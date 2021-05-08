فورمولا إي: دا كوستا يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو و0.059 ثانية تفصل أول أربعة سائقين

نجح البرتغالي بالوصول إلى "سوبر بول" قبل أن يحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.012 ثانية فقط.

أما روبن فرينز فكان صاحب مركز الانطلاق الثاني، حيث خرج أخيراً في "سوبر بول" وكان الفارق بينه وبين المتصدر 0.02 ثانية فقط في المقطع الأول، لكنه خسر عُشراً كاملاً في المقطع الثاني قبل أن يتعافى بالمقطع الأخير، ليحجز موقعه على صف الانطلاق الأول خلف دا كوستا.

وتفوق فرينز على ميتش إيفانز سائق جاغوار بفارق 0.001 ثانية، بينما جون-إريك فيرن سائق سيارة دي.أس تيتشيتا الثانية، فقد أحرز المركز الرابع، وبفارق 0.059 ثانية فقط عن زميله.

المركز الخامس كان من نصيب ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو وأمام أوليفر رولاند سائق نيسان.

نيك كاسيدي سائق إنفيجن فيرجن تأهل سادساً خلف البريطاني، أما باسكال فيرلاين فقد أحرز المركز السابع.

بينما أكمل أليكس لين سائق ماهيندرا ونورمان ناتو سائق فانتوري ترتيب المراكز العشرة الأولى، لكن الأخير يحمل عقوبة التراجع مركزين على شبكة الانطلاق بسبب تسببه بالعلم الأحمر في التجارب الحرة الثانية.

خلفه أكمل رينيه راست سائق أودي التصفيات بالمركز 11.

وكان العلم الأحمر قد رفع خلال فترة المجموعة الرابعة في التصفيات عندما خسر سيرجيو سيتي كامارا السيطرة على سيارته دراغون بينسكي.

وتوقف التصفيات كان يعني أنّ سيباستيان بويمي وتوم بلومكفيست أُجبرا على التخلي عن لفتيهما السريعتين، وبالرغم من خروجهما لاحقاً لكن الإطارات لم تسمح لهما بتسجيل زمنين سريعين.

يشار إلى أن نيك دي فريز متصدر الترتيب الحالي سينطلق من المركز 23 بعد أن صدم إطاره بمطبّ أدى إلى خروجها عن وضع الطاقة القصوى، واستغراقه 30 ثانية أخرى لإعادتها إليه مجدداً، لذا كان الأبطأ بين المشاركين وسينطلق أمام سيتي كامارا.

نتيجة التصفيات