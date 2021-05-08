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فورمولا إي / جائزة موناكو تقرير السباق

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو

أهدى أنطونيو فيليكس دا كوستا فوزاً مذهلاً لفريقه دي.أس تيتشيتا في سباق موناكو للفورمولا إي، وذلك بعد تجاوز رائع في اللفة الأخيرة على ميتش إيفانز.

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو

استفاد دا كوستا من ضعف طاقة سائق جاغوار ليتجاوزه قبل العلم المرقط، ليحرز المركز الأول بفارق 2.8 ثانية.

وكبرَ ذلك الفارق بسبب الدفاع الشديد التي توجب على إيفانز القيام به في وجه هجمات روبن فرينز سائق إنفيجن ريسينغ، الذي نجح بالتفوق عليه بفارق 0.024 ثانية.

وبالنظر إلى المعاناة الكبيرة التي تعرض لها سائقا مرسيدس، فإن المركز الثاني الذي حققه فرينز دفعه إلى المركز الأول ضمن ترتيب البطولة الإجمالي الحالي.

وتصدر دا كوستا السباق خلال القسم الأول، وجارى فرينز وتيرة المتصدر وتمكن من التقدم عليه مع بداية اللفة الرابعة.

ومنذ تلك النقطة تحولت المعركة على الفوز إلى حرب استراتيجية، حيث قام دا كوستا وفرينز بتفعيل وضع الهجوم. وبدا أن فرينز يسير على طريق حسم الفوز مع فارق 1.4 ثانية أمام دا كوستا.

لكن وبدءاً من التفعيل الثاني لوضع الهجوم تراجع خلف ماكسيميليان غونتر، ونجح فرينز بتجاوزه مجدداً لكن كان عليه تجاوز دا كوستا، وهذا ما قام به بالفعل.

دا كوستا ردّ بتفعيل وضع الهجوم بدوره، وبات إلى جانب إيفانز حيث خاضا معركة على المركز، قبل أن يتقدم عليه دا كوستا ويواصل باتجاه فرينز حيث نجح بتجاوزه مع ما تبقى من طاقة نتيجة وضع الهجوم.

لكن إيفانز قدم وتيرة ممتازة ومع استعمال وضع الهجوم، تمكن من تجاوز فرينز إلى المركز الثاني وبدأ يتطلع نحو الصدارة نظراً لامتلاكه الزخم الكافي.

دخلت سيارة الأمان بعد ذلك بسبب حادثة رينيه راست ونيك كاسيدي، الأمر الذي لم يكن لصالح إيفانز الذي كانت تنقصه طاقة بمقدار 1 بالمئة أقل من منافسيه، حيث خسر أفضلية صدارته الطفيفة واضطر للدفاع مع استئناف السباق.

بعدها نجح دا كوستا بتجاوزه في اللفة الأخيرة إلى الصدارة، بينما كان فرينز كذلك يضغط باتجاهه أمام جون-إريك فيرن.

وتمكن فرينز من تحقيق المركز الثاني أمام إيفانز، الذي اضطر للاكتفاء بالمركز الثالث.

ماكسيميليان غونتر أحرز المركز الخامس، أمام أوليفر رولاند الذي حقق المركز السادس متفوقاً بدوره على سام بيرد سائق جاغوار، وهذا ما خفض من صدارة مرسيدس ضمن ترتيب البطولة إلى نقطتين فقط.

سيارة فيرجن الثانية التي يقودها نيك كاسيدي حققت المركز الثامن، بينما نجح أندريه لوتيرر بالتعافي إلى المركز التاسع أمام أليكس لين الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار أن نيك دي فريز وستوفيل فاندورن سائقا مرسيدس انسحبا من السباق.

نتيجة السباق

المركز # السائق الفريق الفارق
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه  
2 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 2.848
3 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 2.872
4 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 3.120
5 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 3.270
6 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 3.865
7 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 4.150
8 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 4.752
9 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 5.503
10 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 5.759
11 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 6.225
12 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 6.567
13 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 7.097
14 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 8.507
15 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 9.240
16 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 9.499
17 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 9.822
18 6 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 11.450
19 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 12.067
  17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 3 Laps
  99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 5 Laps
  5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 5 Laps
  33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 8 Laps
  29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ  
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فورمولا إي: دا كوستا يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو و0.059 ثانية تفصل أول أربعة سائقين

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فورمولا إي: دا كوستا يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو و0.059 ثانية تفصل أول أربعة سائقين
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة موناكو
قائمة السائقين أنطونيو فيليكس دا كوستا
قائمة الفرق تيشيتاه

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