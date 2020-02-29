فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
17 أبريل
-
18 أبريل
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
147 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جائزة مراكش / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دا كوستا أوّل المنطلقين في المغرب

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: دا كوستا أوّل المنطلقين في المغرب
29-02-2020

تمكّن سائق "دي اس تيتشيتاه" أنطونيو فيلكس دا كوستا من تسجيل قطب الانطلاق الأوّل له ولفريقه في موسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي من بوابة مراكش.

كان دا كوستا السائق الوحيد الذي تأهّل للسوبر بول من مجموعة التصفيات الأولى، ليُحزر قطب الانطلاق الأوّل بزمن بلغ دقيقة و17.158 ثانية.

وكان زمن دا كوستا مهددًا بشكل خطير من قِبَل سائق "بي ام دبليو" ماكسيمليان غونتر وسائق بورشه أندريا لوتيرر، حيث تواجد كلاهما على بُعد عُشر من الثانية من الزمن الأسرع، لكنّهما لم يتمكنا من تجاوز البرتغالي.

وكان غونتر الآسرع في بداية الحصّة، إذ بدا في طريقه للانطلاق أولًا بعد تقدمه على دا كوستا بعُشر ونصف من الثانية بعد أوّل مقطعين ضمن لفّة السوبر بول.

لكنّه أغلق مكابحه عند المنعطف الـ 11 الأيسر وعبر خط النهاية بفارق 0.069 ثانية عن الصدارة، في حين كان لوتيرر أبطأ بـ 0.026 ثانية إضافية.

سائق مرسيدس الناشئ نيك دي فريز كان سائقًا آخر من المجموعة الثانية يتقدّم للسوبر بول، حيث تأخّر بفارق 0.432 ثانية عن الصدارة، ليتواجد بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق أمام سائق فينتوري إدواردو مورتارا وسيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس.

المركز السابع كان من نصيب جيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا الذي تقدّم على ألكساندر سيمز سائق "بي ام دبليو" وزميل بويمي في نيسان أوليفر رولاند.

وقد أكمل الناشئ جايمس كالادو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح جاغوار مسجلًا أفضل نتائجه في تصفيات الفورمولا إي.

أمّا حامل اللقب جان-إريك فيرن، فقد كان الأبطأ ضمن سائقي المجموعة الثانية، حيث سينطلق من المركز الـ 11.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:17.158  
2 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:17.227 0.069
3 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:17.253 0.095
4 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:17.590 0.432
5 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:17.803 0.645
6 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:17.811 0.653
7 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:17.798 0.640
8 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:17.830 0.672
9 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:17.839 0.681
10 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:17.867 0.709
11 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:17.928 0.770
12 6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 1:17.944 0.786
13 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:17.958 0.800
14 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:18.047 0.889
15 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:18.064 0.906
16 94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 1:18.069 0.911
17 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:18.203 1.045
18 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:18.218 1.060
19 66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 1:18.229 1.071
20 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:18.313 1.155
21 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:18.556 1.398
22 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:18.675 1.517
23 33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 1:19.359 2.201
24 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ    
المقال التالي
فورمولا إي: إيفانز الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية أمام دي غراسي في المغرب

المقال السابق

فورمولا إي: إيفانز الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية أمام دي غراسي في المغرب
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة مراكش

منصة السباق

جائزة مراكش

جائزة مراكش

٢٧ فبراير - ٢٩ فبراير
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
شيكداون
الجمعة ٢٨ فبراير
الجمعة ٢٨ فبراير
08:00
14:00
التجارب الحرة الأولى
الجمعة ٢٨ فبراير
الجمعة ٢٨ فبراير
10:45
16:45
التجارب الحرّة الثانية
السبت ٢٩ فبراير
السبت ٢٩ فبراير
03:00
09:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون واثق من قدرة مرسيدس على حل مشاكل موثوقية المحرك

2
فورمولا 1

"تسوية سرية" بين فيراري و"فيا" بخصوص محرّك الموسم الماضي

3
فورمولا 1

ريكاردو يؤجل التزاماته الإعلامية للاستعداد بشكل أفضل لجائزة أستراليا الكبرى

4
فورمولا 1

بوتاس يُسجّل الزمن الأسرع في اليوم الأخير من التجارب الشتوية 2020

5
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"

أحدث ملفات الفيديو

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي 00:59
فورمولا إي

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق 04:58
فورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق "البرغر النباتي" من مطعم لويس هاميلتون

الكشف عن سيارة 01:00
فورمولا إي

الكشف عن سيارة "جين2 إيفو" للفورمولا إي

فورمولا إي: عرض تشويقي لسيارة 00:16
فورمولا إي

فورمولا إي: عرض تشويقي لسيارة "جين2 إيفو"

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي 01:00
فورمولا إي

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي

أحدث الأخبار

فورمولا إي: دا كوستا أوّل المنطلقين في المغرب
FE

فورمولا إي: دا كوستا أوّل المنطلقين في المغرب

فورمولا إي: إيفانز الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية أمام دي غراسي في المغرب
FE

فورمولا إي: إيفانز الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية أمام دي غراسي في المغرب

لوتيرر يشرح سبب سباق بورشه الكارثيّ في المكسيك
FE

لوتيرر يشرح سبب سباق بورشه الكارثيّ في المكسيك

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار
FE

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك
FE

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.