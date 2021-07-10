فورمولا إي: جاكرتا تتجه لإكمال روزنامة موسم 2022
وقعت الفورمولا إي عقداً مع جاكرتا لتُكمل روزنامة موسم 2022 للبطولة الكهربائية، حيث سيسمح تأجيل سباق باريس بالعمل على تجهيز المسار لاستقبال سيارات الجيل الثالث الأكثر سرعة.
كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن روزنامةٍ برقم قياسي من 16 جولة في الفورمولا إي يوم الخميس الماضي، لكن يوم الرابع من يونيو/حزيران تُرك كـ "سيُعلن لاحقاً".
ولاحقاً، عُلم أن ذلك الموقع ستشغله جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، والتي كان من المفترض أن تتواجد ضمن روزنامة 2019-2020.
حيث قال ألبيرتو لونغو الشريك المؤسس والمشرف على البطولة: "لا يمكننا الإفصاح عن سبب ترك ذلك الموضع من دون تأكيد. لكن لدينا عقد مع إندونيسيا في جاكرتا".
وتابع: "خطتنا تتمحور حول الذهاب إلى هناك. لكن المحافظ نفسه طلب بعض الوقت من أجل الإعلان عن السباق. لهذا السبب قمنا بإطالة موعد الإعلان".
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وسيتم تأكيد إضافة جاكرتا إلى الروزنامة خلال الاجتماع التالي للمجلس العالمي لرياضة السيارات في باريس يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وتُعتبر إضافة جاكرتا خطوة مثيرة للجدل، وسط تقارير تفيد بأن المدينة دفعت ما يقارب 53 جنيه أسترليني ثمناً للاستضافة. ويأتي ذلك بعد كوارث طبيعية واجهتها المدينة تمثلت بفيضانات كبيرة في المنطقة، حيث كانت منظمة "غرين بيس" الإندونيسية من أبرز الأصوات التي تنادي بصرف الأموال على تحديث البنية التحتية.
الروزنامة الأولية
|الروزنامة
|الموعد
|البلاد
|الحلبة
|
الجولة 1 & 2
|
28 و29 يناير 2022
|
السعوديّة
|
الدرعية
|
الجولة 3
|
12 فبراير 2022
|
المكسيك
|
مكسيكو سيتي
|
الجولة 4
|
26 فبراير 2022
|
جنوب أفريقيا
|
كايب تاون
|
الجولة 5
|
19 مارس 2022
|
الصين
|
سيُعلن لاحقًا
|
الجولة 6
|
9 أبريل 2022
|
إيطاليا
|
روما
|
الجولة 7
|
30 أبريل 2022
|
موناكو
|
مونتي كارلو
|
الجولة 8
|
14 مايو 2022
|
ألمانيا
|
برلين
|
الجولة 9
|
4 يونيو 2022
|
سيُعلن لاحقًا (إندونيسيا)
|
سيُعلن لاحقًا (جاكرتا)
|
الجولة 10
|
2 يوليو 2022
|كندا
|
فانكوفر
|
الجولة 11 و12
|
16 و17 يوليو 2022
|
الولايات المتّحدة
|
نيويورك سيتي
|
الجولة 13 و14
|
30 و31 يوليو 2022
|
المملكة المتّحدة
|
لندن
|
الجولة 15 و16
|
13 و14 أغسطس 2022
|
كوريا الجنوبيّة
|
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