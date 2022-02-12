تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فورمولا إي: بيرد يأمُل أن تمنحه وتيرة جاغوار "أفضلية كافية" لتحقيق نتيجة جيدة في المكسيك التالي / فورمولا إي: فيرلاين ينطلق أوّلًا بعد تصفيات مذهلة في المكسيك
فورمولا إي / جائزة مكسيكو سيتي تقرير التجارب

فورمولا إي: دا كوستا في صدارة التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في المكسيك

سجّل البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة المكسيك للفورمولا إي، وذلك في ظلّ التقارب الكبير في الأداء بين السائقين على المسار المعدّل.

فورمولا إي: دا كوستا في صدارة التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في المكسيك

واصل السائقون التعوّد على المسار المعدّل لنسخة هذا العام من جائزة المكسيك خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية.

وتنوّعت برامج السائقين، لكنّ المنعطف الأوّل واصل فرض المشاكل على صعيد الكبح بعد الخطّ المستقيم السريع.

كما استمرّت الانزلاقات بسبب ضعف مستويات التماسك بالدخول إلى منطقة الملعب والخروج منه نحو المنعطف الأخير.

وسجّل أندريه لوتيرر الزمن الأسرع في اليوم مع انتصاف الحصّة والبالغ 1:07.386 دقيقة.

ومع تقدّم الدقائق فقد بدأ الجميع بإجراء محاكاة للتصفيات بمستوى طاقة 250 كيلو واط.

وتقدّم حينها دا كوستا إلى الصدارة مُسجّلًا دقيقة واحدة و7.345 ثانية ليضمن صدارة الحصّة أمام لوتيرر.

وذهب المركز الثالث إلى جون-إريك فيرن على متن سيارة دي.اس تيشيتاه الثانية، لتكون بذلك بداية جيّدة للفريق نهاية هذا الأسبوع بعد معاناته في الدرعيّة.

وحلّ سيباستيان بويمي رابعًا لصالح نيسان وكان على بُعد 0.111 ثانية عن الصدارة، وتقدّم على نيك كاسيدي.

أمّا ميتش إيفانز فقد تواجد في المركز السادس لصالح جاغوار أمام باسكال فيرلاين وأوليفر رولاند.

في الأثناء أكمل سام بيرد ولوكاس دي غراسي ترتيب العشرة الأوائل، وكان من اللافت أنّ أقلّ من نصف ثانية غطّت العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 18 1:07.345     111.830
2 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 17 1:07.386 0.041 0.041 111.762
3 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 18 1:07.397 0.052 0.011 111.743
4 23 Switzerland سيباستيان بويمي Japan نيسان إي.دامس 18 1:07.456 0.111 0.059 111.646
5 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 16 1:07.580 0.235 0.124 111.441
6 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 19 1:07.618 0.273 0.038 111.378
7 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 19 1:07.714 0.369 0.096 111.220
8 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 20 1:07.761 0.416 0.047 111.143
9 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 19 1:07.764 0.419 0.003 111.138
10 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 21 1:07.781 0.436 0.017 111.110
11 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 19 1:07.947 0.602 0.166 110.839
12 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 22 1:08.001 0.656 0.054 110.751
13 22 Germany ماكسيميليان غونتر Japan نيسان إي.دامس 17 1:08.032 0.687 0.031 110.700
14 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:08.043 0.698 0.011 110.682
15 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 21 1:08.110 0.765 0.067 110.574
16 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 13 1:08.149 0.804 0.039 110.510
17 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 18 1:08.151 0.806 0.002 110.507
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 17 1:08.241 0.896 0.090 110.361
19 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 18 1:08.254 0.909 0.013 110.340
20 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 21 1:08.357 1.012 0.103 110.174
21 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 20 1:08.447 1.102 0.090 110.029
22 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 18 1:08.892 1.547 0.445 109.318
المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: بيرد يأمُل أن تمنحه وتيرة جاغوار "أفضلية كافية" لتحقيق نتيجة جيدة في المكسيك
المقال السابق

فورمولا إي: بيرد يأمُل أن تمنحه وتيرة جاغوار "أفضلية كافية" لتحقيق نتيجة جيدة في المكسيك
المقال التالي

فورمولا إي: فيرلاين ينطلق أوّلًا بعد تصفيات مذهلة في المكسيك

فورمولا إي: فيرلاين ينطلق أوّلًا بعد تصفيات مذهلة في المكسيك
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

بورشه طلبت من فيرلاين زيادة وتيرته للالتزام بخطّة السباق
فورمولا إي فورمولا إي

بورشه طلبت من فيرلاين زيادة وتيرته للالتزام بخطّة السباق

فورمولا إي: فيرلاين يحقق الفوز متقدمًا ثنائية بورشه في المكسيك
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فيرلاين يحقق الفوز متقدمًا ثنائية بورشه في المكسيك

فورمولا إي: فيرلاين ينطلق أوّلًا بعد تصفيات مذهلة في المكسيك
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فيرلاين ينطلق أوّلًا بعد تصفيات مذهلة في المكسيك

فورمولا إي: دا كوستا في صدارة التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في المكسيك
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا في صدارة التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في المكسيك

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.