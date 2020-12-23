فورمولا إي: تأجيل جولة سانتياغو بسبب فيروس كورونا

كان من المفترض أن تقام الجولة المزدوجة في عاصمة التشيلي ما بين 16 إلى 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن الفورمولا إي أصدرت بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء أعلنت فيه عن تأجيل الجولة، حيث تعمل البطولة على تحديد موعد آخر للسباقين في الربع الأول من 2021.

حيث جاء في البيان: "تم تأجيل جولة سانتياغو في الفورمولا إي. لن تقام الجولة المزدوجة التي كانت مقررة ليومي 16 و17 يناير، ونحن نعمل مع سلطات المدينة على تأمين موعد بديل في الربع الأول لعام 2021".

والسبب وراء هذا القرار هو السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي كُشفت في بريطانيا.

وتعتبر هذه الأخبار بمثابة ضربة قوية للبطولة في موسمها الجديد. وكانت الفورمولا إي قد نشرت روزنامتها الكاملة للموسم الجديد الصيفَ الماضي قبل إجراء بعض التعديلات عليها، بهدف تسهيل الأمور اللوجستية قدر الإمكان.

وبالتالي، لم يكن قد تمّ تأكيد المواعيد النهائية للجولات، ما عدا جولتي التشيلي والمملكة العربية السعودية.