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فورمولا إي / جائزة موناكو تقرير التجارب

فورمولا إي: دا كوستا الأسرع في التجارب الحرة في موناكو

سجّل أنطونيو فيلكس دا كوستا الزمن الأسرع الإجمالي خلال حصتي التجارب الحرة ضمن مجريات جائزة موناكو في الفورمولا إي، مع توقيت بلغ دقيقة و30.435 ثانية في التجارب الثانية، بينما تواجد نيك دي فريز في صدارة التجارب الأولى.

فورمولا إي: دا كوستا الأسرع في التجارب الحرة في موناكو

سجّل دا كوستا الفائز بسباق موناكو العام الماضي توقيته في الدقائق الثماني الأخيرة من الحصة الثانية، وذلك بعد فترة علم أحمر تسبب بها أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا الذي أوقف سيارته عند مدخل منعطف راسكاس إثر انكسار عمود التوجيه الأمامي الأيمن على سيارته.

وبدا بأن سيمز قد تعرض لحادثة مع سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس الذي خضع للتحقيق من قِبَل المراقبين الذين لم يروا حاجة لاتّخاذ أي إجراء إضافي بحقّه.

واستهلّ السائق البريطاني السلسلة الأولى من اللفات السريعة في الحصة الثانية مع تسجيل التوقيت الأسرع المبدئي البالغ دقيقة و31.932 ثانية، لكن سرعان ما أطاح به ثنائي مرسيدس دي فريز وستوفيل فاندورن، حيث بات الهولندي أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و31 ثانية.

ومع تبقي 8 دقائق من عمر الحصة بعد انتهاء فترة العلم الأحمر إثر توقف سيارة سيمز، نجح دا كوستا بالقفز إلى صدارة جدول الأزمنة، حيث تقدم أمام ميتش إيفانز الذي حل ثانيًا بفارق عشرين من الثانية.

فيما كان جان-إريك فيرن في طريقه لإكمال ثنائية لفريقه "دي اس تيتشيتاه"، لكنه اصطدم بالحواجز عن مخرج مجموعة منعطفات حمام السباحة، ليعود مباشرة إلى خط الحظائر لتقييم الأضرار على سيارته.

وفي اللحظات الأخيرة حاول إيفانز إزاحة دا كوستا من الصدارة، لكن محاولته تعرقلت بسبب باسكال فيرلاين قبل أن يخرج عن المسار عند منعطف نوفيل المزدوج.

المركز الثالث في هذه الحصة كان من نصيب روبن فرينز الذي تقدم على فيرن وماكسيميليان غونتر.

بينما أكمل دي فريز حصة التجارب الحرة الثانية في المركز السادس أمام ثنائي بورشه فيرلاين وأندريه لوتيرر، في حين أكمل إدواردو مورتارا وجاك دينيس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما في الحصة الصباحية الأولى، فقد كانت الصدارة من نصيب دي فريز مع دقيقة و31.154 ثانية، حيث تقدم على نيك كاسيدي سائق إنفيجن بفارق 0.118 ثانية، بينما تفوّق بأكثر من ثلاثة أعشار من الثانية على مورتارا.

دا كوستا حل رابعًا في تلك الحصة متقدمًا على كل من بويمي ولوتيرر.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 14 1:30.435  
2 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 15 1:30.644 0.209
3 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 12 1:30.678 0.243
4 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 12 1:30.795 0.360
5 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 14 1:30.825 0.390
6 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 15 1:30.852 0.417
7 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 14 1:30.876 0.441
8 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 15 1:30.930 0.495
9 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 15 1:30.979 0.544
10 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 14 1:30.985 0.550
11 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 15 1:31.033 0.598
12 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 15 1:31.039 0.604
13 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 15 1:31.092 0.657

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 17 1:31.154  
2 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 14 1:31.272 0.118
3 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 16 1:31.611 0.457
4 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 15 1:31.653 0.499
5 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 15 1:31.768 0.614
6 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 16 1:31.805 0.651
7 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 14 1:31.840 0.686
8 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 14 1:31.849 0.695
9 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 15 1:31.856 0.702
10 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 14 1:31.897 0.743
11 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 15 1:31.984 0.830
12 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 16 1:31.994 0.840
13 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 15 1:32.127 0.973

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