فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب
حقّق أنطونيو فيلكس دا كوستا الفوز بسباق مراكش - الانتصار الأوّل لفريقه "دي اس تيتشيتاه" في موسم 2019/2020 لبطولة الفورمولا إي - متفوقًا على سائق "بي ام دبليو" ماكسيمليان غونتر، في حين شقّ جان-إريك فيرن طريقه نحو منصّة التتويج.
قدّم دا كوستا انطلاقة رائعة من المركز الأوّل متقدمًا على غونتر، في الوقت الذي شقّ فيه فيرن طريقه من المركز الـ 11 - متعافيًا من مرضه بعد الوعكة الصحية الأخيرة - ليصعد العتبة الأخيرة لمنصّة التتويج.
وكان غونتر قد تجاوز دا كوستا إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل قبل انتصاف السباق، لكنّ الأخير عاد لاستعادة مركزه مستعينًا بوضع الهجوم الثاني له.
وبالتوجّه إلى الدقائق العشر الأخيرة من السباق، تمكّن فيرن كذلك من تجاوز غونتر للمركز الثاني عند المنعطف الأوّل، لكنّ غونتر عاد للهجوم في المراحل الختامية رُغم دفاع فيرن المستميت.
وتمكّن غونتر في النهاية من استعادة مركز الوصافة عبر حركة تجاوز عبقرية قبل بضع منعطفات من النهاية في ظل تراجع طاقة فيرن.
أمّا ناشئ مرسيدس نيك دي فريز، فقد خسر مركزه الثالث المبكّر بسبب عقوبة المرور من خط الحظائر التي تلقاها بسبب الطاقة الإضافية، في الوقت الذي شقّ فيه سيباستيان بويمي طريقه ليُنهي السباق رابعًا خلف فيرن مباشرة.
المركز الخامس كان من نصيب سائق فينتوري إدواردو مورتارا الذي سجّل نتيجته الرابعة ضمن الثمانية الأوائل في خمسة سباقات، حيث أكمل السباق بفارق ثمانية أعشار من الثانية عن ميتش إيفانز.
لوكاس دي غراسي وضع سيارته أودي في المركز السابع، حيث تمثّلت أبرز لحظاته في السباق في تجاوزه كلا من جايمس كالادو وجيروم دامبروسيو من خلال حركة واحدة عند المنعطف الثالث.
لوتيرر حلّ ثامنًا أمام كل من أوليفر رولاند وسام بيرد اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل، بينما تعافى دي فريز ليحتل المركز الـ11 بعد عقوبته.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|34
|46:52.757
|2
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|34
|47:04.184
|11.427
|3
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|34
|47:04.791
|12.034
|4
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|34
|47:05.039
|12.282
|5
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|34
|47:08.414
|15.657
|6
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|34
|47:09.092
|16.335
|7
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|34
|47:11.463
|18.706
|8
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|34
|47:12.255
|19.498
|9
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|34
|47:12.883
|20.126
|10
|2
|سام بيرد
|فيرجن ريسينغ
|34
|47:13.052
|20.295
|11
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|34
|47:13.314
|20.557
|12
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|34
|47:15.130
|22.373
|13
|64
|جيروم دامبروسيو
|ماهيندرا ريسينغ
|34
|47:15.542
|22.785
|14
|66
|دانيال أبت
|فريق أودي سبورت أبت
|34
|47:17.837
|25.080
|15
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|34
|47:18.726
|25.969
|16
|51
|جيمس كالادو
|جاغوار ريسينغ
|34
|47:19.285
|26.528
|17
|19
|فيليبي ماسا
|فانتوري
|34
|47:20.243
|27.486
|18
|18
|نيل ياني
|فريق بورشه
|34
|47:37.233
|44.476
|19
|6
|برندون هارتلي
|دراغون ريسينغ
|34
|47:41.759
|49.002
|20
|7
|نيكو مولر
|دراغون ريسينغ
|34
|47:45.832
|53.075
|21
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|34
|47:52.726
|59.969
|22
|94
|باسكال فيرلاين
|ماهيندرا ريسينغ
|34
|48:06.171
|1:13.414
|23
|33
|ما كينغ هوا
|نيو
|33
|47:25.441
|1 Lap
|nc
|27
|ألكسندر سيمز
|أندريتي أوتوسبورت
|33
|45:45.519
|1
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فورمولا إي: دا كوستا يتغلّب على غونتر ويفوز في المغرب
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|الحصة
|التاريخ
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التوقيت المحلي
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|المحتوى
|شيكداون
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الجمعة ٢٨ فبراير
الجمعة ٢٨ فبراير
|
05:00
14:00
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|التجارب الحرة الأولى
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الجمعة ٢٨ فبراير
الجمعة ٢٨ فبراير
|
07:45
16:45
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
السبت ٢٩ فبراير
السبت ٢٩ فبراير
|
00:00
09:00
|
|السباق
|
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