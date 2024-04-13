جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا إي جولة ميزانو
تقرير السباق

فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه

أحرز أنطونيو فيلكس دا كوستا الفوز الأول له في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي من بوابة أولى جولات السلسلة في ميزانو بعد تجاوز متأخّر على أوليفر رولاند في سباق شهد إثارة كبيرة ولم يخلُ من الفوضى كذلك.

أنطونيو فيلكس دا كوستا، بورشه

اليستر ستالي / صور لات

تقدّم سائق بورشه إلى صدارة السباق قبل 3 لفات من النهاية بعد تجاوز على رولاند بالتوجه إلى المنعطف الخامس - الحركة التي كانت حاسمة في توقيتها حيث أحرز الفوز بفارق أقل من نصف ثانية والأول له منذ سباق كايب تاون الموسم الماضي.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فكما كان متوقعًا من أول سباق على حلبة ميزانو، لم يرغب العديد من السائقين في التواجد على الصدارة على المقاطع المستقيمة الطويلة، ليشهد الحدث تجاوزات لا نهائية.

وعلى الفور ومنذ البداية بدا نمط السباق واضحًا، حيث تقدم سيباستيان بويمي سائق إنفيجن من المركز الثامن إلى الصدارة بالوصول إلى منتصف اللفة الأولى، حيث تناوب نصف السائقين تقريبًا على الصدارة في مرحلة ما.

وشهد السباق تبعات لتلك المنافسات القريبة، حيث حصلت بعض الحوادث التي كانت حاسمة في معركة البطولة، مع توقّف كل من متصدر الترتيب العام باسكال فيرلاين ونيك كاسيدس لتغيير الجناح الأمامي على سيارتيهما إثر حادثتيهما مع جان-إريك فيرن الذي تلقى عقوبة 5 ثوان.

هذا وكان سام بيرد أول سائق يستعين بتفعيلّي وضع الهجوم لديه بحلول اللفة الثامنة، حيث تقدم إلى الصدارة قبل منتصف السباق قبل أن يعزّز من وتيرته أكثر.

جان-إريك فيرن، نيك كاسيدي وأنطونيو فيلكس دا كوستا في سباق ميزانو للفورمولا إي

جان-إريك فيرن، نيك كاسيدي وأنطونيو فيلكس دا كوستا في سباق ميزانو للفورمولا إي

الصورة من قبل: Alastair Staley / Motorsport Images

لكن وبعد 8 لفات، عانى سائق مكلارين من انثقاب على إطاراه الخلفي الأيسر ليتراجع في الترتيب، قبل انسحابه في النهاية.

ومع بقاء أقل من 6 لفات على النهاية، بدأ دا كوستا الذي كان في الصدارة بالدفاع عن مركزه بالتوجه إلى المنعطفين الأول والـ 8/9 المزدوج، قبل أن ينجح رولاند بتجاوزه من الجهة الخارجية في اللفة التالية عند المنعطف الأول.

فيما بدأ فيرن خلف ثنائي الصدارة في الدفاع بشراسة عن مركزه أمام حامل اللقب جايك دينيس، ما سمح لرولاند ودا كوستا بالابتعاد في الأمام خلال اللفات الأخيرة.

وبالرُغم من إخفاقه في إحراز الفوز من جديد، لكن منصة التتويج الرابعة لرولاند وضعته في صدارة الترتيب للسائقين برصيد 73 نقطة مع تقدم دينيس إلى الوصافة بفارق 5 نقاط، وذلك بعدما ورث المركز الثالث إثر تطبيق عقوبة الـ 5 ثوان على فيرن.

وقد استفاد ماكسيمليان غونتر من تلك العقوبة كذلك ليتقدم إلى المركز الرابع رفقة ثنائي "إي آر تي" دان تيكتوم وسيرجيو سيتي كامارا اللذين حلا بالمركزين الخامس والسابع تواليًا، فيما توسطهما ميتش إيفانز.

فيرن تراجع إثر العقوبة إلى المركز الثامن أمام نورمان ناتو وستوفيل فاندورن اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13 28

40:04.766

      
2 أ. رولاند نيسان إي.دامس 22 28

+0.410

40:05.176

 0.410    
3 ج. دينيس أندريتي 1 28

+3.413

40:08.179

 3.003    
4 م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7 28

+4.198

40:08.964

 0.785    
5 د. تيكتوم إي آر تي
 		33 28

+4.964

40:09.730

 0.766    
6 م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 28

+6.083

40:10.849

 1.119    
7 س. كامارا ERT Formula E Team 3 28

+7.936

40:12.702

 1.853    
8 ج. فيرن دراغون ريسينغ 25 28

+7.969

40:12.735

 0.033    
9 ن. ناتو أندريتي 17 28

+7.998

40:12.764

 0.029    
10 س. فاندورن دراغون ريسينغ 2 28

+8.049

40:12.815

 0.051    
11 س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23 28

+8.178

40:12.944

 0.129    
12 ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11 28

+8.377

40:13.143

 0.199    
13 ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51 28

+8.721

40:13.487

 0.344    
14 س. بويمي فيرجن ريسينغ 16 28

+13.857

40:18.623

 5.136    
15 ج. هيوز مكلارين 5 28

+14.115

40:18.881

 0.258

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق فورمولا إي: إيفانز يمنح جاغوار قطب الانطلاق الأول في ميزانو

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
أنطونيو فيليكس دا كوستا
More from
أنطونيو فيليكس دا كوستا
فورمولا إي: دا كوستا يلقى اللوم على قيادة تيكتوم "العدائية" في سباق الدرعية الافتتاحي

فورمولا إي: دا كوستا يلقى اللوم على قيادة تيكتوم "العدائية" في سباق الدرعية الافتتاحي

فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 1
فورمولا إي: دا كوستا يلقى اللوم على قيادة تيكتوم "العدائية" في سباق الدرعية الافتتاحي
دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

دبليو إي سي
ألغارف
دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة
فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو

فورمولا إي
جائزة موناكو
فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو
فريق بورشه
More from
فريق بورشه
فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

فورمولا إي
جائزة بويبلا 2
فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"
لوتيرر: من الصعب تكرار نجاح "إل إم بي1" خلال موسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

لوتيرر: من الصعب تكرار نجاح "إل إم بي1" خلال موسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

فورمولا إي
لوتيرر: من الصعب تكرار نجاح "إل إم بي1" خلال موسم بورشه الثاني في الفورمولا إي
بورشه تبدأ العمل على أولى الخطوات التطويرية لسيارتها للفورمولا إي

بورشه تبدأ العمل على أولى الخطوات التطويرية لسيارتها للفورمولا إي

فورمولا إي
بورشه تبدأ العمل على أولى الخطوات التطويرية لسيارتها للفورمولا إي

أحدث الأخبار

فورمولا إي: دا كوستا يفقد فوزه في ميزانو بعد خرق تقني

فورمولا إي: دا كوستا يفقد فوزه في ميزانو بعد خرق تقني

FE فورمولا إي
جولة ميزانو
فورمولا إي: دا كوستا يفقد فوزه في ميزانو بعد خرق تقني
موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي مجدّدًا ويضمن قطب الانطلاق الأوّل في أوستن

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي مجدّدًا ويضمن قطب الانطلاق الأوّل في أوستن

MGP موتو جي بي
جولة الأمريكيتين
موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي مجدّدًا ويضمن قطب الانطلاق الأوّل في أوستن
فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه

فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه

FE فورمولا إي
جولة ميزانو
فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه
هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد

هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط