فورمولا إي: دا كوستا يحرز فوزه الثالث وكاسيدي خارج النقاط مجدداً في بورتلاند
أحرز أنطونيو فيليكس دا كوستا فوزه الثالث في الفورمولا إي من بوابة سباق بورتلاند، بينما فشل نيك كاسيدي متصدر الترتيب العام بتسجيل النقاط مجدداً.
انتزع سائق بورشه الصدارة بحركة حاسمة مع بداية اللفة 21 عقب فترة قصيرة لسيارة الأمان لتنظيف المسار من الحطام، لينجح بإدارة الطاقة خلال اللفات الستّ الأخيرة ليحرز ثاني فوز له في بورتلاند.
بعد أن ورث الفوز يوم السبت عقب عقوبة ا لثواني الخمس التي تلقاها الفائز الأولي ميتش إيفانز، لم يكن هناك شك حيال فوز دا كوستا يوم الأحد رغم الضغوطات التي تعرض لها من روبن فرينز.
وأكمل إيفانز ترتيب مراكز منصة التتويج ليتقدم بحدود 12 نقطة من زميله كاسيدي في جاغوار، الذي انزلق حين كان يتصدر السباق، وفشل في تسجيل النقاط.
باسكال فيرلاين سائق بورشه الآخر نجح بإكمال السباق رابعاً خلف إيفانز وأمام جون-إريك فيرن سائق بينسكي.
المركز السادس كان من نصيب نيكو مولر على متن آبت متفوقاً على نورمان ناتو وماكسيميليان غونتر سائقي آبت ومازيراتي على التوالي.
بينما أكمل سيباستيان بويمي وجايك دينيس ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن إنفيجن وأندريتي.
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|الانسحاب
|1
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|27
|
36:21.519
|25
|2
|ر. فرينز فيرجن ريسينغ
|4
|27
|
+0.332
36:21.851
|0.332
|18
|3
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|27
|
+3.194
36:24.713
|2.862
|15
|4
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|27
|
+3.262
36:24.781
|0.068
|12
|5
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|27
|
+3.683
36:25.202
|0.421
|10
|6
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|27
|
+3.785
36:25.304
|0.102
|8
|7
|ن. ناتو Andretti Formula E
|17
|27
|
+4.887
36:26.406
|1.102
|6
|8
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|27
|
+5.692
36:27.211
|0.805
|4
|9
|س. بويمي فيرجن ريسينغ
|16
|27
|
+6.250
36:27.769
|0.558
|2
|10
|ج. دينيس Andretti Formula E
|1
|27
|
+6.840
36:28.359
|0.590
|1
|11
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|27
|
+7.490
36:29.009
|0.650
|12
|ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ
|18
|27
|
+7.928
36:29.447
|0.438
|13
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|27
|
+8.078
36:29.597
|0.150
|14
|س. كامارا ERT Formula E Team
|3
|27
|
+10.044
36:31.563
|1.966
|15
|د. تيكتوم ERT Formula E Team
|33
|27
|
+10.111
36:31.630
|0.067
|16
|ك. كوليت نيسان إي.دامس
|22
|27
|
+11.290
36:32.809
|1.179
|17
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|27
|
+12.575
36:34.094
|1.285
|18
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|27
|
+20.628
36:42.147
|8.053
|dnf
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|24
|
+3 Laps
32:55.028
|3 Laps
|الانسحاب
|dnf
|س. بيرد مكلارين
|8
|20
|
+7 Laps
29:18.522
|4 Laps
|الانسحاب
|dnf
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|20
|
+7 Laps
31:43.301
|2:24.779
|الانسحاب
|dnf
|ج. هيوز مكلارين
|5
|12
|
+15 Laps
15:17.264
|8 Laps
|الانسحاب
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