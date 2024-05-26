فورمولا إي: دا كوستا يحرز الفوز بسباق شنغهاي الثاني وكاسيدي يعزز صدارة الترتيب العام
أحرز أنتونيو فيليكس دا كوستا سائق بورشه الفوز بسباق شنغهاي الثاني في الفورمولا إي، بينما عزز نيك كاسيدي متصدر الترتيب العام موقعه أمام أقرب ملاحقيه: باسكال فيرلاين سائق بورشه الذي فشل في تسجيل النقاط.
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
هيمن دا كوستا على السباق الثاني في شنغهاي، ليحرز فوزه الثالث هذا الموسم.
ومع الخبرة من سباق الأمس وسباق يوم الأحد الأقصر بلفة، كانت الوتيرة أسرع بشكل ملحوظ طوال 28 لفة مع درجات حرارة أعلى.
وكان دا كوستا آخر سائقي المقدمة الذي استعمل وضع الهجوم "أتاك مود"، ما كان يعني أنه لم يبتعد عن المقدمة بعد انطلاقه ثالثاً.
وقام البرتغالي بحركة حاسمة منحته الفوز في اللفة 16 حين تجاوز نورمان ناتو سائق أندريتي من الجهة الداخلية للمنعطف الأول منتزعاً الصدارة لما تبقى من لفات حتى النهاية.
خلفه، أحرز جايك هيوز صاحب قطب الانطلاق الأول أول منصة تتويج له متقدماً للمركز الثاني بعد تجاوز عدائي على ناتو.
وخلال اللفات العشر الأخيرة بقي البريطاني أكبر تهديد لـ دا كوستا، لكنه لم يفلح في جهوده.
ناتو أحرز ثالث مراكز منصة التتويج والأولى له مع أندريتي بعد أن تصدر القسم الأول من السباق عقب شقّ طريقه من المركز السابع.
كاسيدي أنهى سباقه رابعاً مع ضرر في الجانح الأمامي عقب احتكاك مع هيوز في المنعطف الأول، ومع اجتياز خط النهاية وسّع فارق صدارته للترتيب العام أمام فيرلاين الذي أنهى خارج مراكز النقاط بعد أن اضطر لدخول منصة الصيانة لاستبدال إطاره المنثقب نتيجة احتكاك مع سام بيرد.
نورمان ناتو، أندريتي
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
ميتش إيفانز سائق جاغوار والفائز بسباق السبت، أكمل يوم الأحد خامساً أمام سيارتي دي.أس بينسكي: ستوفيل فاندورن وجان-إريك فيرن.
بينما عاد ماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي لمراكز النقاط للمرة الأولى خلال آخر خمسة سباقات بالمركز الثامن أمام روبن فرينز سائق إنفيجن وأوليفر رولاند الذي أكمل المراكز العشرة الأولى على متن نيسان.
سباق شنغهاي الثاني
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|الانسحاب
|1
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|28
|
36:04.600
|25
|2
|ج. هيوز مكلارين
|5
|28
|
+0.612
36:05.212
|0.612
|21
|3
|ن. ناتو Andretti Formula E
|17
|28
|
+1.122
36:05.722
|0.510
|16
|4
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|28
|
+2.215
36:06.815
|1.093
|12
|5
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|28
|
+3.167
36:07.767
|0.952
|10
|6
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|28
|
+3.861
36:08.461
|0.694
|8
|7
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|28
|
+4.374
36:08.974
|0.513
|6
|8
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|28
|
+5.077
36:09.677
|0.703
|4
|9
|ر. فرينز فيرجن ريسينغ
|4
|28
|
+7.846
36:12.446
|2.769
|2
|10
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|22
|28
|
+8.840
36:13.440
|0.994
|1
|11
|ج. دينيس Andretti Formula E
|1
|28
|
+9.634
36:14.234
|0.794
|12
|س. بويمي فيرجن ريسينغ
|16
|28
|
+10.143
36:14.743
|0.509
|13
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|28
|
+11.423
36:16.023
|1.280
|14
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|28
|
+12.280
36:16.880
|0.857
|15
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|28
|
+12.751
36:17.351
|0.471
|16
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|28
|
+13.102
36:17.702
|0.351
|17
|ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ
|18
|28
|
+15.973
36:20.573
|2.871
|18
|س. كامارا ERT Formula E Team
|3
|28
|
+16.419
36:21.019
|0.446
|19
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|28
|
+50.057
36:54.657
|33.638
|20
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|28
|
+1'01.675
37:06.275
|11.618
|21
|د. تيكتوم ERT Formula E Team
|33
|28
|
+1'24.415
37:29.015
|22.740
|dnf
|س. بيرد مكلارين
|8
|18
|
+10 Laps
23:48.613
|10 Laps
|الانسحاب
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