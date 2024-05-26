فورمولا إي: دا كوستا يحرز الفوز بسباق شنغهاي الثاني وكاسيدي يعزز صدارة الترتيب العام

هيمن دا كوستا على السباق الثاني في شنغهاي، ليحرز فوزه الثالث هذا الموسم.

ومع الخبرة من سباق الأمس وسباق يوم الأحد الأقصر بلفة، كانت الوتيرة أسرع بشكل ملحوظ طوال 28 لفة مع درجات حرارة أعلى.

وكان دا كوستا آخر سائقي المقدمة الذي استعمل وضع الهجوم "أتاك مود"، ما كان يعني أنه لم يبتعد عن المقدمة بعد انطلاقه ثالثاً.

وقام البرتغالي بحركة حاسمة منحته الفوز في اللفة 16 حين تجاوز نورمان ناتو سائق أندريتي من الجهة الداخلية للمنعطف الأول منتزعاً الصدارة لما تبقى من لفات حتى النهاية.

خلفه، أحرز جايك هيوز صاحب قطب الانطلاق الأول أول منصة تتويج له متقدماً للمركز الثاني بعد تجاوز عدائي على ناتو.

وخلال اللفات العشر الأخيرة بقي البريطاني أكبر تهديد لـ دا كوستا، لكنه لم يفلح في جهوده.

ناتو أحرز ثالث مراكز منصة التتويج والأولى له مع أندريتي بعد أن تصدر القسم الأول من السباق عقب شقّ طريقه من المركز السابع.

كاسيدي أنهى سباقه رابعاً مع ضرر في الجانح الأمامي عقب احتكاك مع هيوز في المنعطف الأول، ومع اجتياز خط النهاية وسّع فارق صدارته للترتيب العام أمام فيرلاين الذي أنهى خارج مراكز النقاط بعد أن اضطر لدخول منصة الصيانة لاستبدال إطاره المنثقب نتيجة احتكاك مع سام بيرد.

نورمان ناتو، أندريتي الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ميتش إيفانز سائق جاغوار والفائز بسباق السبت، أكمل يوم الأحد خامساً أمام سيارتي دي.أس بينسكي: ستوفيل فاندورن وجان-إريك فيرن.

بينما عاد ماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي لمراكز النقاط للمرة الأولى خلال آخر خمسة سباقات بالمركز الثامن أمام روبن فرينز سائق إنفيجن وأوليفر رولاند الذي أكمل المراكز العشرة الأولى على متن نيسان.

سباق شنغهاي الثاني