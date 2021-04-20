فورمولا إي تعمل على اتفاقية كونكورد بشكل مماثل للفورمولا واحد

سيتم العمل بالاتفاقية خلال فترة الحقبة الثالثة من السيارات الكهربائية، وذلك من أجل "تعزيز الاستقرار الماليّ وجذب الاستثمارات التجارية" للبطولة.

وستُملي هذه الاتفاقية حقوق الأطراف في البطولة بما يتعلق بحقوق النقل وما يمكن للفرق إنتاجه وتوزيعه من محتويات خاصة خلال كل جولة.

وحالياً هناك قيود قليلة على ما يتمّ تصويره، لكن القيود أكبر فيما يتعلق بأحداث المسار، وهذا ما سيكون محطّ نقاشٍ لاحقاً.

ويبدو أن الصفقة الجديدة ستماثل في شكلها اتفاقية كونكورد التي تجمع فرق الفورمولا واحد بالبطولة.

حيث قال جايمي ريغل المدير التنفيذي للبطولة الكهربائية في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نعمل على الأطر التجارية".

وأكمل: "بشكل مبسّط، ستحدد القواعد التي تجمع المروّجين وبين الفرق".

وتابع: "أغلب البطولات والدوريات الاحترافية العالمية تمتلك مجموعة قواعد واضحة تماماً لجميع الحالات. وهذا ما نعمل عليه حالياً".

وأردف: "بصراحة، أشعر أننا بتنا في وضع أفضل بالفعل منذ الآن، عبر وضع كل شيء بشكل مباشر وصريح".

ستوفيل فاندورن، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وتهدف هذه الاتفاقية التجارية من أجل تعزيز حضور الفورمولا إي التلفزيونيّ وستمثل إطار العمل الذي يوضّح كمية الوقت الذي تحظى به البطولة ضمن شبكات البثّ العالمية المختلفة.

"إنها استراتيجية تسويق إعلامية تتماشى مع ما نتوقعه من رياضة عالمية المستوى، سواء أكانت تلك كرة قدم أم كرة سلة أم فورمولا واحد" أضاف ريغل.

وتابع: "لم نصل بعد إلى مرحلة الاستفادة المالية من حقوق البث الإعلامية بتلك الطريقة".

وأردف: "من السهل مشاهدة ازدياد أعداد المتابعين، لكن كيف نستفيد من ذلك لبناء أساسات قوية؟ لا بد من شركاء مع أفضل شبكات البث في السوق".

واختتم: "التغطية الإعلامية تمثل جزءاً كبيراً من ذلك، لهذا السبب نستثمر كثيراً في هذه الناحية".