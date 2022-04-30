فورمولا إي: دا كوستا الأسرع في التجارب الحرة في موناكو

سجّل دا كوستا الفائز بسباق موناكو العام الماضي توقيته في الدقائق الثماني الأخيرة من الحصة الثانية، وذلك بعد فترة علم أحمر تسبب بها أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا الذي أوقف سيارته عند مدخل منعطف راسكاس إثر انكسار عمود التوجيه الأمامي الأيمن على سيارته.

وبدا بأن سيمز قد تعرض لحادثة مع سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس الذي خضع للتحقيق من قِبَل المراقبين الذين لم يروا حاجة لاتّخاذ أي إجراء إضافي بحقّه.

واستهلّ السائق البريطاني السلسلة الأولى من اللفات السريعة في الحصة الثانية مع تسجيل التوقيت الأسرع المبدئي البالغ دقيقة و31.932 ثانية، لكن سرعان ما أطاح به ثنائي مرسيدس دي فريز وستوفيل فاندورن، حيث بات الهولندي أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و31 ثانية.

ومع تبقي 8 دقائق من عمر الحصة بعد انتهاء فترة العلم الأحمر إثر توقف سيارة سيمز، نجح دا كوستا بالقفز إلى صدارة جدول الأزمنة، حيث تقدم أمام ميتش إيفانز الذي حل ثانيًا بفارق عشرين من الثانية.

فيما كان جان-إريك فيرن في طريقه لإكمال ثنائية لفريقه "دي اس تيتشيتاه"، لكنه اصطدم بالحواجز عن مخرج مجموعة منعطفات حمام السباحة، ليعود مباشرة إلى خط الحظائر لتقييم الأضرار على سيارته.

وفي اللحظات الأخيرة حاول إيفانز إزاحة دا كوستا من الصدارة، لكن محاولته تعرقلت بسبب باسكال فيرلاين قبل أن يخرج عن المسار عند منعطف نوفيل المزدوج.

المركز الثالث في هذه الحصة كان من نصيب روبن فرينز الذي تقدم على فيرن وماكسيميليان غونتر.

بينما أكمل دي فريز حصة التجارب الحرة الثانية في المركز السادس أمام ثنائي بورشه فيرلاين وأندريه لوتيرر، في حين أكمل إدواردو مورتارا وجاك دينيس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما في الحصة الصباحية الأولى، فقد كانت الصدارة من نصيب دي فريز مع دقيقة و31.154 ثانية، حيث تقدم على نيك كاسيدي سائق إنفيجن بفارق 0.118 ثانية، بينما تفوّق بأكثر من ثلاثة أعشار من الثانية على مورتارا.

دا كوستا حل رابعًا في تلك الحصة متقدمًا على كل من بويمي ولوتيرر.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

نتيجة التجارب الحرة الأولى: