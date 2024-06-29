فورمولا إي: دا كوستا يرث الفوز في سباق بورتلاند الأول مستفيدًا من أخطاء كاسيدي وإيفانز

كان كاسيدي متصدر الترتيب في طريقه لتسجيل فوزه الثالث هذا الموسم ووضع إحدى يديه على اللقب على حلبة بورتلاند رايس واي الدولية.

لكن وفي اللفة ما قبل الأخيرة وبينما كان في الصدارة، أخطا كاسيدي وخرج عن المسار عند المنعطف العاشر قبل أن تنزلق سيارته وتلتف حول نفسها ليتراجع خارج مراكز النقاط.

في المقابل، تواجد إيفانز مباشرة خلف زميله وعبر خط النهاية أولًا على المسار، لكنه تلقى عقوبة 5 ثوان على إثر حادثة اصطدامه المبكرة مع جاك هيوز.

ما تسبب بتراجع إيفانز الذي انطلق أولًا إلى المركز الثامن في الترتيب النهائي، وأن يرث دا كوستا فوزًا آخر بعد انتصاره في جولة شنغهاي.

من جهة أخرى، سمح خطأ كاسيدي وإنهائه السباق بالمركز الـ 19 لغريمه باسكال فيرلاين بأن يقلّص فارق الـ 25 نقطة مع منافسه على اللقب.

لكن سائق بورشه فشل في أن يتواجد ضمن مجموعة الصدارة واكتفى في النهاية بالمركز العاشر.

روبن فيرنز أكمل السباق ثانيًا، بينما أكمل جان إريك فيرن مراكز منصة التتويج سائق دي اس بينسكي الذي شق طريقه من المركز الـ 14.

فيما أكمل إدواردو مورتارا، نيكو مولر وجايك دينيس الستة الأوائل.