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تقرير السباق
فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا يحرز فوزه الثالث وكاسيدي خارج النقاط مجدداً في بورتلاند

أحرز أنطونيو فيليكس دا كوستا فوزه الثالث في الفورمولا إي من بوابة سباق بورتلاند، بينما فشل نيك كاسيدي متصدر الترتيب العام بتسجيل النقاط مجدداً.

تم التحديث:
انطلاقة سباق بورتلاند

انتزع سائق بورشه الصدارة بحركة حاسمة مع بداية اللفة 21 عقب فترة قصيرة لسيارة الأمان لتنظيف المسار من الحطام، لينجح بإدارة الطاقة خلال اللفات الستّ الأخيرة ليحرز ثاني فوز له في بورتلاند.

بعد أن ورث الفوز يوم السبت عقب عقوبة ا لثواني الخمس التي تلقاها الفائز الأولي ميتش إيفانز، لم يكن هناك شك حيال فوز دا كوستا يوم الأحد رغم الضغوطات التي تعرض لها من روبن فرينز.

وأكمل إيفانز ترتيب مراكز منصة  التتويج ليتقدم بحدود 12 نقطة من زميله كاسيدي في جاغوار، الذي انزلق حين كان يتصدر السباق، وفشل في تسجيل النقاط.

باسكال فيرلاين سائق بورشه الآخر نجح بإكمال السباق رابعاً خلف إيفانز وأمام جون-إريك فيرن سائق بينسكي.

المركز السادس كان من نصيب نيكو مولر على متن آبت متفوقاً على نورمان ناتو وماكسيميليان غونتر سائقي آبت ومازيراتي على التوالي.

بينما أكمل سيباستيان بويمي وجايك دينيس ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن إنفيجن وأندريتي.

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المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط الانسحاب
1 Portugal أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13 27

36:21.519

25
2 Netherlands ر. فرينز فيرجن ريسينغ 4 27

+0.332

36:21.851

0.332 18
3 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 27

+3.194

36:24.713

2.862 15
4 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94 27

+3.262

36:24.781

0.068 12
5 France ج. فيرن دراغون ريسينغ 25 27

+3.683

36:25.202

0.421 10
6 Switzerland ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51 27

+3.785

36:25.304

0.102 8
7 France ن. ناتو Andretti Formula E 17 27

+4.887

36:26.406

1.102 6
8 Germany م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7 27

+5.692

36:27.211

0.805 4
9 Switzerland س. بويمي فيرجن ريسينغ 16 27

+6.250

36:27.769

0.558 2
10 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 1 27

+6.840

36:28.359

0.590 1
11 Belgium س. فاندورن دراغون ريسينغ 2 27

+7.490

36:29.009

0.650
12 India ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ 18 27

+7.928

36:29.447

0.438
13 New Zealand ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37 27

+8.078

36:29.597

0.150
14 Brazil س. كامارا ERT Formula E Team 3 27

+10.044

36:31.563

1.966
15 United Kingdom د. تيكتوم ERT Formula E Team 33 27

+10.111

36:31.630

0.067
16 Brazil ك. كوليت نيسان إي.دامس 22 27

+11.290

36:32.809

1.179
17 Brazil ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11 27

+12.575

36:34.094

1.285
18 France س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23 27

+20.628

36:42.147

8.053
dnf Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 24

+3 Laps

32:55.028

3 Laps الانسحاب
dnf United Kingdom س. بيرد مكلارين 8 20

+7 Laps

29:18.522

4 Laps الانسحاب
dnf Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21 20

+7 Laps

31:43.301

2:24.779 الانسحاب
dnf United Kingdom ج. هيوز مكلارين 5 12

+15 Laps

15:17.264

8 Laps الانسحاب

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