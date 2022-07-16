فورمولا إي: دا كوستا الأسرع في التجارب الحرة أمام إيفانز في نيويورك
سجل أنطونيو فيلكس دا كوستا الزمن الأسرع في التجارب الحرة لجائزة نيويورك في الفورمولا إي، متفوقًا على ميتش إيفانز المنافس على اللقب بتوقيت بلغ دقيقة و08.684 ثانية.
ضمن أجواء أبرد بالمقارنة مع حصة التجارب الحرة الأولى يوم أمس الجمعة، خرج السائقون إلى الحلبة مبكرًا للتخلص من بعض الغبار على المسار.
وكان نيك دي فريز أول من تقدم إلى حدود الثانية من أزمنة الأمس، مسجلًا دقيقة و10.693 ثانية، قبل أن يتقدم مواطنه روبن فرينز إلى صدارة الحصة مع دقيقة و10.157 ثانية على متن سيارة إنفيجن.
لكن سائق مرسيدس عاد إلى الصدارة من جديد مع دقيقة و10.121 ثانية قبل أن يتمكن أندريه لوتيرر من تجاوز أزمنة الأمس مع لفة بكامل الطاقة البالغة 250 كيلوواط مسجلًا ديقة و09.353 ثانية، بينما تواجد زميله في بورشه باسكال فيرلاين في المركز الثاني بفارق 0.8 ثانية.
فرينز عاد إلى قمة جدول الأزمنة مجددًا لثوانٍ معدودة متقدمًا على لوتيرر بفارق 0.03 ثانية، قبل أن يطيح به دي فريز ويسجل دقيقة و09.306 ثانية.
وتناوب بعد ذلك كل من جان-إريك فيرن وستوفيل فاندورن ولوتيرر على الصدارة قبل تقدم فيرلاين وكسره حاجز الدقيقة و9 ثوان.
لكن ميتش إيفانز نجح بالتقدم إلى الصدارة بعد ذلك وتشبّث بها حتى الدقائق الأخيرة من الحصة قبل أن يُزيحه دا كوستا مسجلًا دقيقة و08.684 ثانية، الزمن الذي لم يتمكن أحد من تجاوزه.
زمن إيفانز كان كافيًا لمنحه المركز الثاني الإجمالي، بينما حصد جاك دينيس المركز الثالث على أرض فريقه أندريتي.
فيرلاين أكمل الحصة في المركز الرابع أمام فرينز الذي تقدم جهود إنفيجن في الوقت الذي عانى فيه كاسيدي مع الزحام خلال إحدى لفاته السريعة.
في المقابل، تراجع فيرن إلى المركز السادس أمام زميله السابق لوتيرر، في حين أكمل كل من فاندورن، إدواردو مورتارا متصدر ترتيب البطولة وأنطونيو جيوفينازي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التجارب الحرة:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|18
|1:08.684
|2
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|21
|1:08.886
|0.202
|3
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|19
|1:08.900
|0.216
|4
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|19
|1:08.907
|0.223
|5
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|18
|1:08.942
|0.258
|6
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|20
|1:08.973
|0.289
|7
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|18
|1:09.073
|0.389
|8
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|19
|1:09.116
|0.432
|9
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|21
|1:09.164
|0.480
|10
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|21
|1:09.172
|0.488
|11
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|17
|1:09.192
|0.508
|12
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|18
|1:09.241
|0.557
ميتش إيفانز: المنافسة في الفورمولا إي أشبه "بلعبة شطرنج" تحمل نوعاً من "المغامرة"
فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فاندورن بـ 0.008 ثانية لينطلق أولًا في نيويورك
أحدث الأخبار
فورمولا إي: كاسيدي يحقق الفوز رغم حادثته في السباق الفوضوي في نيويورك
تم الإعلان عن نيك كاسيدي سائق إنفيجن ريسينغ كفائز بالسباق الأول الفوضوي ضمن جولة نيويورك المزدوجة في الفورمولا إي، وذلك بعد تعرض معظم سائقي المقدمة لحوادث بسبب الأمطار - بما فيهم النيوزلندي.
فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فاندورن بـ 0.008 ثانية لينطلق أولًا في نيويورك
تفوّق نيك كاسيدي على ستوفيل فاندورن بـ 0.008 ثانية لينطلق أولًا في سباق جائزة نيويورك في الفورمولا إي، مُحرزًا قطب الانطلاق الأول لفريقه إنفيجين في موسم 2021/2022.
فورمولا إي: دا كوستا الأسرع في التجارب الحرة أمام إيفانز في نيويورك
سجل أنطونيو فيلكس دا كوستا الزمن الأسرع في التجارب الحرة لجائزة نيويورك في الفورمولا إي، متفوقًا على ميتش إيفانز المنافس على اللقب بتوقيت بلغ دقيقة و08.684 ثانية.
ميتش إيفانز: المنافسة في الفورمولا إي أشبه "بلعبة شطرنج" تحمل نوعاً من "المغامرة"
مع وصول إدواردو مورتارا من فريق روكيت فانتوري ريسينغ إلى صدارة بطولة العالم للسائقين بعد إحرازه الفوز في الجولة العاشرة من بطولة الفورمولا إي الكهربائية "إي بري" في مراكش، يجد ميتش إيفانز من فريق جاغوار تي سي إس ريسينغ نفسه على بعد 15 نقطة فقط خلف مورتارا بعدما تمكن من إحراز الفوز الثالث في الفورمولا إي هذا الموسم في أول سباق ضمن البطولة يقام في جاكرتا.