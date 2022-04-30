فورمولا إي: دا كوستا الأسرع في التجارب الحرة في موناكو
سجّل أنطونيو فيلكس دا كوستا الزمن الأسرع الإجمالي خلال حصتي التجارب الحرة ضمن مجريات جائزة موناكو في الفورمولا إي، مع توقيت بلغ دقيقة و30.435 ثانية في التجارب الثانية، بينما تواجد نيك دي فريز في صدارة التجارب الأولى.
سجّل دا كوستا الفائز بسباق موناكو العام الماضي توقيته في الدقائق الثماني الأخيرة من الحصة الثانية، وذلك بعد فترة علم أحمر تسبب بها أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا الذي أوقف سيارته عند مدخل منعطف راسكاس إثر انكسار عمود التوجيه الأمامي الأيمن على سيارته.
وبدا بأن سيمز قد تعرض لحادثة مع سيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس الذي خضع للتحقيق من قِبَل المراقبين الذين لم يروا حاجة لاتّخاذ أي إجراء إضافي بحقّه.
واستهلّ السائق البريطاني السلسلة الأولى من اللفات السريعة في الحصة الثانية مع تسجيل التوقيت الأسرع المبدئي البالغ دقيقة و31.932 ثانية، لكن سرعان ما أطاح به ثنائي مرسيدس دي فريز وستوفيل فاندورن، حيث بات الهولندي أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و31 ثانية.
ومع تبقي 8 دقائق من عمر الحصة بعد انتهاء فترة العلم الأحمر إثر توقف سيارة سيمز، نجح دا كوستا بالقفز إلى صدارة جدول الأزمنة، حيث تقدم أمام ميتش إيفانز الذي حل ثانيًا بفارق عشرين من الثانية.
فيما كان جان-إريك فيرن في طريقه لإكمال ثنائية لفريقه "دي اس تيتشيتاه"، لكنه اصطدم بالحواجز عن مخرج مجموعة منعطفات حمام السباحة، ليعود مباشرة إلى خط الحظائر لتقييم الأضرار على سيارته.
وفي اللحظات الأخيرة حاول إيفانز إزاحة دا كوستا من الصدارة، لكن محاولته تعرقلت بسبب باسكال فيرلاين قبل أن يخرج عن المسار عند منعطف نوفيل المزدوج.
المركز الثالث في هذه الحصة كان من نصيب روبن فرينز الذي تقدم على فيرن وماكسيميليان غونتر.
بينما أكمل دي فريز حصة التجارب الحرة الثانية في المركز السادس أمام ثنائي بورشه فيرلاين وأندريه لوتيرر، في حين أكمل إدواردو مورتارا وجاك دينيس ترتيب المراكز العشرة الأولى.
أما في الحصة الصباحية الأولى، فقد كانت الصدارة من نصيب دي فريز مع دقيقة و31.154 ثانية، حيث تقدم على نيك كاسيدي سائق إنفيجن بفارق 0.118 ثانية، بينما تفوّق بأكثر من ثلاثة أعشار من الثانية على مورتارا.
دا كوستا حل رابعًا في تلك الحصة متقدمًا على كل من بويمي ولوتيرر.
نتيجة التجارب الحرة الثانية:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|14
|1:30.435
|2
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|15
|1:30.644
|0.209
|3
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|12
|1:30.678
|0.243
|4
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|12
|1:30.795
|0.360
|5
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|14
|1:30.825
|0.390
|6
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|15
|1:30.852
|0.417
|7
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|14
|1:30.876
|0.441
|8
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|15
|1:30.930
|0.495
|9
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|15
|1:30.979
|0.544
|10
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|14
|1:30.985
|0.550
|11
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|15
|1:31.033
|0.598
|12
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|15
|1:31.039
|0.604
|13
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|15
|1:31.092
|0.657
نتيجة التجارب الحرة الأولى:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|17
|1:31.154
|2
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|14
|1:31.272
|0.118
|3
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|16
|1:31.611
|0.457
|4
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|15
|1:31.653
|0.499
|5
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|15
|1:31.768
|0.614
|6
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|16
|1:31.805
|0.651
|7
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|14
|1:31.840
|0.686
|8
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|14
|1:31.849
|0.695
|9
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|15
|1:31.856
|0.702
|10
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|14
|1:31.897
|0.743
|11
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|15
|1:31.984
|0.830
|12
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|16
|1:31.994
|0.840
|13
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|15
|1:32.127
|0.973
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