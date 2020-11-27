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فورمولا إي: جاغوار تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2020-2021

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فورمولا إي: جاغوار تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2020-2021

كشف فريق جاغوار عن سيارته الجديدة التي سيشارك بها في موسم 2020-2021 للفورمولا إي، حيث يسعى للعودة بقوة في الموسم المقبل.

بعد جولة مراكش في الفورمولا إي، احتلت جاغوار المركز الثالث ضمن ترتيب المصنعين، على سعيها لتحقيق أفضل نتيجة لها على الإطلاق خلف فريقي دي.أس تيكيتا (الذي فاز بالبطولة) وبي أم دبليو.

لكن ومع تفشي جائحة كورونا، تراجعت جاغوار في الجولات الختامية، لتنهي الموسم بالمركز السابع.

وأطلقت جاغوار سيارتها آي-تايب 5، التي تضم وحدة طاقة جديدة تم تطويرها بخبرات الفريق مع نظام تعليق معدل.

وقال جايمس بارسلي مدير الفريق ي تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك أكثر من 1.000 مكوّن جديد، وتقنيات رائعة حقاً في السيارة".

وتابع: "بحثنا في جميع الجوانب التي لن تحسن الكفاءة وحسب، بل ستخفض من وزن السيارة كذلك".

وأردف: "البطولة تزداد صعوبة وتنافسية كل موسم".

واسترسل: "نشعر أنه كانت لدينا سيارة تنافسية في بداية الموسم، لكن كل شيء قابل للتغيير حقاً".

يشار إلى أن ميتش إيفانز الفائز بسباق المكسيك وسام بيرد الوافد الجديد،  قد اختبرا السيارة الجديدة بشكل مكثف قبل انطلاق الموسم.

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