباق ميزانو للفورمولا إي
الصورة من قبل: Alastair Staley / Motorsport Images
لكن وبعد 8 لفات، عانى سائق مكلارين من انثقاب على إطاراه الخلفي الأيسر ليتراجع في الترتيب، قبل انسحابه في النهاية.
ومع بقاء أقل من 6 لفات على النهاية، بدأ دا كوستا الذي كان في الصدارة بالدفاع عن مركزه بالتوجه إلى المنعطفين الأول والـ 8/9 المزدوج، قبل أن ينجح رولاند بتجاوزه من الجهة الخارجية في اللفة التالية عند المنعطف الأول.
فيما بدأ فيرن خلف ثنائي الصدارة في الدفاع بشراسة عن مركزه أمام حامل اللقب جايك دينيس، ما سمح لرولاند ودا كوستا بالابتعاد في الأمام خلال اللفات الأخيرة.
وبالرُغم من إخفاقه في إحراز الفوز من جديد، لكن منصة التتويج الرابعة لرولاند وضعته في صدارة الترتيب للسائقين برصيد 73 نقطة مع تقدم دينيس إلى الوصافة بفارق 5 نقاط، وذلك بعدما ورث المركز الثالث إثر تطبيق عقوبة الـ 5 ثوان على فيرن.
وقد استفاد ماكسيمليان غونتر من تلك العقوبة كذلك ليتقدم إلى المركز الرابع رفقة ثنائي "إي آر تي" دان تيكتوم وسيرجيو سيتي كامارا اللذين حلا بالمركزين الخامس والسابع تواليًا، فيما توسطهما ميتش إيفانز.
فيرن تراجع إثر العقوبة إلى المركز الثامن أمام نورمان ناتو وستوفيل فاندورن اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|28
|
40:04.766
|2
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|22
|28
|
+0.410
40:05.176
|0.410
|3
|ج. دينيس أندريتي
|1
|28
|
+3.413
40:08.179
|3.003
|4
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|28
|
+4.198
40:08.964
|0.785
|5
| د. تيكتوم إي آر تي
|33
|28
|
+4.964
40:09.730
|0.766
|6
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|28
|
+6.083
40:10.849
|1.119
|7
|س. كامارا ERT Formula E Team
|3
|28
|
+7.936
40:12.702
|1.853
|8
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|28
|
+7.969
40:12.735
|0.033
|9
|ن. ناتو أندريتي
|17
|28
|
+7.998
40:12.764
|0.029
|10
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|28
|
+8.049
40:12.815
|0.051
|11
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|28
|
+8.178
40:12.944
|0.129
|12
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|28
|
+8.377
40:13.143
|0.199
|13
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|28
|
+8.721
40:13.487
|0.344
|14
|س. بويمي فيرجن ريسينغ
|16
|28
|
+13.857
40:18.623
|5.136
|15
|ج. هيوز مكلارين
|5
|28
|
+14.115
40:18.881
|0.258
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