فورمولا إي: دا كوستا الأسرع في التجارب الحرة أمام إيفانز في نيويورك

ضمن أجواء أبرد بالمقارنة مع حصة التجارب الحرة الأولى يوم أمس الجمعة، خرج السائقون إلى الحلبة مبكرًا للتخلص من بعض الغبار على المسار.

وكان نيك دي فريز أول من تقدم إلى حدود الثانية من أزمنة الأمس، مسجلًا دقيقة و10.693 ثانية، قبل أن يتقدم مواطنه روبن فرينز إلى صدارة الحصة مع دقيقة و10.157 ثانية على متن سيارة إنفيجن.

لكن سائق مرسيدس عاد إلى الصدارة من جديد مع دقيقة و10.121 ثانية قبل أن يتمكن أندريه لوتيرر من تجاوز أزمنة الأمس مع لفة بكامل الطاقة البالغة 250 كيلوواط مسجلًا ديقة و09.353 ثانية، بينما تواجد زميله في بورشه باسكال فيرلاين في المركز الثاني بفارق 0.8 ثانية.

فرينز عاد إلى قمة جدول الأزمنة مجددًا لثوانٍ معدودة متقدمًا على لوتيرر بفارق 0.03 ثانية، قبل أن يطيح به دي فريز ويسجل دقيقة و09.306 ثانية.

وتناوب بعد ذلك كل من جان-إريك فيرن وستوفيل فاندورن ولوتيرر على الصدارة قبل تقدم فيرلاين وكسره حاجز الدقيقة و9 ثوان.

لكن ميتش إيفانز نجح بالتقدم إلى الصدارة بعد ذلك وتشبّث بها حتى الدقائق الأخيرة من الحصة قبل أن يُزيحه دا كوستا مسجلًا دقيقة و08.684 ثانية، الزمن الذي لم يتمكن أحد من تجاوزه.

زمن إيفانز كان كافيًا لمنحه المركز الثاني الإجمالي، بينما حصد جاك دينيس المركز الثالث على أرض فريقه أندريتي.

فيرلاين أكمل الحصة في المركز الرابع أمام فرينز الذي تقدم جهود إنفيجن في الوقت الذي عانى فيه كاسيدي مع الزحام خلال إحدى لفاته السريعة.

في المقابل، تراجع فيرن إلى المركز السادس أمام زميله السابق لوتيرر، في حين أكمل كل من فاندورن، إدواردو مورتارا متصدر ترتيب البطولة وأنطونيو جيوفينازي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة: