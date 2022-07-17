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فورمولا إي / جائزة نيويورك 2 تقرير السباق

فورمولا إي: دا كوستا يصد هجمات فاندورن ويفوز بسباقه الأول في هذا الموسم في نيويورك

تمكن أنطونيو فيلكس دا كوستا من ترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز افتتاحي له في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي من بوابة السباق الثاني لجولة نيويورك المزدوجة، وذلك بعد تفوقه على متصدر الترتيب الجديد ستوفيل فاندورن.

فورمولا إي: دا كوستا يصد هجمات فاندورن ويفوز بسباقه الأول في هذا الموسم في نيويورك

حافظ سائق دي اس تيتشتاه على تقدمه أمام فاندورن في المراحل الختامية من السباق، وساهم في ذلك سلسلة الأعلام الصفراء التي حدّت من فرص البلجيكي على القيام بتجاوز متأخر.

وكانت حادثة عند المنعطف السادس في اللفة ما قبل الأخيرة والتي تضمنت جان-إريك فيرن، لوكاس دي غراسي وأوليفر أسكيو قد تركت سائق أندريتي متوقفًا عند مخرج المنعطف ودي غراسي كذلك في مقطع متقدم عند مخرج المنعطف العاشر، ما حدّ من مناطق التجاوز المتاحة لفاندورن.

وبالرُغم من تراجع مستويات الطاقة لديه بالمقارنة مع فاندورن، تمكن دا كوستا من حصد فوزه وفوز فريقه الأول هذا الموسم.

وكان دا كوستا قد قدم انطلاقة جيدة من المركز الأول محافظًا على تقدمه رغم الضغط من المنطلق ثانيًا أليكسندر سيمز، لكن سائق ماهيندار كان منشغلًا أكثر بالسيارات خلفه ولذلك حاول فقط البقاء في نطاق السائق البرتغالي.

فيما حاول فاندورن سائق مرسيدس البقاء مع ثنائي الصدارة رفقة زميله نيك دي فريز، لكن ومع خسارته الوقت لصالح دا كوستا، وجد سيمز نفسه تحت ضغط كبير من فاندورن الذي تمكن بعد عدة محاولات من تجاوزه في اللفة 22.

ورغم المحاولات للاقتراب وتجاوز دا كوستا، أخفق فاندورن في ذلك ولا سيما بعد الحادثة المتأخرة التي حدّت من فرصه.

المركز الثالث ف السباق ذهب إلى ميتش إيفانز أمام فاندورن الذي سجل أفضل نتيجة له في الموسم إلى الآن.

سام بيرد حل خامسًا بعد انطلاقه من المركز الـ 16، حيث نجح بالإبقاء على روبن فرينز خلفه، فيما أكمل دي فريز، جايك دينيس، أندريه لوتيرر وإدواردو مورتارا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 39 46:55.511  
2   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 39 46:56.440 0.929
3   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 39 46:59.035 3.524
4   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 39 46:59.142 3.631
5   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 39 46:59.923 4.412
6   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 39 47:00.490 4.979
7   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 39 47:01.744 6.233
8   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 39 47:01.827 6.316
9   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 39 47:02.101 6.590
10   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 39 47:08.960 13.449
11   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 39 47:13.980 18.469
12   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 39 47:18.513 23.002
13   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 39 47:25.727 30.216
14   30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 39 47:28.187 32.676
15   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 39 47:28.766 33.255
16   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 39 47:35.210 39.699

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فورمولا إي: دا كوستا يصد هجمات فاندورن ويفوز بسباقه الأول في هذا الموسم في نيويورك

تمكن أنطونيو فيلكس دا كوستا من ترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز افتتاحي له في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي من بوابة السباق الثاني لجولة نيويورك المزدوجة، وذلك بعد تفوقه على متصدر الترتيب الجديد ستوفيل فاندورن.

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