فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين
سجّل أنطونيو فيليكس دا كوستا نتيجة حاسمة بإحرازه لقطب الانطلاق الأوّل للمرة الثالثة لسباق برلين الأوّل، متفوقًا على زميله ضمن صفوف "دي اس تيتشيتاه" جان-إيرك فيرن.
قطع متصدر الترتيب أسرع لفة في الحصة بزمن وقدره دقيقة و06.799 ثانية ليتقدم بفارق 0.322 ثانية عن فيرن الذي تأهّل بدوره في أفضل مراكزه هذا الموسم بحلوله ثانيًا.
في المقابل، كان أندريه لوتيرر أفضل البقية في المركز الثالث، وذلك بعدما تصدر جدول الأزمنة بشكل مؤقت متغلبًا على جيروم دامبروسيو في المراحل الأولى من السوبربول.
المركز الرابع ذهب إلى سائق "نسيان إي.دامس" سيباستيان بويمي أمام حامل لقب الفورمولا 2 نيك دي فرييز الذي عانى من الانعطاف المفرط.
سام بيرد، الذي خسر عشرين من الثانية في المقطع الأوّل، كان أفضل السائقين خارج من تأهّلوا لحصة السوبربول، وذلك بعدما أطاح به دامبروسيو إلى المركز السابع بفارق 0.004 ثانية.
متصدر التجارب الحرة الأولى أوليفر رولاند تراجع في الترتيب كذلك إلى المركز الثامن لصالح نيسان، لكنّه تغلب على ميتشل إيفانز، الذي يدخل إلى السباق وهو في وصافة الترتيب خلف دا كوستا.
فيما أكمل البرازيلي وسائق الفورمولا واحد السابق فيليبي ماسا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|1:06.799
|2
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|1:07.121
|0.322
|3
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|1:07.235
|0.436
|4
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|1:07.248
|0.449
|5
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|1:07.302
|0.503
|6
|64
|جيروم دامبروسيو
|ماهيندرا ريسينغ
|1:07.371
|0.572
|7
|2
|سام بيرد
|فيرجن ريسينغ
|1:07.492
|0.693
|8
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|1:07.521
|0.722
|9
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|1:07.555
|0.756
|10
|19
|فيليبي ماسا
|فانتوري
|1:07.563
|0.764
|11
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|1:07.581
|0.782
|12
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|1:07.646
|0.847
|13
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|1:07.685
|0.886
|14
|66
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|1:07.777
|0.978
|15
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|1:07.826
|1.027
|16
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|1:07.993
|1.194
|17
|27
|ألكسندر سيمز
|أندريتي أوتوسبورت
|1:07.996
|1.197
|18
|18
|نيل ياني
|فريق بورشه
|1:08.014
|1.215
|19
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|1:08.089
|1.290
|20
|7
|نيكو مولر
|دراغون ريسينغ
|1:08.118
|1.319
|21
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|1:08.136
|1.337
|22
|33
|دانيال أبت
|نيو
|1:08.554
|1.755
|23
|6
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|1:08.628
|1.829
|24
|51
|جيمس كالادو
|جاغوار ريسينغ
|1:10.194
|3.395
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