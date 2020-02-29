فورمولا إي: دا كوستا أوّل المنطلقين في المغرب

كان دا كوستا السائق الوحيد الذي تأهّل للسوبر بول من مجموعة التصفيات الأولى، ليُحزر قطب الانطلاق الأوّل بزمن بلغ دقيقة و17.158 ثانية.

وكان زمن دا كوستا مهددًا بشكل خطير من قِبَل سائق "بي ام دبليو" ماكسيمليان غونتر وسائق بورشه أندريا لوتيرر، حيث تواجد كلاهما على بُعد عُشر من الثانية من الزمن الأسرع، لكنّهما لم يتمكنا من تجاوز البرتغالي.

وكان غونتر الآسرع في بداية الحصّة، إذ بدا في طريقه للانطلاق أولًا بعد تقدمه على دا كوستا بعُشر ونصف من الثانية بعد أوّل مقطعين ضمن لفّة السوبر بول.

لكنّه أغلق مكابحه عند المنعطف الـ 11 الأيسر وعبر خط النهاية بفارق 0.069 ثانية عن الصدارة، في حين كان لوتيرر أبطأ بـ 0.026 ثانية إضافية.

سائق مرسيدس الناشئ نيك دي فريز كان سائقًا آخر من المجموعة الثانية يتقدّم للسوبر بول، حيث تأخّر بفارق 0.432 ثانية عن الصدارة، ليتواجد بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق أمام سائق فينتوري إدواردو مورتارا وسيباستيان بويمي سائق نيسان إي.دامس.

المركز السابع كان من نصيب جيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا الذي تقدّم على ألكساندر سيمز سائق "بي ام دبليو" وزميل بويمي في نيسان أوليفر رولاند.

وقد أكمل الناشئ جايمس كالادو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح جاغوار مسجلًا أفضل نتائجه في تصفيات الفورمولا إي.

أمّا حامل اللقب جان-إريك فيرن، فقد كان الأبطأ ضمن سائقي المجموعة الثانية، حيث سينطلق من المركز الـ 11.

نتيجة التصفيات: