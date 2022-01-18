فورمولا إي: تعرّف على سيارة الأمان الجديدة التي ستطأ الحلبة للمرة الأولى في الدرعية

مُصممة لتكون أكثر من مجرد سيارة أمان في الفورمولا إي، فإنّ سيارة بورشه تايكان توربو اس - السيارة الرياضية الأولى الكهربائية بالكامل من الصانع الألماني - ستلفت انتباه الجميع بكسوتها التي تجمع ألوان الفرق الـ 11 التي تنافس في البطولة، إلى جانب ألوان "فيا" والفورمولا إي.

وترمز السيارة الجديدة إلى الالتزام الذي يتمتع به كل المشاركين في السلسلة الكهربائية والسبيل المشترك نحو مستقبل كهربائي بالكامل.

لكنها في ذات الوقت تعبّر بصريًا عن القيم الاجتماعية كالتنوّع والتعاون، كما أنّ الرقم 22 يمثّل أداء السائقين الـ 22 الذين يتنافسون في السلسلة هذا الموسم.

وتعقيبًا على سيارة الأمان الجديدة، قال توماس لاودينباخ نائب رئيس بورشه موتورسبورت: "نحن فخورون بأن الفورمولا إي قد ائتمنت سيارة بورشه للقيام بتلك المهمة التي تحمل أهمية كبيرة لسلامة سائقيها".

وأضاف: "مع اعتماد سيارة تايكان توربو اس كسيارة الأمان الرسمية، فإنّنا نساهم بشكل هام في سلامة المسار وكذلك نُبرز أهمية الفورمولا إي لدى بورشه موتورسبورت".

سيارة أمان الفورمولا إي تصوير: بورشه

وتابع: "التصميم المميز للسيارة يُظهر التزامنا بالمستقبل الناجح لتلك السلسلة الإبداعية. وبالرُغم من المنافسة على الحلبة، إلّا أننا ننشر تلك الرسالة إلى العالم سويًا. ونأمُل أن يمكّننا ذلك أيضاً من جذب اهتمام الفئات العمرية الأصغر الذين لا يتابعون بعد رياضة السيارات".

من جهته علّق جايكي رايغل المدير التنفيذي للفورمولا إي في هذا الصّدد قائلًا: "الفورمولا إي سعيدة بأن تكون بورشه تايكان توربو اس هي سيارة الأمان الرسمية في الموسم الثامن للبطولة".

وأردف: "ذلك الطراز يمثّل قمة المركبات الكهربائية عالية الأداء وسيلفت أنظار الجميع في حلبات شوارع المدن حول العالم".

جديرٌ بالذكر أنّ ذلك الطراز من بورشه يعدّ خيارًا مثاليًا للعب دور سيارة الأمان بالغ الأهمية مع استجابة القيادة، السلامة وقدرتها من الطاقة التي تبلغ 560 كيلوواط. كما أنه ومع التحكّم في الإطلاق، بوسع طراز تايكان أن يتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 2.8 ثانية ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 260 كلم/س.

سيارة أمان الفورمولا إي تصوير: بورشه