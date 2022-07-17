فورمولا إي: دا كوستا يصد هجمات فاندورن ويفوز بسباقه الأول في هذا الموسم في نيويورك

حافظ سائق دي اس تيتشتاه على تقدمه أمام فاندورن في المراحل الختامية من السباق، وساهم في ذلك سلسلة الأعلام الصفراء التي حدّت من فرص البلجيكي على القيام بتجاوز متأخر.

وكانت حادثة عند المنعطف السادس في اللفة ما قبل الأخيرة والتي تضمنت جان-إريك فيرن، لوكاس دي غراسي وأوليفر أسكيو قد تركت سائق أندريتي متوقفًا عند مخرج المنعطف ودي غراسي كذلك في مقطع متقدم عند مخرج المنعطف العاشر، ما حدّ من مناطق التجاوز المتاحة لفاندورن.

وبالرُغم من تراجع مستويات الطاقة لديه بالمقارنة مع فاندورن، تمكن دا كوستا من حصد فوزه وفوز فريقه الأول هذا الموسم.

وكان دا كوستا قد قدم انطلاقة جيدة من المركز الأول محافظًا على تقدمه رغم الضغط من المنطلق ثانيًا أليكسندر سيمز، لكن سائق ماهيندار كان منشغلًا أكثر بالسيارات خلفه ولذلك حاول فقط البقاء في نطاق السائق البرتغالي.

فيما حاول فاندورن سائق مرسيدس البقاء مع ثنائي الصدارة رفقة زميله نيك دي فريز، لكن ومع خسارته الوقت لصالح دا كوستا، وجد سيمز نفسه تحت ضغط كبير من فاندورن الذي تمكن بعد عدة محاولات من تجاوزه في اللفة 22.

ورغم المحاولات للاقتراب وتجاوز دا كوستا، أخفق فاندورن في ذلك ولا سيما بعد الحادثة المتأخرة التي حدّت من فرصه.

المركز الثالث ف السباق ذهب إلى ميتش إيفانز أمام فاندورن الذي سجل أفضل نتيجة له في الموسم إلى الآن.

سام بيرد حل خامسًا بعد انطلاقه من المركز الـ 16، حيث نجح بالإبقاء على روبن فرينز خلفه، فيما أكمل دي فريز، جايك دينيس، أندريه لوتيرر وإدواردو مورتارا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: