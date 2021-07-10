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فورمولا إي: جاكرتا تتجه لإكمال روزنامة موسم 2022

وقعت الفورمولا إي عقداً مع جاكرتا لتُكمل روزنامة موسم 2022 للبطولة الكهربائية، حيث سيسمح تأجيل سباق باريس بالعمل على تجهيز المسار لاستقبال سيارات الجيل الثالث الأكثر سرعة.

فورمولا إي: جاكرتا تتجه لإكمال روزنامة موسم 2022

كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن روزنامةٍ برقم قياسي من 16 جولة في الفورمولا إي يوم الخميس الماضي، لكن يوم الرابع من يونيو/حزيران تُرك كـ "سيُعلن لاحقاً".

ولاحقاً، عُلم أن ذلك الموقع ستشغله جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، والتي كان من المفترض أن تتواجد ضمن روزنامة 2019-2020.

حيث قال ألبيرتو لونغو الشريك المؤسس والمشرف على البطولة: "لا يمكننا الإفصاح عن سبب ترك ذلك الموضع من دون تأكيد. لكن لدينا عقد مع إندونيسيا في جاكرتا".

وتابع: "خطتنا تتمحور حول الذهاب إلى هناك. لكن المحافظ نفسه طلب بعض الوقت من أجل الإعلان عن السباق. لهذا السبب قمنا بإطالة موعد الإعلان".

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وسيتم تأكيد إضافة جاكرتا إلى الروزنامة خلال الاجتماع التالي للمجلس العالمي لرياضة السيارات في باريس يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وتُعتبر إضافة جاكرتا خطوة مثيرة للجدل، وسط تقارير تفيد بأن المدينة دفعت ما يقارب 53 جنيه أسترليني ثمناً للاستضافة. ويأتي ذلك بعد كوارث طبيعية واجهتها المدينة تمثلت بفيضانات كبيرة في المنطقة، حيث كانت منظمة "غرين بيس" الإندونيسية من أبرز الأصوات التي تنادي بصرف الأموال على تحديث البنية التحتية.

الروزنامة الأولية

الروزنامة الموعد البلاد الحلبة

الجولة 1 & 2

28 و29 يناير 2022

السعوديّة

الدرعية

الجولة 3

12 فبراير 2022

المكسيك

مكسيكو سيتي

الجولة 4

26 فبراير 2022

جنوب أفريقيا

كايب تاون

الجولة 5

19 مارس 2022

الصين

سيُعلن لاحقًا

الجولة 6

9 أبريل 2022

إيطاليا

روما

الجولة 7

30 أبريل 2022

موناكو

مونتي كارلو

الجولة 8

14 مايو 2022

ألمانيا

برلين

الجولة 9

4 يونيو 2022

سيُعلن لاحقًا (إندونيسيا)

سيُعلن لاحقًا (جاكرتا)

الجولة 10

2 يوليو 2022

 كندا

فانكوفر

الجولة 11 و12

16 و17 يوليو 2022

الولايات المتّحدة

نيويورك سيتي

الجولة 13 و14

30 و31 يوليو 2022

المملكة المتّحدة

لندن

الجولة 15 و16

13 و14 أغسطس 2022

كوريا الجنوبيّة

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