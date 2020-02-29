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فورمولا إي / جائزة مراكش / تقرير السباق

فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب

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فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب
29-02-2020

حقّق أنطونيو فيلكس دا كوستا الفوز بسباق مراكش - الانتصار الأوّل لفريقه "دي اس تيتشيتاه" في موسم 2019/2020 لبطولة الفورمولا إي - متفوقًا على سائق "بي ام دبليو" ماكسيمليان غونتر، في حين شقّ جان-إريك فيرن طريقه نحو منصّة التتويج.

قدّم دا كوستا انطلاقة رائعة من المركز الأوّل متقدمًا على غونتر، في الوقت الذي شقّ فيه فيرن طريقه من المركز الـ 11 - متعافيًا من مرضه بعد الوعكة الصحية الأخيرة - ليصعد العتبة الأخيرة لمنصّة التتويج.

وكان غونتر قد تجاوز دا كوستا إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل قبل انتصاف السباق، لكنّ الأخير عاد لاستعادة مركزه مستعينًا بوضع الهجوم الثاني له.

وبالتوجّه إلى الدقائق العشر الأخيرة من السباق، تمكّن فيرن كذلك من تجاوز غونتر للمركز الثاني عند المنعطف الأوّل، لكنّ غونتر عاد للهجوم في المراحل الختامية رُغم دفاع فيرن المستميت.

وتمكّن غونتر في النهاية من استعادة مركز الوصافة عبر حركة تجاوز عبقرية قبل بضع منعطفات من النهاية في ظل تراجع طاقة فيرن.

أمّا ناشئ مرسيدس نيك دي فريز، فقد خسر مركزه الثالث المبكّر بسبب عقوبة المرور من خط الحظائر التي تلقاها بسبب الطاقة الإضافية، في الوقت الذي شقّ فيه سيباستيان بويمي طريقه ليُنهي السباق رابعًا خلف فيرن مباشرة.

المركز الخامس كان من نصيب سائق فينتوري إدواردو مورتارا الذي سجّل نتيجته الرابعة ضمن الثمانية الأوائل في خمسة سباقات، حيث أكمل السباق بفارق ثمانية أعشار من الثانية عن ميتش إيفانز.

لوكاس دي غراسي وضع سيارته أودي في المركز السابع، حيث تمثّلت أبرز لحظاته في السباق في تجاوزه كلا من جايمس كالادو وجيروم دامبروسيو من خلال حركة واحدة عند المنعطف الثالث.

لوتيرر حلّ ثامنًا أمام كل من أوليفر رولاند وسام بيرد اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل، بينما تعافى دي فريز ليحتل المركز الـ11 بعد عقوبته.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 34 46:52.757  
2   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 34 47:04.184 11.427
3   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 34 47:04.791 12.034
4   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 34 47:05.039 12.282
5   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 34 47:08.414 15.657
6   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 34 47:09.092 16.335
7   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 34 47:11.463 18.706
8   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 34 47:12.255 19.498
9   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 34 47:12.883 20.126
10   2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 34 47:13.052 20.295
11   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 34 47:13.314 20.557
12   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 34 47:15.130 22.373
13   64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 34 47:15.542 22.785
14   66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 34 47:17.837 25.080
15   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 34 47:18.726 25.969
16   51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 34 47:19.285 26.528
17   19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 34 47:20.243 27.486
18   18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 34 47:37.233 44.476
19   6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 34 47:41.759 49.002
20   7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 34 47:45.832 53.075
21   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 34 47:52.726 59.969
22   94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 34 48:06.171 1:13.414
23   33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 33 47:25.441 1 Lap
  nc 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 33 45:45.519 1
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