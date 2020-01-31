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فورمولا إي: تهديدات بالإلغاء تحيط بجولة سانيا في الصين

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فورمولا إي: تهديدات بالإلغاء تحيط بجولة سانيا في الصين
31-01-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن إلغاء جولة الصين من بين أحد الخيارات أمام بطولة الفورمولا إي الكهربائية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي الإصابة بفايروس كورونا كوباء عالميّ.

يمثل إعلان منظمة الصحة العالمية ذاك منعطفاً أساسياً في مسألة إقامة جائزة سانيا في الفورمولا إي، بالرغم من عدم إصدار أي تصريح رسميّ حيال ذلك بعد.

وتتضمن خيارات البطولة الكهربائية إلغاء السباق، أو تأجيله حتى موعد آخر في العام.

ويمكن تأجيل الجولة حتى موعد قريب من الجولتين الآسيويتين الجديدتين - سيول وجاكارتا - اللتين انضمتا حديثاً إلى الروزنامة لموسم 2019 - 2020.

وستقام جولة سيول يوم 3 مايو/أيار المقبل، بينما ستقام جولة جاكارتا يوم 6 يونيو/حزيران المقبل.

لكن تأجيل السباق يمثل مشكلة في حال تواصلت أزمة فايروس كورونا، وقد ينتهي المطاف بإلغائه بالفعل.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه وفي حال تم بالفعل إلغاء جولة سانيا رسمياً، فإن البطولة قد تضيف جولة أوروبية أخرى.

إذ قد يقام سباق ثانٍ في نيويورك شهر يوليو/تموز ما سيجعل منها جولة بسباقَين اثنين للموسم الرابع على التوالي.

حيث أرسلت البطولة بياناً رسمياً إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، جاء فيه: "نحن نعي تماماً حقيقة الوضع، إضافة إلى التغييرات السريعة بشكل يومي".

وأكمل البيان: "صحة وسلامة طواقم العمل وجميع المشاركين في البطولة تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".

واختتم البيان: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسنتخذ القرار عندما يحين الوقت المناسب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات وشركائنا المحليين".

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