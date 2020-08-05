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فورمولا إي / جائزة برلين / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين

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فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين
05-08-2020

سجّل أنطونيو فيليكس دا كوستا نتيجة حاسمة بإحرازه لقطب الانطلاق الأوّل للمرة الثالثة لسباق برلين الأوّل، متفوقًا على زميله ضمن صفوف "دي اس تيتشيتاه" جان-إيرك فيرن.

قطع متصدر الترتيب أسرع لفة في الحصة بزمن وقدره دقيقة و06.799 ثانية ليتقدم بفارق 0.322 ثانية عن فيرن الذي تأهّل بدوره في أفضل مراكزه هذا الموسم بحلوله ثانيًا.

في المقابل، كان أندريه لوتيرر أفضل البقية في المركز الثالث، وذلك بعدما تصدر جدول الأزمنة بشكل مؤقت متغلبًا على جيروم دامبروسيو في المراحل الأولى من السوبربول.

المركز الرابع ذهب إلى سائق "نسيان إي.دامس" سيباستيان بويمي أمام حامل لقب الفورمولا 2 نيك دي فرييز الذي عانى من الانعطاف المفرط.

سام بيرد، الذي خسر عشرين من الثانية في المقطع الأوّل، كان أفضل السائقين خارج من تأهّلوا لحصة السوبربول، وذلك بعدما أطاح به دامبروسيو إلى المركز السابع بفارق 0.004 ثانية.

متصدر التجارب الحرة الأولى أوليفر رولاند تراجع في الترتيب كذلك إلى المركز الثامن لصالح نيسان، لكنّه تغلب على ميتشل إيفانز، الذي يدخل إلى السباق وهو في وصافة الترتيب خلف دا كوستا.

فيما أكمل البرازيلي وسائق الفورمولا واحد السابق فيليبي ماسا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:06.799  
2 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:07.121 0.322
3 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:07.235 0.436
4 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:07.248 0.449
5 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:07.302 0.503
6 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:07.371 0.572
7 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:07.492 0.693
8 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:07.521 0.722
9 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:07.555 0.756
10 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:07.563 0.764
11 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:07.581 0.782
12 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:07.646 0.847
13 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:07.685 0.886
14 66 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:07.777 0.978
15 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:07.826 1.027
16 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:07.993 1.194
17 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:07.996 1.197
18 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:08.014 1.215
19 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:08.089 1.290
20 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:08.118 1.319
21 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:08.136 1.337
22 33 Germany دانيال أبت United Kingdom نيو 1:08.554 1.755
23 6 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:08.628 1.829
24 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:10.194 3.395
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