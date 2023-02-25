فورمولا إي: دا كوستا يحقق الفوز بسباق كايب تاون بعد تجاوز جريء على فيرن

شق البرتغالي طريقه من المركز الـ 11 ليدخل ضمن معركة الفوز، حيث انتزع الصدارة من نيك كاسيدس في اللفة الـ 24 بتجاوز مثير من الجهة الخارجية على المنعطف الثامن السريع.

ومع صدارة كافية لاستخدام وضع الهجوم الثاني والأخير له، أخطأ دا كوستا واحدة من أماكن التفعيل الثلاثة وخسر جزءًا من أفضليته لفيرن الذي يلاحقه، ما بقاء دقيقة من طاقة الـ 350 كيلوواط لديه.

وبعد لفتين، عاد دا كوستا ونجح بتفعيل وضع الهجوم، لكن فيرن كان قد تمكن من الصدارة في محاولة لتسجيل فوزه الثاني.

لكن سائق بورشه لم يستسلم، وواصل ملاحقة فيرن في اللفات الأخيرة ليستعين بعامل السحب من أجل الحصول على مستوى طاقة متساو مع غريمه ويتمكن من إكمال تجاوز مطابق لما قام به مع كاسيدي في اللفة الأولى من الاثنتين الإضافيتين وينتزع الصدارة ويثير حماسة جمهور كايب تاون.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد تقدم دا كوستا وفيرن إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد حادثة ماكسيميليان غونتر في اللفة 21.

وانتزع كاسيدي الصدارة من فينيستراز المنطلق أولًا، قبل أن يأتي دا كوستا وفيرن ويتجاوزاه كذلك، حيث فتح ذلك الباب أمام دا كوستا لمواصلة شق طريقه نحو تجاوز كاسيدي إلى الصدارة ومن ثم خوض تلك المعركة الجنونية مع فيرن نحو الفوز.

وقد أكمل كاسيدي مراكز منصة التتويج مستفيدًا من حادثة فينيستراز في اللفة الأخيرة، ليصعد منصة التتويج للمرة الثانية.

المركز الرابع ذهب إلى رينيه راست أمام سيباستيان بويمي ودان تيكتوم، فيما أكمل ستوفيل فاندورن، نورمان ناتو، أندريه لوتيرر وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: