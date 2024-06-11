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فورمولا إي

فورمولا إي: جولة مزدوجة في موناكو وحلبة ميامي جديدة ضمن روزنامة 2024-2025

كشفت الفورمولا إي عن روزنامة موسم 2024-2025 والتي تتضمن جولة جديدة في ميامي، وجولة مزدوجة في موناكو حيث ستقام الجولة الافتتاحية شهر ديسمبر القادم.

انطلاقة سباق موناكو

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

تمت الموافقة على الروزنامة من 17 سباقاً من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات يوم الثلاثاء، مع 11 وجهة للبطولة الكهربائية.

وستصبح حلبة ميامي، خامس جولة مختلفة تخوضها الفورمولا إي في الولايات المتحدة.

وسيقام السباق الأمريكي في 12 أبريل، بينما ستكون هناك حلبة جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، رغم أن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أنها ستكون في تايلاند.

سينطلق الموسم في 7 ديسمبر من ساو باولو للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020، وستتلوها جولة المكسيك ومن ثم السعودية.

وستكون جولتا موناكو وطوكيو مزدوجتين، بينما ستعود البطولة إلى شنغهاي بسباقين كذلك، قبل الانتقال إلى إندونيسيا بعد انقطاع لعام واحد.

وسينتهي الموسم بسباقين في برلين ولندن، رغم التوقعات بأن سباق برلين سيتعارض مع جولة في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

ومن الجولات الغائبة عن الروزنامة، ستكون إيطاليا، حيث خرجت ميزانو من البطولة بعد عام واحد فقط.

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Photo by: Andreas Beil

روزنامة موسم 2024-2025

الجولة             الموقع                                  التاريخ
1                      ساو باولو                    7 ديسمبر
2                      المكسيك               11 يناير
3                      السعودية                   14-15 فبراير
4                      تعلن لاحقاً                                         8 مارس
5                      ميامي                             12 أبريل
6                      موناكو            3-4 مايو
7                      طوكيو                           17-18 مايو
8                      شنغهاي                     31 مايو-1 يونيو
9                      إندونيسيا                  21 يونيو
10                    برلين                      12-13يونيو
11                    لندن                             26-27 يوليو

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