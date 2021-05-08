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فورمولا إي / جائزة موناكو تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دا كوستا يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو و0.059 ثانية تفصل أول أربعة سائقين

أهدى أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل لقب بطولة الفورمولا إي، فريقه دي.أس تيتشيتا، قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو، في حصة تصفيات اشتعلت فيها المنافسة على أشدها، بفارق أقل من 6 أجزاء من المئة من الثانية فصلت أول أربعة سائقين.

فورمولا إي: دا كوستا يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو و0.059 ثانية تفصل أول أربعة سائقين

نجح البرتغالي بالوصول إلى "سوبر بول" قبل أن يحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.012 ثانية فقط.

أما روبن فرينز فكان صاحب مركز الانطلاق الثاني، حيث خرج أخيراً في "سوبر بول" وكان الفارق بينه وبين المتصدر 0.02 ثانية فقط في المقطع الأول، لكنه خسر عُشراً كاملاً في المقطع الثاني قبل أن يتعافى بالمقطع الأخير، ليحجز موقعه على صف الانطلاق الأول خلف دا كوستا.

وتفوق فرينز على ميتش إيفانز سائق جاغوار بفارق 0.001 ثانية، بينما جون-إريك فيرن سائق سيارة دي.أس تيتشيتا الثانية، فقد أحرز المركز الرابع، وبفارق 0.059 ثانية فقط عن زميله.

المركز الخامس كان من نصيب ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو وأمام أوليفر رولاند سائق نيسان.

نيك كاسيدي سائق إنفيجن فيرجن تأهل سادساً خلف البريطاني، أما باسكال فيرلاين فقد أحرز المركز السابع.

بينما أكمل أليكس لين سائق ماهيندرا ونورمان ناتو سائق فانتوري ترتيب المراكز العشرة الأولى، لكن الأخير يحمل عقوبة التراجع مركزين على شبكة الانطلاق بسبب تسببه بالعلم الأحمر في التجارب الحرة الثانية.

خلفه أكمل رينيه راست سائق أودي التصفيات بالمركز 11.

وكان العلم الأحمر قد رفع خلال فترة المجموعة الرابعة في التصفيات عندما خسر سيرجيو سيتي كامارا السيطرة على سيارته دراغون بينسكي.

وتوقف التصفيات كان يعني أنّ سيباستيان بويمي وتوم بلومكفيست أُجبرا على التخلي عن لفتيهما السريعتين، وبالرغم من خروجهما لاحقاً لكن الإطارات لم تسمح لهما بتسجيل زمنين سريعين.

يشار إلى أن نيك دي فريز متصدر الترتيب الحالي سينطلق من المركز 23 بعد أن صدم إطاره بمطبّ أدى إلى خروجها عن وضع الطاقة القصوى، واستغراقه 30 ثانية أخرى لإعادتها إليه مجدداً، لذا كان الأبطأ بين المشاركين وسينطلق أمام سيتي كامارا.

نتيجة التصفيات

المركز # السائق الفريق
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه
2 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
3 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
4 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه
5 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت
6 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس
7 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
8 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
9 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ
10 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري
11 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت
12 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
13 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
14 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
15 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
16 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
17 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت
18 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
19 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
20 6 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ
21 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو
22 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو
23 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
24 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
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فورمولا إي: إيفانز يتقدم ثنائية جاغوار في التجارب الحرة لجولة موناكو

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