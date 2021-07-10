فورمولا إي: جاكرتا تتجه لإكمال روزنامة موسم 2022

كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن روزنامةٍ برقم قياسي من 16 جولة في الفورمولا إي يوم الخميس الماضي، لكن يوم الرابع من يونيو/حزيران تُرك كـ "سيُعلن لاحقاً".

ولاحقاً، عُلم أن ذلك الموقع ستشغله جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، والتي كان من المفترض أن تتواجد ضمن روزنامة 2019-2020.

حيث قال ألبيرتو لونغو الشريك المؤسس والمشرف على البطولة: "لا يمكننا الإفصاح عن سبب ترك ذلك الموضع من دون تأكيد. لكن لدينا عقد مع إندونيسيا في جاكرتا".

وتابع: "خطتنا تتمحور حول الذهاب إلى هناك. لكن المحافظ نفسه طلب بعض الوقت من أجل الإعلان عن السباق. لهذا السبب قمنا بإطالة موعد الإعلان".

وسيتم تأكيد إضافة جاكرتا إلى الروزنامة خلال الاجتماع التالي للمجلس العالمي لرياضة السيارات في باريس يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وتُعتبر إضافة جاكرتا خطوة مثيرة للجدل، وسط تقارير تفيد بأن المدينة دفعت ما يقارب 53 جنيه أسترليني ثمناً للاستضافة. ويأتي ذلك بعد كوارث طبيعية واجهتها المدينة تمثلت بفيضانات كبيرة في المنطقة، حيث كانت منظمة "غرين بيس" الإندونيسية من أبرز الأصوات التي تنادي بصرف الأموال على تحديث البنية التحتية.

الروزنامة الأولية

الروزنامة الموعد البلاد الحلبة الجولة 1 & 2 28 و29 يناير 2022 السعوديّة الدرعية الجولة 3 12 فبراير 2022 المكسيك مكسيكو سيتي الجولة 4 26 فبراير 2022 جنوب أفريقيا كايب تاون الجولة 5 19 مارس 2022 الصين سيُعلن لاحقًا الجولة 6 9 أبريل 2022 إيطاليا روما الجولة 7 30 أبريل 2022 موناكو مونتي كارلو الجولة 8 14 مايو 2022 ألمانيا برلين الجولة 9 4 يونيو 2022 سيُعلن لاحقًا (إندونيسيا) سيُعلن لاحقًا (جاكرتا) الجولة 10 2 يوليو 2022 كندا فانكوفر الجولة 11 و12 16 و17 يوليو 2022 الولايات المتّحدة نيويورك سيتي الجولة 13 و14 30 و31 يوليو 2022 المملكة المتّحدة لندن الجولة 15 و16 13 و14 أغسطس 2022 كوريا الجنوبيّة سيول