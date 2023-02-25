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فورمولا إي / جائزة كايب تاون تقرير السباق

فورمولا إي: دا كوستا يحقق الفوز بسباق كايب تاون بعد تجاوز جريء على فيرن

تمكن أنطونيو فيلكس دا كوستا من إتمام تجاوز جريء جدًا على جان-إريك فيرن ليقتنص أولى انتصاراته في الفورمولا إي هذا الموسم ضمن سباق كايب تاون المثير.

فورمولا إي: دا كوستا يحقق الفوز بسباق كايب تاون بعد تجاوز جريء على فيرن

شق البرتغالي طريقه من المركز الـ 11 ليدخل ضمن معركة الفوز، حيث انتزع الصدارة من نيك كاسيدس في اللفة الـ 24 بتجاوز مثير من الجهة الخارجية على المنعطف الثامن السريع.

ومع صدارة كافية لاستخدام وضع الهجوم الثاني والأخير له، أخطأ دا كوستا واحدة من أماكن التفعيل الثلاثة وخسر جزءًا من أفضليته لفيرن الذي يلاحقه، ما بقاء دقيقة من طاقة الـ 350 كيلوواط لديه.

وبعد لفتين، عاد دا كوستا ونجح بتفعيل وضع الهجوم، لكن فيرن كان قد تمكن من الصدارة في محاولة لتسجيل فوزه الثاني.

لكن سائق بورشه لم يستسلم، وواصل ملاحقة فيرن في اللفات الأخيرة ليستعين بعامل السحب من أجل الحصول على مستوى طاقة متساو مع غريمه ويتمكن من إكمال تجاوز مطابق لما قام به مع كاسيدي في اللفة الأولى من الاثنتين الإضافيتين وينتزع الصدارة ويثير حماسة جمهور كايب تاون.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد تقدم دا كوستا وفيرن إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد حادثة ماكسيميليان غونتر في اللفة 21.

وانتزع كاسيدي الصدارة من فينيستراز المنطلق أولًا، قبل أن يأتي دا كوستا وفيرن ويتجاوزاه كذلك، حيث فتح ذلك الباب أمام دا كوستا لمواصلة شق طريقه نحو تجاوز كاسيدي إلى الصدارة ومن ثم خوض تلك المعركة الجنونية مع فيرن نحو الفوز.

وقد أكمل كاسيدي مراكز منصة التتويج مستفيدًا من حادثة فينيستراز في اللفة الأخيرة، ليصعد منصة التتويج للمرة الثانية.

المركز الرابع ذهب إلى رينيه راست أمام سيباستيان بويمي ودان تيكتوم، فيما أكمل ستوفيل فاندورن، نورمان ناتو، أندريه لوتيرر وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 32 42:25.403  
2   25 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ 32 42:25.684 0.281
3   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 32 42:27.211 1.808
4   58 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين 32 42:27.611 2.208
5   16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 32 42:28.059 2.656
6   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 32 42:28.612 3.209
7   1 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ 32 42:29.613 4.210
8   17 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس 32 42:33.985 8.582
9   36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 32 42:34.158 8.755
10   5 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين 32 42:35.878 10.475
11   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 32 42:39.586 14.183
12   3 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو 32 42:40.317 14.914
13   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 32 43:04.249 38.846
14   23 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس 32 43:13.016 47.613
  dnf 7 Germany ماكسيميليان غونتر Monaco مازيراتي ريسينغ 20 27:23.495 12 Laps
  dnf 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco مازيراتي ريسينغ 1 1:33.486 31 Laps
  dnf 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 0    

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فورمولا إي: فينيستراز يحرز قطب الانطلاق الأول وانسحاب ماهيندرا وآبت من جائزة كايب تاون

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