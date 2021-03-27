فورمولا إي: تحويل روما وفالنسيا إلى جولتين مزدوجتين والاتجاه للتخلي عن مراكش

مع بقاء أسبوعين على انطلاق جولة إيطاليا، تم الكشف عن إقامة الحدث يومي 10-11 أبريل/نيسان المقبل.

وضمن بيان أصدرته البطولة، تم التأكيد على مواصلة "مراقبة وضع جائحة كورونا، والحفاظ على تواصل مستمر مع الفرق، المصنعين، الشركاء وقنوات البث وكذلك المدن المستضيفة".

وكان منظمو البطولة قد أكدوا أن السباق سيقام بالرغم من قيود الحجر التي تفرضها البلاد، خاصة مع تصاعد الحالات بالرغم من قلة أعداد اللقاحات المتوافرة.

ويوم 15 مارس/آذار، قررت روما التوقف عن استعمال لقاح "أسترازينكا" إلى جانب بلدان مثل فرنسا، ألمانيا وإسبانيا. وذلك بسبب مخاوف وشبهات تتعلق بتجلطات الدم في الدم.

وخلال العام الماضي بعد تعليق جولة روما بسبب جائحة كورونا، اتفقت البطولة مع مجلس المدينة على عقد استضافة لمدة خمس سنوات.

وتم تأكيد تواجد الجولة في روزنامة الموسم الجديد، لتتلو جولة المملكة العربية السعودية المزدوجة يومي 26-27 فبراير/شباط الماضي.

كما ستكون جولة فالنسيا مزدوجة كذلك وستقام بين يومي 24-25 أبريل.

وستكون هناك تحديثات إضافية للحلبة "وفقاً لتغير قوانين السفر والإجراءات الحكومية وكذلك قرارات "فيا" والمجلس العالمي لرياضة السيارات".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن التغييرات في الروزنامة تعتبر نتيجة للتخلي عن جولة مراكش التي كانت مقررة يوم 22 مايو/أيار المقبل.

ولم تكن جولة المغرب ضمن الروزنامة الأولية، حيث صرح أليخاندرو عجاج الشريك المؤسس للبطولة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن السبب الرئيسي لإمكانية عودتها يتمحور حول إمكانية السماح للجمهور بالدخول إن سمحت القوانين.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الدفعة الأخيرة من جولات موسم 2021 قريباً، لكن بيان البطولة أكد أن "ما تبقى من الموسم سيتم تأكيده خلال فترة قصيرة".