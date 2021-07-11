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فورمولا إي / جائزة نيويورك 2 تقرير التجارب

فورمولا إي: دا كوستا يسجّل زمنًا قياسيًا ويتصدّر التجارب الحرة الثالثة في نيويورك

سجّل أنطونيو فيلكس دا كوستا حامل لقب الفورمولا إي زمنًا قياسيًا جديدًا ليتصدّر التجارب الحرة الختامية لجولة نيويورك.

فورمولا إي: دا كوستا يسجّل زمنًا قياسيًا ويتصدّر التجارب الحرة الثالثة في نيويورك

عانى سائق "دي اس تيتشيتاه" مع توازن السيارة لمعظم السباق الافتتاحي للجولة المزدوجة بالأمس، حيث أنهاه بالمركز الـ 12.

لكنّ مراجعة لإعدادات السياراة سمحت للبرتغالي بالتقدم إلى صدارة جدول الأزمنة قبل دقيقتين من نهاية الحصة.

وسجّل دا كوستا دقيقة و08.472 ثانية،  الزمن الأسرع بـ 0.9 ثانية من أفضل أزمنة الأمس.

وتمكن دا كوستا خلال محاولته المتأخّرة بمساعدة وضع الطاقة الكاملة البالغة 250 كيلوواط من التقدم بفارق 0.049 ثانية أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار.

في المركز الثالث جائ نيك كاسيدي المنطلق أولًا في سباق الأمس، حيث تأخّر سائق "إنفيجن ريسينغ" بـ 0.038 ثانية إضافية.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كانت الصدارة المبدئية من نصيب رينيه راست سائق آودي الذي سجلّ دقيقة و10.596 ثانية، قبل أن يُضيح به أليكسندر سيمز مع دقيقة و09.507 ثانية، والذي ظل أسرع زمن سجله مع إكماله 10 لفات فقط.

لكن دا كوستا وبعد تفعيله وضع الهجوم، تمكن من اعتلاء الصدارة لاحقًا، قبل أن يصبح زميله جان_إريك فيرن أول سائق في تاريخ حلبة شوارع بروكلين المحدثة يكسر حاجز الدقيقة و9 ثوانٍ، حيث سجّل دقيقة و08.988 ثانية، قبل أن يعود دا كوستا بوضع الطاقة الكاملة ليسجّل الزمن القياسي الأسرع.

روبن فرينز متصدر الترتيب حلّ رابعًا في الحصة أمام راست، فيما كان نورمان ناتو أفضل سائقي محرّك مرسيدس في المركز السادس.

المركز السابع كان من نصيب باسكال فيرلاين سائق بورشه وأليكس لين سائق ماهيندرا ريسينغ.

فيما أكمل دي غراسي وإدواردو مورتارا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 23 1:08.472  
2 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 23 1:08.521 0.049
3 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 20 1:08.559 0.087
4 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:08.565 0.093
5 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 20 1:08.597 0.125
6 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 23 1:08.630 0.158
7 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 23 1:08.643 0.171
8 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 21 1:08.671 0.199
9 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 23 1:08.732 0.260
10 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 22 1:08.744 0.272
11 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 28 1:08.747 0.275
12 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 26 1:08.755 0.283
13 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 27 1:08.917 0.445
14 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 21 1:08.950 0.478
15 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 12 1:08.958 0.486
16 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 23 1:08.990 0.518
17 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 30 1:08.993 0.521
18 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 20 1:09.122 0.650
19 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 17 1:09.141 0.669
20 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 18 1:09.180 0.708
21 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 22 1:09.227 0.755
22 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 26 1:09.243 0.771
23 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 18 1:09.300 0.828
24 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 10 1:09.507 1.035
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