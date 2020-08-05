فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين

قطع متصدر الترتيب أسرع لفة في الحصة بزمن وقدره دقيقة و06.799 ثانية ليتقدم بفارق 0.322 ثانية عن فيرن الذي تأهّل بدوره في أفضل مراكزه هذا الموسم بحلوله ثانيًا.

في المقابل، كان أندريه لوتيرر أفضل البقية في المركز الثالث، وذلك بعدما تصدر جدول الأزمنة بشكل مؤقت متغلبًا على جيروم دامبروسيو في المراحل الأولى من السوبربول.

المركز الرابع ذهب إلى سائق "نسيان إي.دامس" سيباستيان بويمي أمام حامل لقب الفورمولا 2 نيك دي فرييز الذي عانى من الانعطاف المفرط.

سام بيرد، الذي خسر عشرين من الثانية في المقطع الأوّل، كان أفضل السائقين خارج من تأهّلوا لحصة السوبربول، وذلك بعدما أطاح به دامبروسيو إلى المركز السابع بفارق 0.004 ثانية.

متصدر التجارب الحرة الأولى أوليفر رولاند تراجع في الترتيب كذلك إلى المركز الثامن لصالح نيسان، لكنّه تغلب على ميتشل إيفانز، الذي يدخل إلى السباق وهو في وصافة الترتيب خلف دا كوستا.

فيما أكمل البرازيلي وسائق الفورمولا واحد السابق فيليبي ماسا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات: