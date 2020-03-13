فورمولا إي: تأكيد إيقاف البطولة لشهرين هو الخيار الأمثل

تصاعدت الشائعات مؤخراً حيال ذلك على ضوء قرار منظمة الصحة العالمية بتصنيف الفيروس كوباء، لكن التصريح الرسمي لم يكن متوقعاً من الفورمولا إي حتى يوم الاثنين.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن منظمي البطولة أرادوا الانتظار حتى ما بعد عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد، لإعلان القرار.

لكن وعقب الإعلان عن إلغاء الجولة الافتتاحية من موسم 2020 للفورمولا واحد في ملبورن بسبب فيروس كورونا المستجد، أصدرت البطولة الإعلان الرسمي عن إيقاف المنافسات، صباح اليوم الجمعة.

حيث جاء في الإعلان: "القرار اتخذ بالتوافق مع السلطات المحلية لتعليق السباقات مؤقتاً ضمن المدن المكتظة بالسكان، ويعتبر الخيار الأمثل إزاء الوضع الحالي، وذلك بسبب تواصل انتشار فيروس ’كورونا’ وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء".

وأكمل الإعلان: "مع أخذ صحة العاملين، الجمهور وكامل الموارد البشرية في البطولة كأولوية قصوى، فإن هناك مجموعة من الإجراءات الضرورية ستتخذ من بينها تعليق السباقات لفترة من الزمن".

وأشارت البطولة كذلك إلى اعتماد نظام "الأعلام" لتحديد إمكانية إعادة تنظيم الحدث من عدمها.

السباقات التي تقع بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان تم تحديدها بعلم أحمر، ما يعني كذلك أن سباق باريس سيلغى.

وبقى موعد 4 أبريل/نيسان مفتوحاً بعد تأجيل سباق رومان، حيث تمّ نقل السيارات إلى الحلبة هناك بعد جولة مراكش.

شهر مايو/أيار حُدد بعلم أصفر، ما يعني أن إمكانية إقامة السباق ما تزال متاحة.

وبالرغم من أن جولة سيول في كوريا الجنوبية تحتل موعد 3 مايو/أيار ضمن الروزنامة الأولية للموسم السادس، لكنها انضمت إلى جولات سانيا، روما، جاكرتا وباريس التي ألغيت.

وتم تحديد الجولات في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز بأعلام خضراء، ما يعني أن سباقات برلين ونيويورك إضافة إلى لندن من المتوقع أن تقام وفق المعتاد.

من جهته، قال أليخاندرو عجاج المدير التنفيذي للبطولة: "الآن، حان الوقت لاتخاذ أفعال تتسم بالمسؤولية، وهذه هي الطريقة التي قررنا من خلالها تعليق مجريات الموسم لفترة شهرين من الزمن".

وأكمل: "تشكل رياضة السيارات جزءاً كبيراً من حياتنا، وذلك أمر هام، لكن الأهم هو صحة وسلامة العاملين، الجمهور وعائلاتهم، وكذلك المدن والعواصم التي نزورها".

واختتم: "ستعود بطولة الفورمولا إي بكل قوة، حالما تنحسر موجة انتشار فيروس ’كوفيد-19’".

يشار إلى أن البطولة الكهربائية أكدت استمرار تعاونها مع "فيا" والسلطات المحلية لتقييم وضع الروزنامة وإمكانية إعادة جدولة السباقات لوقت لاحق.