فورمولا إي: دا كوستا يحرز فوزه الثالث وكاسيدي خارج النقاط مجدداً في بورتلاند

انتزع سائق بورشه الصدارة بحركة حاسمة مع بداية اللفة 21 عقب فترة قصيرة لسيارة الأمان لتنظيف المسار من الحطام، لينجح بإدارة الطاقة خلال اللفات الستّ الأخيرة ليحرز ثاني فوز له في بورتلاند.

بعد أن ورث الفوز يوم السبت عقب عقوبة ا لثواني الخمس التي تلقاها الفائز الأولي ميتش إيفانز، لم يكن هناك شك حيال فوز دا كوستا يوم الأحد رغم الضغوطات التي تعرض لها من روبن فرينز.

وأكمل إيفانز ترتيب مراكز منصة التتويج ليتقدم بحدود 12 نقطة من زميله كاسيدي في جاغوار، الذي انزلق حين كان يتصدر السباق، وفشل في تسجيل النقاط.

باسكال فيرلاين سائق بورشه الآخر نجح بإكمال السباق رابعاً خلف إيفانز وأمام جون-إريك فيرن سائق بينسكي.

المركز السادس كان من نصيب نيكو مولر على متن آبت متفوقاً على نورمان ناتو وماكسيميليان غونتر سائقي آبت ومازيراتي على التوالي.

بينما أكمل سيباستيان بويمي وجايك دينيس ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن إنفيجن وأندريتي.