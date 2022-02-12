فورمولا إي: دا كوستا في صدارة التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في المكسيك

واصل السائقون التعوّد على المسار المعدّل لنسخة هذا العام من جائزة المكسيك خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية.

وتنوّعت برامج السائقين، لكنّ المنعطف الأوّل واصل فرض المشاكل على صعيد الكبح بعد الخطّ المستقيم السريع.

كما استمرّت الانزلاقات بسبب ضعف مستويات التماسك بالدخول إلى منطقة الملعب والخروج منه نحو المنعطف الأخير.

وسجّل أندريه لوتيرر الزمن الأسرع في اليوم مع انتصاف الحصّة والبالغ 1:07.386 دقيقة.

ومع تقدّم الدقائق فقد بدأ الجميع بإجراء محاكاة للتصفيات بمستوى طاقة 250 كيلو واط.

وتقدّم حينها دا كوستا إلى الصدارة مُسجّلًا دقيقة واحدة و7.345 ثانية ليضمن صدارة الحصّة أمام لوتيرر.

وذهب المركز الثالث إلى جون-إريك فيرن على متن سيارة دي.اس تيشيتاه الثانية، لتكون بذلك بداية جيّدة للفريق نهاية هذا الأسبوع بعد معاناته في الدرعيّة.

وحلّ سيباستيان بويمي رابعًا لصالح نيسان وكان على بُعد 0.111 ثانية عن الصدارة، وتقدّم على نيك كاسيدي.

أمّا ميتش إيفانز فقد تواجد في المركز السادس لصالح جاغوار أمام باسكال فيرلاين وأوليفر رولاند.

في الأثناء أكمل سام بيرد ولوكاس دي غراسي ترتيب العشرة الأوائل، وكان من اللافت أنّ أقلّ من نصف ثانية غطّت العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: