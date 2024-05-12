فورمولا إي: دا كوستا يضمن الفوز على أرض بورشه بعد تغلّبه على كاسيدي

أحرز البرتغالي انتصاره الثاني على المسار هذا الموسم في ألمانيا، وذلك بعد فوزه بسباق ميزانو كذلك قبل شطب نتيجته لاحقًا بسبب خرقٍ تقني، وذلك بعد أن تصدّر معظم السباق.

وحلّ كاسيدي، الذي حقّق الفوز في السباق الافتتاحي في مطار تمبلهوف أمسٍ السبت، ثانيًا اليوم الأحد إثر تقدّمه على أوليفر رولاند سائق نيسان مع تبقي لفتين على النهاية.

وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد حافظ جايك دينيس صاحب قطب الانطلاق الأوّل على الصدارة عند الانطلاقة لكنّه خسر الصدارة لصالح كاسيدي بعد ذلك.

وأقدم كاسيدي على التفعيل الأوّل لوضع الهجوم، الذي كانت مدّته الإجماليّة 4 دقائق للسباق الثاني، وذلك في ظلّ اتّباع جميع السائقين الآخرين خارج العشرة الأوائل لذات الاستراتيجيّة.

وحافظت سيارات بورشه، وجاغوار، وأندريتي على مراكز الصدارة في المراحل التالية.

وتعرّض ماكسيميليان غونتر لحادث جديد في اللفّة الـ 11 بعد اصطدم بالجدار في المنعطف الثاني.

وبالرغم من عودة غونتر إلى الحلبة قبل انسحابه بعد ذلك، فإنّ إدارة السباق استعانت بسيارة الأمان لثلاث لفّات.

وأقدم كاسيدي على محاولة للتقدّم إلى الصدارة بعد ذلك بلفّتين، وذلك على إثر تجاوزه لإيفانز وفيرلاين قبل أن يتمكّن من تجاوز دا كوستا في المنعطف الأوّل من اللفّة التالية.

وحافظ النيوزيلندي على مركزه قبل أن يعود دا كوستا لاستعادة المركز الأوّل في اللفّة الـ 21 ويُحافظ عليها لفترة طويلة من عمر السباق.

وخسرها البرتغالي لصالح ميتش إيفانز فقط الذي كان من بين آخر السائقين الذين يُفعّلون وضع الهجوم الأخير.

في الأثناء ابتعد دا كوستا في الأمام ليُحقّق الفوز بأفضليّة 0.691 ثانية أمام كاسيدي، بينما حلّ رولاند ثالثًا.

وخسر إيفانز فرصة منصّة التتويج بعد أن عبر المنعطف السادس بشكلٍ واسع ما سمح لفيرلاين ودينيس بالتقدّم عليه.