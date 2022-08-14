فورمولا إي: دا كوستا يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الختامي لموسم 2022 وفاندورن رابعًا

ازدادت آمال ميتش إيفانز بتحقيق اللقب صعوبة بعد فشله في الوصول إلى المرحلة الإقصائيّة في التصفيات، حيث سينطلق من المركز الـ 13 وأمامه فارق 21 نقطة لقلبه من أجل الفوز باللقب.

وكانت معركة حامية قد جمعت بين دا كوستا ومورتارا في النهائيّ، إذ لم يفصل بينهما سوى 0.004 ثانية في نهاية المقطع الأوّل لصالح الثاني.

لكنّ دا كوستا أصبح متقدّمًا عليه بـ 0.024 ثانية بنهاية المقطع الثاني، لكنّ الخطّ المستقيم الخلفي كان حاسمًا حيث سمح للبرتغالي بالابتعاد عن غريمه وضمان قطب الانطلاق الأوّل.

وبالرجوع قليلًا إلى الوراء فقد تعيّن على دا كوستا التغلّب على روبن فرينز في رُبع النهائيّ ليُواجه جايك دينيس في نصف النهائي، وجمعتهما كذلك معركة حامية أخرى ولم تفصل بينه وبين البريطاني سوى 0.125 ثانية.

أمّا مورتارا فقد واجه دان تيكتوم في رُبع النهائي في ظلّ الحضور الأوّل للبريطاني وفريقه نيو في المرحلة الإقصائيّة.

في المقابل تبخّرت آمال جون إريك فيرن لبلوغ نصف النهائيّ مباشرة بعد أن أغلق مكابحه في المنعطف الأوّل وخسر أكثر من ثانية لصالح فاندورن الذي عبر لمنافسة مورتارا وخسر على يده في نصف النهائي.

وسينطلق البلجيكي ومتصدّر البطولة من المركز الثالث خلف دينيس سائق أندريتي.

أمّا المركز الخامس فسيكون من نصيب فرينز الذي سينطلق أمام لوكاس دي غراسي ودان تيكتوم، بينما سيُكمل فيرن، وماكسيميليان غونتر وسيرجيو سيتي كامارا ترتيب العشرة الأوائل.