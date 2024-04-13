فورمولا إي: دا كوستا يفقد فوزه في ميزانو بعد خرق تقني

أحرز البرتغالي فوزه الأوّل هذا الموسم اليوم السبت في ميزانو، لكنّ الفحوصات التقنيّة التي يُجريها مراقبو "فيا" أسفرت عن شطب نتيجة سائق بورشه.

وجاء في بيان "فيا": "أظهرت الفحوصات التقنيّة بعد السباق أنّ النابض المخمّد لدواسة تسارع السيارة 13 لم يكن ممتثلًا لواحد من الخيارات الثلاثة المتاحة ضمن فهرس سيارة الجيل الثالث".

وأضاف: "قال مدير الفريق وممثّل المُصنّع أنّهم لم يقوموا بتغيير نابض مخمّد دوّاسة التسارع منذ بداية الموسم 9. وقبل مدير الفريق بأنّ ذلك المكوّن المختوم، مثلما يظهر في الوثيقة المرفقة ضمن التقرير التقني 13، قد تمّ تركيبه على السيارة 13 وختمه في حضور كبير ميكانيكيي الفريق".

وأردف: "أكّد ممثّلو شركة سبارك (مزوّدة السيارات) أنّ هذا المكوّن كان مدرجًا في قائمة مكوّنات سيارات الجيل الثاني وليس الثالث الحالي".

وكان دا كوستا قد عانى من بداية متعثّرة لموسم 2024، حيث فشل في تحقيق أيّة نقاط خلال السباقات الثلاثة الافتتاحيّة قبل أن يتواجد ضمن مراكز النقاط في ساو باولو وطوكيو.

وكان مقعده في فريق بورشه مهدّدًا هذا الأسبوع بعد أن كشف الصانع الألماني أنّ نيكو مولر سائق آبت قد خاض تجارب معه كبديلٍ محتملٍ لدا كوستا العام المقبل.

وكان البرتغالي قد قال بعد السباق قبل شطب نتيجته أنّ هذا الفوز "جاء في الوقت المناسب" وقد أزاح بعض الضغط عنه.

ونتيجة لهذه المستجدّات فقد ورث رولاند الفوز، ليكون فوزه الأوّل منذ سباق برلين 2020.

وتقدّم حامل اللقب جايك دينيس إلى المركز الثاني، بينما تقدّم ماكسيميليان غونتر إلى آخر مراكز منصّة التتويج.