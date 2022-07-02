فورمولا إي: دا كوستا يُطيح بمورتارا وينطلق أوّلًا في مراكش

عرفت المجموعة الأولى أداءً متقاربًا جدًا في ظلّة تغطية أقلّ من ثلاثة أعشارٍ من الثانية للتسعة الأوائل. وانتهت منافسات المجموعة بعبور إدواردو مورتارا في الصدارة بـ 1:18.386 دقيقة، وذلك رفقة نيك كاسيدي، وجايك دينيس وأوليفر أسكيو.

في المقابل واجه أندريه لوتيرر وستوفيل فاندورن تصفيات مخيّبة بخروجهما المبكّر وفي مركزين متأخّرين.

كما تكرّر سيناريو مشابه في المجموعة الثانية، وتواصلت متاعب مرسيدس بخروج سائقها الآخر نيك دي فريز.

وتمكّن أنطونيو فيليكس دا كوستا من التواجد في صدارة المجموعة بـ 1:18.150 دقيقة ليعبر رفقة جون إريك فيرن وباسكال فيرلاين وميتش إيفانز.

وجمع ربع النهائيّ الأوّل بين إيفانز ومورتارا، لكنّ الأخير حلّق بشكلٍ خيالي مقدّمًا أسرع لفّة بشكلٍ مثير 1:17.002 دقيقة.

لكنّ رُبع النهائيّ الثاني كان أكثر تقاربًا بكثير بين فيرلاين وكاسيدي، لكنّ فيرلاين ضغط بقوّة وكاد أن يحتكّ بجدار الإطارات أصلًا، وتمكّن الألماني من ضمان عبوره إلى نصف النهائي.

أمّا ربع النهائيّ الثالث فقد عرف تفوّق فيرن على دينيس، حيث حقّق سائق دي اس تيتشيتاه الزمن الأسرع حتى تلك المرحلة بعد أصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 77 ثانية.

من جانبه حسم دا كوستا رُبع النهائيّ الأخير بعد تفوّقه على أسكيو.

لكنّ نصف النهائيّ الأوّل كان ناريًا في ظلّ تقاربٍ شديد بين فيرلاين ومورتارا في معظم اللفّة، لكنّ مورتارا حسم المعركة لصالحه في المقطع الأخير من الحلبة ليعبر إلى النهائي.

ولم يكن نصف النهائيّ الثاني أقلّ شراسة بين ثنائيّ دي اس تيشيتاه، لكنّ دا كوستا تفوّق على زميله بـ 0.024 ثانية ليضرب موعدًا مع مورتارا في النهائي.

وكانت منافسة النهائيّ عند الموعد، وذلك في ظلّ أداء قوي من السائقين، لكنّ دا كوستا حسم المعركة لصالحه مُحرزًا قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى هذا الموسم.

وسينطلق مورتارار ثانيًا، بينما سيجمع الصفّ الثاني كلًا من فيرن وفيرلاين.

أمّا المركز الخامس فسيكون من نصيب دينيس الذي سينطلق أمام إيفانز وأسكيو.

وسيتواجد كاسيدي على الخانة الثامنة على شبكة الانطلاق أمام دي فريز، بينما سيُكمل لوكاس دي غراسي ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق: