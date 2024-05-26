جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا إي سباق شنغهاي الثاني
تقرير السباق

فورمولا إي: دا كوستا يحرز الفوز بسباق شنغهاي الثاني وكاسيدي يعزز صدارة الترتيب العام

أحرز أنتونيو فيليكس دا كوستا سائق بورشه الفوز بسباق شنغهاي الثاني في الفورمولا إي، بينما عزز نيك كاسيدي متصدر الترتيب العام موقعه أمام أقرب ملاحقيه: باسكال فيرلاين سائق بورشه الذي فشل في تسجيل النقاط.

أنطونيو فيليكس دا كوستا، بورشه

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

هيمن دا كوستا على السباق الثاني في شنغهاي، ليحرز فوزه الثالث هذا الموسم.

ومع الخبرة من سباق الأمس وسباق يوم الأحد الأقصر بلفة، كانت الوتيرة أسرع بشكل ملحوظ طوال 28 لفة مع درجات حرارة أعلى. 

وكان دا كوستا آخر سائقي المقدمة الذي استعمل وضع الهجوم "أتاك مود"، ما كان يعني أنه لم يبتعد عن المقدمة بعد انطلاقه ثالثاً.

وقام البرتغالي بحركة حاسمة منحته الفوز في اللفة 16 حين تجاوز نورمان ناتو سائق أندريتي من الجهة الداخلية للمنعطف الأول منتزعاً الصدارة لما تبقى من لفات حتى النهاية.

خلفه، أحرز جايك هيوز صاحب قطب الانطلاق الأول أول منصة تتويج له متقدماً للمركز الثاني بعد تجاوز عدائي على ناتو.

وخلال اللفات العشر الأخيرة بقي البريطاني أكبر تهديد لـ دا كوستا، لكنه لم يفلح في جهوده.

ناتو أحرز ثالث مراكز منصة  التتويج والأولى له مع أندريتي بعد أن تصدر القسم الأول من السباق عقب شقّ طريقه من المركز السابع.

كاسيدي أنهى سباقه رابعاً مع ضرر في الجانح الأمامي عقب احتكاك مع هيوز في المنعطف الأول، ومع اجتياز خط النهاية وسّع فارق صدارته للترتيب العام أمام فيرلاين الذي أنهى خارج مراكز النقاط بعد أن اضطر لدخول منصة الصيانة لاستبدال إطاره المنثقب نتيجة احتكاك مع سام بيرد.

اقرأ أيضاً:
نورمان ناتو، أندريتي

نورمان ناتو، أندريتي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ميتش إيفانز سائق جاغوار والفائز بسباق السبت، أكمل يوم الأحد خامساً أمام سيارتي دي.أس بينسكي: ستوفيل فاندورن وجان-إريك فيرن.

بينما عاد ماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي لمراكز النقاط للمرة الأولى خلال آخر خمسة سباقات بالمركز الثامن أمام روبن فرينز سائق إنفيجن وأوليفر رولاند الذي أكمل المراكز العشرة الأولى على متن نيسان.

سباق شنغهاي الثاني

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط الانسحاب
1 Portugal أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13 28

36:04.600

     25  
2 United Kingdom ج. هيوز مكلارين 5 28

+0.612

36:05.212

 0.612   21  
3 France ن. ناتو Andretti Formula E 17 28

+1.122

36:05.722

 0.510   16  
4 New Zealand ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37 28

+2.215

36:06.815

 1.093   12  
5 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9 28

+3.167

36:07.767

 0.952   10  
6 Belgium س. فاندورن دراغون ريسينغ 2 28

+3.861

36:08.461

 0.694   8  
7 France ج. فيرن دراغون ريسينغ 25 28

+4.374

36:08.974

 0.513   6  
8 Germany م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7 28

+5.077

36:09.677

 0.703   4  
9 Netherlands ر. فرينز فيرجن ريسينغ 4 28

+7.846

36:12.446

 2.769   2  
10 United Kingdom أ. رولاند نيسان إي.دامس 22 28

+8.840

36:13.440

 0.994   1  
11 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 1 28

+9.634

36:14.234

 0.794      
12 Switzerland س. بويمي فيرجن ريسينغ 16 28

+10.143

36:14.743

 0.509      
13 Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48 28

+11.423

36:16.023

 1.280      
14 France س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23 28

+12.280

36:16.880

 0.857      
15 Switzerland ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51 28

+12.751

36:17.351

 0.471      
16 Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21 28

+13.102

36:17.702

 0.351      
17 India ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ 18 28

+15.973

36:20.573

 2.871      
18 Brazil س. كامارا ERT Formula E Team 3 28

+16.419

36:21.019

 0.446      
19 Brazil ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11 28

+50.057

36:54.657

 33.638      
20 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94 28

+1'01.675

37:06.275

 11.618      
21 United Kingdom د. تيكتوم ERT Formula E Team 33 28

+1'24.415

37:29.015

 22.740      
dnf United Kingdom س. بيرد مكلارين 8 18

+10 Laps

23:48.613

 10 Laps     الانسحاب

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق فورمولا إي: هيوز سائق مكلارين يتفوق على فاندورن ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.001 ثانية

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط