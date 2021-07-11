فورمولا إي: دا كوستا يسجّل زمنًا قياسيًا ويتصدّر التجارب الحرة الثالثة في نيويورك

عانى سائق "دي اس تيتشيتاه" مع توازن السيارة لمعظم السباق الافتتاحي للجولة المزدوجة بالأمس، حيث أنهاه بالمركز الـ 12.

لكنّ مراجعة لإعدادات السياراة سمحت للبرتغالي بالتقدم إلى صدارة جدول الأزمنة قبل دقيقتين من نهاية الحصة.

وسجّل دا كوستا دقيقة و08.472 ثانية، الزمن الأسرع بـ 0.9 ثانية من أفضل أزمنة الأمس.

وتمكن دا كوستا خلال محاولته المتأخّرة بمساعدة وضع الطاقة الكاملة البالغة 250 كيلوواط من التقدم بفارق 0.049 ثانية أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار.

في المركز الثالث جائ نيك كاسيدي المنطلق أولًا في سباق الأمس، حيث تأخّر سائق "إنفيجن ريسينغ" بـ 0.038 ثانية إضافية.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كانت الصدارة المبدئية من نصيب رينيه راست سائق آودي الذي سجلّ دقيقة و10.596 ثانية، قبل أن يُضيح به أليكسندر سيمز مع دقيقة و09.507 ثانية، والذي ظل أسرع زمن سجله مع إكماله 10 لفات فقط.

لكن دا كوستا وبعد تفعيله وضع الهجوم، تمكن من اعتلاء الصدارة لاحقًا، قبل أن يصبح زميله جان_إريك فيرن أول سائق في تاريخ حلبة شوارع بروكلين المحدثة يكسر حاجز الدقيقة و9 ثوانٍ، حيث سجّل دقيقة و08.988 ثانية، قبل أن يعود دا كوستا بوضع الطاقة الكاملة ليسجّل الزمن القياسي الأسرع.

روبن فرينز متصدر الترتيب حلّ رابعًا في الحصة أمام راست، فيما كان نورمان ناتو أفضل سائقي محرّك مرسيدس في المركز السادس.

المركز السابع كان من نصيب باسكال فيرلاين سائق بورشه وأليكس لين سائق ماهيندرا ريسينغ.

فيما أكمل دي غراسي وإدواردو مورتارا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: